Ποια σχολεία θα είναι κλειστά την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, όλες οι περιοχές.

Η εβδομάδα ξεκίνησε με κλειστά σχολεία και αναπροσαρμογή ωραρίου προσέλευσης σε αρκετές σχολικές μονάδες λόγω παγετού και χιονιών ενώ δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις Δήμων που ανακοίνωσαν αναστολή λειτουργίας των σχολείων λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις από Δήμους και αύριο θα έχουμε κλειστά σχολεία και διακοπή της δια ζώσης διδασκαλίας σχολείων είτε λόγω εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ είτε λόγω εορτής του πολιούχου της περιοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι μαθητές στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας που λόγω της γιορτής του Αγίου Ευθυμίου θα απολαύσουν μια μέρα άνευ μαθημάτων Ας δούμε αναλυτικά τη λίστα με τα σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν αύριο, Τρίτη 20 Γενάρη.

Δήμος Θάσου

Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Θάσου, διακόπτεται η δια ζώσης λειτουργίας των 3ων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Θεολόγου – Ποτού (με έδρα τον οικισμό Θεολόγου) και του Νηπιαγωγείου Θεολόγου την Τρίτη 20-01-2026, λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στον Οικισμό του Θεολόγου (έδρα 3ων τάξεων του ΔΣ Θεολόγου – Ποτού και του Νηπιαγωγείου Θεολόγου) στις 20-01-2026 και ώρες από 08:00 έως 15:00, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σήμερα και προβλέπονται για αύριο 20-01-2026, που καθιστούν επισφαλή την λειτουργία των σχολικών μονάδων για τους μικρούς μαθητές χωρίς θέρμανση.

