Οι μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά σε Δράσεις Τοπικής Ιστορίας και Τοπικής Γεωγραφίας.

Ένα νέο μάθημα εν είδει εκπαιδευτικού προγράμματος στο πλαίσιο των δράσεων Ενεργού Πολίτη είναι πλέον διαθέσιμο για τους μαθητές με απώτερο στόχο να ανακαλύψουν και να μάθουν άγνωστες πτυχές της τοπική τους ιστορία και γεωγραφίας. Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας είναι πλέον διαθέσιμες στο αποθετήριο https://act.digitalschool.gov.gr.

Ήδη έχουν αναρτηθεί περισσότερες από 140 δράσεις, ενώ η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται συνεχώς με τις δράσεις από τις υπόλοιπες Διευθύνσεις, μετά την ολοκλήρωση της επιστημονικής επιμέλειας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν το διαθέσιμο υλικό για την τάξη αλλά και πέρα από αυτήν, προωθώντας τη βιωματική και συνεργατική μάθηση και ενισχύοντας τη σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το ΙΕΠ, το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα επιτρέπει στους μαθητές να ανακαλύψουν μνημεία, γεγονότα και τοπικές ιστορίες, να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους και να συνδεθούν με την τοπική κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν το υλικό στην τάξη ή σε εκπαιδευτικές εξορμήσεις, ενώ ο Αναλυτικός Οδηγός Ερωτήσεων και Απαντήσεων παρέχει πρακτικές οδηγίες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Η νέα αυτή προσέγγιση προάγει τη βιωματική μάθηση, ενισχύει τη συνεργασία των μαθητών και αναδεικνύει τη σημασία της ιστορίας και της γεωγραφίας στον καθημερινό μας χώρο.

Πώς θα γίνονται οι Δράσεις Τοπικής Ιστορίας και Τοπικής Γεωγραφίας στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο

Βάσει εγκυκλίου προβλέπεται ότι για κάθε δράση ενίσχυσης της ενεργού πολιτειότητας αφιερώνονται δέκα (10) διδακτικές ώρες γνωστικών αντικειμένων ανά διδακτικό έτος. 1.7. Στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων της Ιστορίας, της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γεωγραφίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των γνωστικών αντικειμένων της Ιστορίας και της Γεωλογίας-Γεωγραφίας όλων των τύπων Γυμνασίου γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναδειχθούν η Τοπική Ιστορία και η Τοπική Γεωγραφία μέσω δράσεων, σε συνάρτηση και με τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Επομένως, σε κάθε σχολική μονάδα, ανά σχολικό έτος, θα υλοποιείται υποχρεωτικά μία (1) δράση Τοπικής Ιστορίας και μία (1) δράση Τοπικής Γεωγραφίας, σε όποια τάξη κρίνεται παιδαγωγικά αναγκαίο από τη σχολική μονάδα, σύμφωνα με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών. Στα Δημοτικά Σχολεία, οι δράσεις εφαρμόζονται στα μαθήματα Ιστορίας (Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη) και Μελέτης Περιβάλλοντος (Γ΄ και Δ΄ τάξη) – Γεωγραφίας (Ε΄ και Στ΄ τάξη) στα 6/θέσια και άνω σχολεία, ενώ στο Γυμνάσιο εφαρμόζονται στα μαθήματα Ιστορίας και Γεωλογίας-Γεωγραφίας. Οι δράσεις αυτές προσμετρώνται στον συνολικό αριθμό δράσεων ενίσχυσης της ενεργού πολιτειότητας που εφαρμόζονται ανά βαθμίδα και τάξη σε κάθε Δημοτικό και Γυμνάσιο, με ευθύνη των Διευθυντών/τριών των σχολικών μονάδων.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ