Οι εντολές Δένδια προς την ηγεσία των ΕΑΣ για το Λαύριο, το κόστος για το δίκτυο ψηφιακής τηλεόρασης, η Αττική Οδός, η Holmes Place, η ThinkBTC και τα «ντεσού» για τη διάσωση της Δούρος

Εντολές Δένδια για το Λαύριο.

Συνάντηση με αντικείμενο την απορρύπανση των εγκαταστάσεων των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) στο Λαύριο πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, μεταξύ του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΑΣ Χριστόφορου Μπουτσικάκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το σοβαρό ζήτημα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ στο Λαύριο, όπου εκτιμάται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 220 τόνοι εκρηκτικών, οι οποίοι πρέπει να απομακρυνθούν από δεξαμενές και επιμολυσμένο έδαφος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Δένδιας ζήτησε να ανατεθεί εντός του προσεχούς διαστήματος σε δημόσιο πανεπιστημιακό φορέα η διενέργεια έρευνας και η σύνταξη αναλυτικής έκθεσης για την πλήρη αποτύπωση της κατάστασης. Με βάση τα ευρήματα της έκθεσης αυτής, προβλέπεται να προκηρυχθεί στη συνέχεια διεθνής διαγωνισμός για την απορρύπανση των εγκαταστάσεων. Κατά τις εκτιμήσεις, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα επιθυμούσε η προκήρυξη του διαγωνισμού να γίνει εντός του Μαΐου. Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση που οι διαδικασίες κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις, ο ανάδοχος αναμένεται να επιλεγεί το φθινόπωρο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα χαθεί ακόμη ένας χρόνος, με την τοπική κοινωνία του Λαυρίου να καλείται να περάσει ακόμη ένα καλοκαίρι υπό το βάρος της ανησυχίας για την κατάσταση των εγκαταστάσεων των ΕΑΣ.

Η Αττική Οδός

Έως τον Σεπτέμβριο αναμένεται η ενεργοποίηση των αυτόματων μηχανημάτων πληρωμής με κάρτα στην Αττική Οδό, διευρύνοντας τις διαθέσιμες επιλογές για τους οδηγούς. Σήμερα, περίπου το 60% των διελεύσεων πραγματοποιείται μέσω e-pass, ενώ 20% πληρώνεται με κάρτα στους σταθμούς διοδίων που εξυπηρετούνται από προσωπικό. Το υπόλοιπο 20% των διελεύσεων εξακολουθεί να πληρώνεται με μετρητά στους ίδιους σταθμούς. Λόγω του σημαντικού ποσοστού συναλλαγών με μετρητά, η Αττική Οδός δεν προτίθεται να καταργήσει πλήρως τους σταθμούς με προσωπικό, διατηρώντας τη δυνατότητα πληρωμής με φυσικό χρήμα για τους οδηγούς που το επιλέγουν. Η καθυστέρηση στην εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πληρωμής με κάρτα αποδίδεται στο γεγονός ότι το υφιστάμενο σύστημα διοδίων είναι τεχνολογικά παρωχημένο και απαιτεί εκτενή αναβάθμιση και παραμετροποίηση, προκειμένου να υποστηρίξει τη νέα υποδομή πληρωμών.

Νέα κοστολόγηση για το δίκτυο ψηφιακής τηλεόρασης

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση νέου ελέγχου σχετικά με το πραγματικό κόστος που απαιτείται για την ανάπτυξη και λειτουργία του δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης από τη DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε., δηλαδή του δικτύου μέσω του οποίου μεταφέρεται και διανέμεται το τηλεοπτικό σήμα σε ολόκληρη τη χώρα και στις περιφέρειες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, η Αρχή καθόρισε δύο βασικά μεγέθη κόστους που θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ανώτατων ορίων τιμών, δηλαδή του μέγιστου ποσού που μπορεί να χρεώνει η DIGEA στους παρόχους περιεχομένου για τη μεταφορά και διανομή του σήματός τους. Για την εθνική κάλυψη, το κόστος ΚΑΛΔ ορίστηκε σε 15,21 εκατ. ευρώ, ενώ για την περιφερειακή κάλυψη το κόστος ΚΑΛΠΔ διαμορφώθηκε σε 5,40 εκατ. ευρώ . Τα νέα ανώτατα όρια τιμών προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ από την οικονομική χρήση του 2026. Η απόφαση επηρεάζει πρωτίστως την ίδια την DIGEA, η οποία υποχρεώνεται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένα και ελεγμένα στοιχεία κόστους για τον καθορισμό των χρεώσεών της, γεγονός που θέτει σαφές «ταβάνι» στις τιμές που μπορεί να επιβάλλει. Άμεσες είναι οι επιπτώσεις και για τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, οι οποίοι αποτελούν τους πελάτες του δικτύου και βλέπουν το κόστος μετάδοσης του προγράμματός τους να προσδιορίζεται με πιο προβλέψιμους όρους. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει η εξέλιξη αυτή για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, που θεωρούνται οικονομικά πιο ευάλωτοι, καθώς ο έλεγχος και ο περιορισμός των χρεώσεων συμβάλλουν στη δυνατότητά τους να συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς δυσανάλογα βάρη.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Στην κατάργηση πέντε κανονιστικών αποφάσεων του 2005 που αφορούσαν ζητήματα χειραγώγησης της αγοράς, υποχρεώσεις διαμεσολαβούντων προσώπων, εκδοτών και αναλυτών, καθώς και τα κριτήρια χαρακτηρισμού πρακτικών της αγοράς ως αποδεκτών προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το αντικείμενο των καταργούμενων ρυθμίσεων καλύπτεται πλέον πλήρως από τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση αγοράς και τους εκτελεστικούς κανονισμούς που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του. Οι συγκεκριμένες κανονιστικές αποφάσεις είχαν εκδοθεί με βάση τον ν. 3340/2005, ο οποίος έχει καταργηθεί από τον ν. 4443/2016. Ωστόσο, η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ξεκαθαρίζει ότι υποθέσεις που αφορούν παραβάσεις οι οποίες τελέστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4443/2016, δηλαδή πριν από τον Δεκέμβριο του 2016, θα συνεχίσουν να εξετάζονται με βάση το προγενέστερο καθεστώς του ν. 3340/2005 μέχρι την οριστική και αμετάκλητη περάτωσή τους. Αυτό σημαίνει ότι έλεγχοι, πρόστιμα και κυρώσεις που έχουν ήδη κινηθεί δεν επηρεάζονται από την κατάργηση των κανονιστικών αποφάσεων του 2005. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει ότι δεν μεταβάλλονται αναδρομικά οι κανόνες που ίσχυαν κατά τον χρόνο τέλεσης των παραβάσεων. Οι παλαιές υποθέσεις θα ολοκληρωθούν με το καθεστώς υπό το οποίο ξεκίνησαν, ενώ οι νέες υποθέσεις υπάγονται αποκλειστικά στο νεότερο ευρωπαϊκό και ελληνικό πλαίσιο.

Η Holmes Place Group

Στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία Holmes Place Group Μονοπρόσωπη ΙΚΕ προχώρησε ο όμιλος Holmes Place. Μοναδικός εταίρος εμφανίζεται η εταιρεία Holmes Place East Med BV, με έδρα την Ολλανδία, η οποία κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων. Ως κύρια δραστηριότητα δηλώνεται η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη φυσική ευεξία, ενώ το καταστατικό προβλέπει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα δευτερευουσών δραστηριοτήτων. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες σωματικής ευεξίας και αισθητικής, δραστηριότητες διαιτολογικών μονάδων, υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας, λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών, ειδών ένδυσης, υποδημάτων και συναφών προϊόντων, καθώς και δραστηριότητες εστίασης, καφετέριας και τροφοδοσίας εκδηλώσεων. Το εύρος των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας αποτυπώνει τη στρατηγική πρόθεση για πολυεπίπεδη παρουσία στον ευρύτερο κλάδο του wellness, του fitness και των συναφών υπηρεσιών. Τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας έχει αναλάβει ο Μανώλης Αγαπητός, ο CFO των ελληνικών Holmes Place.

Ο Λέων Γιοχάης και η ThinkBTC

Στη σύσταση της εταιρείας ThinkBTC Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία προχώρησε ο επιχειρηματίας Λέων Γιοχάης, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό επιχειρηματικό σόου Dragons’ Den Ελλάδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της σύστασης, κύρια δραστηριότητα της ThinkBTC είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα συστημάτων και λογισμικού, ενώ στις δευτερεύουσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την οργάνωση της παραγωγής. Η επωνυμία της εταιρείας παραπέμπει άμεσα στο Bitcoin, καθώς τα αρχικά BTC αποτελούν το διεθνώς καθιερωμένο ticker και τη συντομογραφία του δημοφιλούς κρυπτονομίσματος. Ο Λέων Γιοχάης, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, φέρεται να έχει ασχοληθεί με το Bitcoin και να έχει αναπτύξει και δραστηριότητα στην εξόρυξη του κρυπτονομίσματος. Το ενδιαφέρον είναι πως η ThinkBTC συστάθηκε σε μια περίοδο που η υπεραξία από τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα έχε μπει για τα καλά στο μάτι των ελληνικών φορολογικών αρχών.

Η διάσωση της Δούρος

Σε «Λευκό Ιππότη» για τη διάσωση της ιστορικής εταιρείας ένδυσης Δούρος αναδεικνύεται η Cosmos Developments, συμφερόντων των Νίκου Μπάκου και Αλεξάνδρας Καϋμενάκη, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του στρατηγικού επενδυτή σε μια κρίσιμη περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για την εταιρεία. Η Cosmos Developments στήριξε την προσπάθεια αναδιάρθρωσης και κεφαλαιακής ενίσχυσης της Δούρος μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, το οποίο πραγματοποιήθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Μέσω της συναλλαγής αυτής απέκτησε το 64% της εταιρείας, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξόφληση των αναδιαρθρωμένων τραπεζικών υποχρεώσεων και τη ρύθμιση των οφειλών προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ, με τελικό στόχο την επιστροφή σε θετικά ίδια κεφάλαια και την επαναφορά της εταιρείας σε τροχιά κανονικής λειτουργίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Η χρηματοοικονομική εικόνα της Δούρος κρινόταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου 2024 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της υπερέβαινε την αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά περίπου 9,25 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες ρευστότητας. Σε επίπεδο τραπεζικού και χρηματοδοτικού δανεισμού, η εταιρεία είχε συσσωρεύσει σημαντικές οφειλές προς εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και πιστωτικά ιδρύματα. Η απαίτηση της Intrum ήταν 3,79 εκατ. ευρώ και έχει συμφωνηθεί να διευθετηθεί με εφάπαξ καταβολή 1,35 εκατ. ευρώ. Προς τη doValue, οι συνολικές απαιτήσεις διαμορφώνονταν σε 1,54 εκατ. ευρώ, με συμφωνία οριστικής εξόφλησης μέσω εφάπαξ πληρωμής 270 χιλ. ευρώ, ενώ προς την Cepal η οφειλή ύψους 657 χιλ. ευρώ προβλέπεται να τακτοποιηθεί με καταβολή 150 χιλ. ευρώ. Παράλληλα, υποχρέωση ύψους 650 χιλ. ευρώ υφίστατο και προς την Αχαϊκή Τράπεζα υπό εκκαθάριση, η οποία τελεί υπό διαχείριση από την PQH, με συμφωνημένη εφάπαξ καταβολή επίσης 150 χιλ. ευρώ. Από το σύνολο των συμφωνιών προκύπτει συνολική μείωση του τραπεζικού χρέους από περίπου 6,5 εκατ. ευρώ σε 1,92 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που, καθιστά εφικτή τη διάσωσή της Δούρος υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Το λαθρεμπόριο τσιγάρων

Σε καθορισμό των σταθμισμένων τιμών λιανικής πώλησης καπνικών προϊόντων για το έτος 2026 προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να χρησιμοποιούνται ως τιμές αναφοράς για τον υπολογισμό φόρων σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η λαθρεμπορία ή η διακίνηση προϊόντων χωρίς καθορισμένη επίσημη τιμή λιανικής. Οι αποφάσεις αυτές έχουν καθαρά φορολογικό και ελεγκτικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν τις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές στα σημεία λιανικής πώλησης. Στην ουσία, το Δημόσιο θεσπίζει ένα πλαίσιο «τιμών αναφοράς», το οποίο ενεργοποιείται όταν εντοπίζονται τσιγάρα ή καπνικά προϊόντα χωρίς νόμιμα στοιχεία τιμολόγησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αρχές θα θεωρούν ότι τα προϊόντα διατίθενται σε μια συγκεκριμένη ενδεικτική αξία και με βάση αυτήν θα υπολογίζονται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, οι λοιποί φόροι και τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Ειδικότερα, για τα τσιγάρα που χαρακτηρίζονται λαθραία ή κυκλοφορούν χωρίς καθορισμένη τιμή λιανικής, η ΑΑΔΕ ορίζει ως αξία αναφοράς τα 211,96 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα. Πάνω σε αυτό το ποσό υπολογίζεται ο αναλογών Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. Για τον λεπτοκομμένο καπνό στριφτών τσιγάρων η μέση σταθμισμένη τιμή λιανικής πώλησης καθορίζεται στα 253,321 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους, ενώ για τα λοιπά καπνά για κάπνισμα στα 232,086 ευρώ ανά χιλιόγραμμο. Στην πράξη, οι ρυθμίσεις αφορούν κυρίως περιπτώσεις λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, εισαγωγές καπνού από τρίτες χώρες πέραν των αφορολόγητων ορίων, καθώς και αποστολές καπνικών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων ή διάθεσή τους χωρίς εμπορικό σκοπό και παρέχουν στις φορολογικές και τελωνειακές αρχές ένα σαφές και ενιαίο εργαλείο για τον υπολογισμό φόρων και προστίμων σε περιπτώσεις παραβάσεων.