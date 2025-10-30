Ο πολιούχος της Νέας Ιωνίας γιορτάζει με τους μαθητές της πόλης να κερδίζουν ένα τριήμερο ξεκούρασης.

Kαλά τα νέα για τους μαθητές μεγάλου Δήμου της Αττικής καθώς σε λίγες μέρες ετοιμάζονται να γιορτάσουν τον πολιούχο της πόλης γεγονός που συνεπάγεται με κλειστά σχολεία αλλά και τριήμερο καθώς η γιορτή «πέφτει» Δευτέρα.

Ο λόγος για τους μαθητές της Νέας Ιωνίας που την προσεχή Δευτέρα 3 Νοεμβρίου δεν θα πάνε σχολείο λόγω του εορτασμού του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτη. Σύσσωμοι οι δημότες όλων των ηλικιών θα τιμήσουν την μνήμη του πολιούχου και προστάτη της πόλης που το σκήνωμά του φυλάσσεται στον Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου της πόλης.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Νέα Ιωνία σε κλίμα κατάνυξης με τις απαραίτητες λατρευτικές εκδηλώσεις θα τιμήσει τον Καππαδόκη πολιούχο της. Ανήμερα της γιορτής τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες θα είναι κλειστές ενώ έχει προγραμματιστεί λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Γεωργίου με πλήθος προσκυνητών να δίνει το παρών στην τελετή.

Τα τερτίπια του ημερολογίου αποδεικνύονται ευνοϊκά για τους μαθητές όλων βαθμίδων της πόλης αλλά και των φροντιστηρίων καθώς ανήμερα του εορτασμού όλες οι σχολικές και εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές θα είναι κλειστές λόγω της αργίας. Έτσι μετά το άτυπο τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου οι μαθητές της Νέας Ιωνίας συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που θα προηγηθεί κερδίζουν ένα έξτρα τριήμερο ανάπαυλας με την επιστροφή στις τάξεις και τα μαθήματα να είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.