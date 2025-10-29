Για ακόμη μια χρονιά τα σχολεία θα γιορτάσουν θεαματικά το Halloween, τι συμβολίζει το έθιμο της γιορτής.

Αν και το Halloween που φέτος «πέφτει» την προσεχή Παρασκευή 31 Οκτωβρίου είναι ξενόφερτο έθιμο εντούτοις έχει αγκαλιαστεί θερμά από μαθητές και στην χώρα μας με πολλά σχολεία να το εντάσσουν στο πρόγραμμα εκδηλώσεων τόσο με μαθητικά πάρτι όσο και με δραστηριότητες εντός των μαθημάτων των Αγγλικών και των Εικαστικών.

Halloween 2025: Από την αρχαία κελτική παράδοση μέχρι τη σύγχρονη γιορτή των φαντασμάτων

Παραδοσιακά, το Halloween ή όπως λεγόταν αρχικά “All Hallows’ Eve” (Παραμονή των Αγίων Πάντων) γιορτάζεται το βράδυ πριν από τη χριστιανική εορτή της Ημέρας των Αγίων Πάντων (1η Νοεμβρίου). Η προέλευση του Halloween εντοπίζεται σε μια αρχαία κελτική γιορτή που σημαίνει «Τέλος του Καλοκαιριού». Οι αρχαίοι Κέλτες και οι Δρυΐδες στα Βρετανικά Νησιά γιόρταζαν αυτή την ημέρα για να σηματοδοτήσουν το τέλος της συγκομιδής και την έναρξη του νέου έτους. Πίστευαν ότι κατά τη διάρκεια του Samhain, το πέπλο ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και των νεκρών γινόταν λεπτότερο, επιτρέποντας στα πνεύματα να περάσουν. Ήταν μια νύχτα μνήμης, αλλά και μαγείας. Οι άνθρωποι τιμούσαν τους προγόνους τους, προσπαθούσαν να προβλέψουν το μέλλον και, ταυτόχρονα, φορούσαν μεταμφιέσεις για να ξεγελάσουν τα κακά πνεύματα που όπως πίστευαν περιπλανιόντουσαν στη Γη. Η γιορτή σύντομα συνδέθηκε με φαντάσματα, νεκροταφεία και φωτιές που έκαιγαν όλη τη νύχτα, ενώ πίστευαν πως μετά τα μεσάνυχτα τα πνεύματα επέστρεφαν στον κόσμο των νεκρών.

Μετά την κατάκτηση των κελτικών εδαφών από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τον 1ο αιώνα μ.Χ., οι Ρωμαίοι συνδύασαν τις δικές τους φθινοπωρινές γιορτές με το Samhain. Περίπου οκτώ αιώνες αργότερα, η Καθολική Εκκλησία καθιέρωσε επίσημα την 1η Νοεμβρίου ως Ημέρα των Αγίων Πάντων, προς τιμήν όλων των αγίων της χριστιανικής ιστορίας. Η προηγούμενη νύχτα, η 31η Οκτωβρίου, έμεινε γνωστή ως All Hallows’ Eve δηλαδή το σημερινό Halloween. Σήμερα, το Halloween έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια γιορτή γεμάτη παιχνίδι, μεταμφίεση και φαντασία. Παιδιά και μεγάλοι φορούν στολές, διακοσμούν τα σπίτια με κολοκύθες και αράχνες, και φωνάζουν το γνωστό “Trick or Treat? «Φάρσα ή κέρασμα;» σε μια ατμόσφαιρα που είθισται να δημιουργεί μυστήριο, φόβο και να διακωμωδείται γενικότερα το στοιχείο του θανάτου.

Tα ελληνικά σχολεία υιοθέτησαν την γιορτή του Halloween

Τα τελευταία χρόνια όλο και αυξάνεται ο αριθμός των σχολείων που εντάσσουν το Halloween και τον εορτασμό του στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων τους είτε με τη διοργάνωση σχολικού θεματικού πάρτι είτε με δημιουργικές δραστηριότητες και κατασκευές εν ώρα μαθημάτων. Τα παιδιά αγαπούν ιδιαίτερως την ατμόσφαιρα του Halloween και τη δυνατότητα να μεταμφιεστούν σε μάγισσες, φαντάσματα, ξωτικά. Ήδη πολλές τάξεις ενόψει του φετινού εορτασμού προγραμματίζουν μαθήματα αφιερωμένα στο πνεύμα αυτής της γιορτής.

Είθισται οι δασκάλες των Αγγλικών και των Εικαστικών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά να διοργανώνουν εντός του μαθήματος παιχνίδια, τραγούδια Halloween με τους λιλιπούτειους μαθητές να συμμετέχουν σε φαντασμαγορικές κατασκευές και ζωγραφιές με μάγους, μάγισσες, μαύρες γάτες, αράχνες, νυχτερίδες και κολοκύθες. Ενώ ιδιαιτέρως εντυπωσιακό είναι το έθιμο της κατασκευής της σκαλιστής κολοκύθας Jack-o’-lantern, που θα στολίσει αρκέτες τάξεις, προσφέροντας μια ατμόσφαιρα spooky και γιορτινή.

Μέσα από αυτές τις δράσεις οι μαθητές γνωρίζουν την ιστορία του εθίμου και όλη η φιλοσοφία του εθίμου σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς μετατρέπεται σε μια εκπαιδευτική εμπειρία γεμάτη φαντασία, συνεργασία και διασκέδαση για όλους τους μαθητές.

Μάλιστα για ακόμη πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα στα σχολεία που γιορτάζουν το αγγλοσαξονικό αυτό έθιμο, οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους γονείς κρύβουν «τρομακτικές» εκπλήξεις αλλά και λαχταριστά γλυκίσματα που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτού του ιδιαίτερου εθίμου!

