Η αγορά έχει «πλημμυρίσει» με διακοσμητικά για το Halloween και οι ετοιμασίες στα σχολεία για την φετινή γιορτή έχουν ξεκινήσει.

Το Halloween τα τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί στην ελληνική κουλτούρα με τα παιδιά και τους εφήβους να έχουν αγαπήσει δεόντως το πνεύμα και τα έθιμα αυτής της ξενόφερτης γιορτής. Μάγισσες, φαντάσματα, σκελετοί, κολοκύθες, νυχτερίδες και άλλα τρομακτικά διακοσμητικά κυριαρχούν στη διακόσμηση της γιορτής που σημαίνει «Η παραμονή της Γιορτής των Αγίων Πάντων». Γιορτάζεται παραδοσιακά στις 31 Οκτωβρίου που φέτος «πέφτει» Παρασκευή και συνδέεται με το μυστήριο, τη μαγεία και τον κόσμο των πνευμάτων.

Λίγες μέρες πριν το Halloween και ειδικά τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, οι γιορτές κορυφώνονται με θεματικά πάρτι και spooky διακόσμηση. Την ημέρα αυτή, τα παιδιά φορούν τρομακτικές στολές, κρατούν φαναράκια και γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι λέγοντας το γνωστό «Trick or Treat?» – δηλαδή «Φάρσα ή Κέρασμα;». Οι οικοδεσπότες που δεν θέλουν… φάρσα, προσφέρουν γλυκίσματα, σοκολάτες και ζαχαρωτά.

Halloween: Από την κελτική γιορτή Samhain στη σύγχρονη spooky παράδοση

Οι ρίζες του Halloween βρίσκονται στη γιορτή Samhain των Κελτών στην Ιρλανδία και τη Βρετανία, που σηματοδοτούσε το τέλος της συγκομιδής και την έναρξη του χειμώνα. Οι Κέλτες πίστευαν ότι η αλλαγή αυτή λειτουργούσε σαν γέφυρα ανάμεσα στον «επάνω» και τον «κάτω» κόσμο. Σήμα κατατεθέν της γιορτής είναι οι κολοκύθες – jack-o’-lanterns, σκαλισμένες με τρομακτικά σχέδια και φωτισμένες με κερί στο εσωτερικό τους, για να διώχνουν τα κακά πνεύματα. Το έθιμο της κολοκύθας έχει τις ρίζες του στον μύθο του Stingy Jack, ενός πανούργου Ιρλανδού που εξαπάτησε τον διάβολο. Το πορτοκαλί συμβολίζει τη φθινοπωρινή σοδειά, ενώ το μαύρο τον θάνατο και το μυστήριο. Παραδοσιακό έδεσμα της γιορτής είναι το ιρλανδικό Barmbrack, ένα κέικ φρούτων μέσα στο οποίο κρύβεται ένα μικρό δώρο – συνήθως δαχτυλίδι ή νόμισμα – που προφητεύει την τύχη του τυχερού που θα το βρει.

Πηγή: PEXELS/Charles Parker

Tα σχολεία «υιοθετούν» τη γιορτή του Halloween και την γιορτάζουν με πάρτι και εκδηλώσεις

Μάγισσες, φαντάσματα, νυχτερίδες και κολοκύθες δημιουργούν την ατμόσφαιρα, ενώ μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν μια από τις πιο χαρούμενες αλλά και… ανατριχιαστικές γιορτές του χρόνου. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα σχολεία διοργανώνουν εκδηλώσεις, πάρτι και δραστηριότητες αφιερωμένες στο Halloween. Πέρα από τα ιδιωτικά σχολεία και κέντρα ξένων γλωσσών, τα Halloween πάρτι έχουν γίνει συνήθεια και στα δημόσια σχολεία με τους μαθητές να απολαμβάνουν δεόντως το σκηνικό που στήνεται με φόντο το πνεύμα του Halloween. Οι χώροι του σχολείου μεταμορφώνονται σε «στοιχειωμένα μέρη» με νεκροκεφαλές, αράχνες και μαύρα κοράκια ενώ κάνουν την εμφάνισή τους και «χαμογελαστές» αναμμένες κολοκύθες.

Αν δεν διοργανωθεί πάρτι στο σχολείο, το έθιμο του Halloween αναλύεται και γιορτάζεται την ώρα των Αγγλικών. Πρόκειται για δράσεις που διοργανώνουν οι εκπαιδευτικοί αγγλικών με κύριο παιδαγωγικό στόχο να εξοικειωθούν με τα έθιμα άλλων λαών οι μαθητές. Στο πλαίσιο της θεματικής για το Halloween οι μαθητές μαθαίνουν τραγούδια, παίζουν ομαδικά διασκεδαστικά παιχνίδια, κατασκευάζουν Halloween χειροτεχνίες και φυσικά μυούνται στη κατασκευή της σκαλιστή κολοκύθας-φανάρι, Jack-o’-lantern.

