«Όχι στις τριπλές Πανελλήνιες με Εθνικό Απολυτήριο, όχι στο σχολείο της παπαγαλίας και της φτώχειας, με κενά και επικίνδυνα σχολικά κτίρια» καταγγέλλουν οι μαθητές.

Σε μαθητικό συλλαλητήριο με κλειστά σχολεία προχωρούν την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου οι μαθητές σε όλη τη χώρα και κεντρική κινητοποίηση στην Αθήνα, στις 12:00 στα Προπύλαια διαμαρτυρόμενοι για το «σχολείο των SOS και της παπαγαλίας», τα κενά εκπαιδευτικών, τις συγχωνεύσεις τμημάτων, τις άθλιες υποδομές και την προωθούμενη θεσμοθέτηση των «τριπλών Πανελληνίων» μέσω του Εθνικού Απολυτηρίου.

Οι μαθητές, μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας διαμηνύουν ότι «Ως εδώ! Δε δεχόμαστε άλλο ένα σχολείο εξοντωτικό και άδικο. Θέλουμε καθηγητές, σύγχρονα κτήρια, ουσιαστική μόρφωση και όχι άγχος και φροντιστήρια από την Α’ Λυκείου». Καταγγέλλουν ότι η κατάσταση με τα κενά στα σχολεία έχει ξεφύγει και χάνονται ώρες μαθημάτων ενώ η Αττική ταλανίζεται και από το ζήτημα της μη επίλυσης των μετακινήσεων μαθητών στα σχολεία τους στην Ανατολική Αττική αλλά και σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Πρότυπα, Πειραματικά σχολεία. Όπως σημειώνουν οι μαθητές «μέσα φθινοπώρου και έχουμε πανελλαδικά κενά καθηγητών, τάξεις με 30 μαθητές που μόνο μάθημα δε γίνεται, προβλήματα στις υποδομές που οδηγούν ακόμα και σε τραυματισμό συμμαθητών μας! Μας αξίζει ένα καλύτερο σχολείο, με καθηγητές στις θέσεις τους από την πρώτη μέρα, σύγχρονα κτήρια και υποδομές, δημιουργικό μάθημα και δραστηριότητες, μόρφωση και προοπτική για όλους και όχι μόνο για όσους αντέχουν οικονομικά οι οικογένειές τους.»

Κόντρα και για το Εθνικό Απολυτήριο

Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν οι μαθητές και για την προωθούμενη μεταρρύθμιση που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας για το Εθνικό Απολυτήριο. Οι μαθητές δηλώνουν ευθέως την αντίθεσή τους στο νέο θεσμό τονίζοντας ότι «τις τριπλές Πανελλήνιες να τις ξεχάσουν.». Ειδικότερα, σημειώνουν ότι « Η κυβέρνηση σχεδιάζει μαζί και με άλλα κόμματα του συστήματος, να το τερματίσουν! Θέλουν μέσα στο χρόνο να φέρουν και να ψηφίσουν νόμο (το ονομάζουν “Εθνικό Απολυτήριο”) που θα περιλαμβάνει: Για να πάρουμε απλά απολυτήριο αλλά και να μπούμε στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο (στα Ιδιωτικά έτσι και αλλιώς μετρά μόνο η τσέπη!) δε θα δίνουμε απλά Πανελλαδικές! Θα δίνουμε και Πανελλαδικές στην Γ’ ΓΕΛ και εξετάσεις πανελλαδικού τύπου (με ενιαία θέματα από Τράπεζα Θεμάτων, όχι ό,τι βάλουν οι καθηγητές μας) στην Α’ και Β’ Λυκείου σε όλα τα μαθήματα ! Ό,τι βαθμό πάρουμε στα τετράμηνο σε κάθε μάθημα μαζί με 3 φορές πανελλαδικές εξετάσεις θα μετρά! Κάθε μάθημα, κάθε τάξη θα είναι σαν την Γ’ Λυκείου! Αυτό να το ξεχάσουν! Εδώ με 4 μαθήματα στην Γ’ Λυκείου και πεθαίνουμε στο φροντιστήριο και το άγχος, σιγά μη δεχτούμε να δίνουμε πανελλαδικές από την Α’ Λυκείου και στα Θρησκευτικά! Με τι λεφτά θα πάμε σε τόσα φροντιστήρια;

Τι θα γίνουμε οι μαθητές; Θα κυνηγάμε απλά έναν βαθμό σαν παπαγάλοι σε θέματα εξετάσεων επί 3 χρόνια; Ό,τι είχε μείνει στο σχολείο μας έστω πιο δημιουργικό και ευχάριστο θα γίνει και αυτό SOS, θέματα, τεστ και βαθμός; Αν τους νοιάζει η είσοδός μας στα Πανεπιστήμια, υπάρχει και άλλος τρόπος: να καταργηθεί η ΕΒΕ, να μας αφήνουν να κατοχυρώνουμε βαθμολογία όταν δίνουμε Πανελλαδικές στα μαθήματα που γράψαμε καλά και να εξεταζόμαστε εκ νέου εκεί που ζοριστήκαμε. Θα υπήρχαν φοιτητικές εστίες, δωρεάν σίτιση για τους φοιτητές και δεν θα διαγράφανε όποιον καθυστερεί τις σπουδές του επειδή δουλεύει για να τα βγάλει πέρα!»

Οι μαθητές συσπειρώνονται για μαζική κινητοποίηση στις 6 Νοέμβρη

Η μαθητική κοινότητα ιδίως στην δευτεροβάθμια βαθμίδα προετοιμάζεται πυρετωδώς για το συλλαλητήριο της επόμενης Πέμπτης 6 Νοεμβρίου όμως πηγές του Υπουργείου διευκρινίζουν ότι σε καμία περίπτωση το κάλεσμα των μαθητών δεν ισοδυναμεί με κλειστά σχολεία ανήμερα της 6ης Νοέμβρη ούτε με αναστολή μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια. Η πρόθεση και η ανακοίνωση των μαθητών δεν ισοδυναμεί και με λουκέτο στις σχολικές τους μονάδες. Τα 15μελη των σχολείων κατόπιν συνεδρίασης θα αποφασίσουν για το αν θα συμμετάσχουν ή όχι στην διαμαρτυρία αλλά τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά στα σχολεία ανεξαρτήτως απόφασης του 15μελους. Ο μοναδικός λόγος για να μην γίνουν μαθήματα στα σχολεία εκείνη την ημέρα είναι να προχωρήσουν οι μαθητές σε κατάληψη καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση τα μαθήματα θα διεξαχθούν και θα τηρηθεί και απουσιολόγιο.

Οι γονείς στο πλευρό των μαθητών στο συλλαλητήριο της επόμενης Πέμπτης

Η Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό των μαθητών, στηρίζοντας τις κινητοποιήσεις και απαιτώντας να σταματήσουν οι συγχωνεύσεις, να καλυφθούν όλα τα κενά και να διασφαλιστεί η λειτουργία των σχολείων με ασφάλεια και επάρκεια προσωπικού. Οι γονείς καλούν τις Ενώσεις και τους Συλλόγους Γονέων να συμμετάσχουν μαζικά, τονίζοντας πως «ο αγώνας για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας είναι κοινός και συνεχίζεται».





