Για μαθητές που διαμένουν εκτός Αττικής, η Πολεμική Αεροπορία θα παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, δωρεάν διαμονή και σίτιση σε εγκαταστάσεις της, καθώς και κάλυψη των μετακινήσεων εντός Αττικής.

Η Πολεμική Αεροπορία δίνει και φέτος την ευκαιρία σε μαθητές της Β’ Λυκείου να ζήσουν από κοντά την εμπειρία μιας πτήσης με εκπαιδευτικό ελικοφόρο αεροσκάφος. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας και θα λάβει χώρα την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr) έως και την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 (23:59). Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει κατόπιν κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση απαιτούνται:

Υπεύθυνη δήλωση – συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα (για ανήλικους μαθητές)

Ιατρικές εξετάσεις πτητικής ικανότητας στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής

Εκπαίδευση σε μέτρα ασφαλείας και διαδικασίες ανάγκης

Το ενδεικτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

6 Νοεμβρίου: Ιατρικές εξετάσεις στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής

7 Νοεμβρίου: Εκπαίδευση στη Σχολή Ικάρων και πραγματοποίηση πτήσεων

Οι προγραμματισμένες πτήσεις ενδέχεται να αλλάξουν ημερομηνία διεξαγωγής, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή/και διαθεσιμότητας πτητικών μέσων. Η συγκεκριμένη δράση, πέρα από μια συναρπαστική εμπειρία, στοχεύει να φέρνει τους νέους πιο κοντά στις αξίες, την πειθαρχία και το έργο της Πολεμικής Αεροπορίας, δίνοντάς τους μια πρώτη γεύση από τον κόσμο της αεροπορικής εκπαίδευσης.