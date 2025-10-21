Οι διπλές εξετάσεις και η δεύτερη ευκαιρία τον Σεπτέμβριο είναι μερικές από τις αλλαγές στο νέο προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων για τις τάξεις του Λυκείου.

Σημαντικές αλλαγές στην προαγωγή ανά τάξη Λυκείου αλλά και στην απόλυση από την τελευταία σχολική βαθμίδα φέρνει το ΦΕΚ του Υπουργείου Παιδείας καθώς αλλάζει εκ βάθρων το εξεταστικό σύστημα αλλά και τις διαδικασίες για τους μαθητές που μένουν στην ίδια τάξη. Ειδικότερα, οι νέες ρυθμίσεις καθορίζουν εκ νέου τις διαδικασίες για όσους μαθητές δεν πετυχαίνουν τον απαιτούμενο γενικό μέσο όρο (Γ.Μ.Ο.) και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ειδικές εξεταστικές περιόδους.

Νέο πλαίσιο για Α’ και Β’ Λυκείου

Οι μαθητές των δύο πρώτων τάξεων που δεν συγκεντρώνουν τον Γ.Μ.Ο. 10 θα έχουν δεύτερη ευκαιρία στις αρχές Σεπτεμβρίου, πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Εκεί, θα εξετάζονται μόνο στα μαθήματα στα οποία έχουν βαθμό κάτω από τη βάση:

Για τα μαθήματα Ομάδας Α’, οι εξετάσεις παραμένουν γραπτές, όπως στις προαγωγικές. Για τα μαθήματα Ομάδας Β’, οι εξετάσεις θα είναι προφορικές και θα γίνονται από τριμελή επιτροπή καθηγητών με πρόεδρο τον Διευθυντή του σχολείου. Αν και μετά τη διαδικασία αυτή ο μαθητής δεν πετύχει τον γενικό μέσο όρο, θα επαναλαμβάνει τη χρονιά.

Διπλή εξεταστική και προφορικά για τη Γ’ Λυκείου

Για τη Γ’ Λυκείου, οι μαθητές που δεν πετυχαίνουν τον Γ.Μ.Ο. εξετάζονται αρχικά τον Ιούνιο, ενώ αν δεν τα καταφέρουν, παραπέμπονται σε δεύτερη εξεταστική τον Σεπτέμβριο. Αν ούτε τότε δεν εξασφαλίσουν προαγωγή ή απόλυση, έχουν δύο επιλογές:

Να επαναλάβουν τη χρονιά, ή Να προσέλθουν ξανά στις απολυτήριες εξετάσεις οποτεδήποτε στο μέλλον, χωρίς να φοιτήσουν ξανά, δίνοντας όμως όλα τα μαθήματα από την αρχή.

Τι αλλάζει στα προφορικά

Τα προφορικά αποκτούν πλέον καθοριστικό ρόλο. Στα μαθήματα της Ομάδας Α’, οι μαθητές εξετάζονται και προφορικά και γραπτά. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο εξετάσεων. Η προφορική εξέταση γίνεται πριν από τη γραπτή και τα θέματα είναι διαφορετικά. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’, η εξέταση είναι αποκλειστικά προφορική. Οι επιτροπές θα αποτελούνται από τον Διευθυντή (ή Υποδιευθυντή) και δύο καθηγητές της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας.

Η εγκύκλιος με τις νέες διατάξεις την προαγωγή και απόλυση μαθητών Λυκείου

H λίστα με τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Α, Β και Γ Λυκείου

Τα μαθήματα της Α’ τάξης του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες: α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής: 1.Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2.Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 3.Άλγεβρα 4.Γεωμετρία 5.Ιστορία 6.Φυσική 7.Χημεία 8.Αγγλικά β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις

Τα μαθήματα της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες: α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής: Γενικής Παιδείας: 1.Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συνεξέταση) 2.Ιστορία 3.Βιολογία 4.Άλγεβρα 5. Γεωμετρία 6.Αγγλικά και τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 7.Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 8.Λατινικά Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 7.Μαθηματικά 8.Φυσική β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις

Τα μαθήματα της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες: α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής: 1.Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, 2.Μαθηματικά (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), 3.Ιστορία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 4.Αρχαία Ελληνικά 5.Ιστορία 6.Λατινικά Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας 4.Μαθηματικά (για τους μαθητές που επιλέγουν το δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο) 5.Φυσική 6.Χημεία ή 4.Βιολογία (για τους μαθητές που επιλέγουν το τρίτο Επιστημονικό Πεδίο) 5.Φυσική 6.Χημεία Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 4.Μαθηματικά 5.Πληροφορική 6.Οικονομία β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.