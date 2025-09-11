Games
Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του Λυκείου για τις φετινές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του Λυκείου για τις φετινές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Φωτογραφία: PIXABAY
Όλο το πλαίσιο της ύλης που θα κληθούν να εξεταστούν οι μαθητές Λυκείου στο τέλος της χρονιάς για τις καθιερωμένες εξετάσεις.

Οι μαθητές του Λυκείου πέρασαν σήμερα το κατώφλι των σχολείων τους δίνοντας το παρών στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. H φετινή σχολική χρονιά θα έχει συνολικά 167 μέρες με τους μαθητές της τελευταίας βαθμίδας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να έχουν μπροστά τους και τις Πανελλήνιες 2026.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό το Α τετράμηνο θα διαρκέσει έως τις 20 Ιανουαρίου και το Β τετράμηνο από τις 21 Ιανουαρίου μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Παράλληλα δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2025-2026.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ύλη εδώ

