Μια σημαντική αλλαγή ενεργοποιείται για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών του Λυκείου καθώς το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε αναδιάρθωση του πλαισίου που αφορά την προαγωγή και απόλυση ανά τάξη.

Η ρύθμιση προβλέπει δεύτερη ευκαιρία για τους μαθητές που δεν πιάνουν τον απαιτούμενο γενικό μέσο όρο (ΓΜΟ) 10, αλλά και αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, τόσο για τις Α’ και Β’ τάξεις όσο και για τη Γ’ Λυκείου. Με τις νέες ρυθμίσεις, το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να καθιερώσει ένα πιο δίκαιο και ευέλικτο σύστημα αξιολόγησης, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία στους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, χωρίς να μειώνεται η απαίτηση για τον ελάχιστο βαθμό επιτυχίας. Το νέο πλαίσιο αναμένεται να ισχύσει από το σχολικό έτος 2025–2026.

Δεύτερη ευκαιρία για όσους μένουν στην Α’ και Β’ Λυκείου

Για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου, εάν ο Γενικός Μέσος Όρος είναι κάτω από 10, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Αν και σε αυτή τη διαδικασία δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο βαθμό για προαγωγή, τότε θα πρέπει να παραμείνουν στην ίδια τάξη και να επαναλάβουν τη φοίτησή τους το επόμενο σχολικό έτος.

Ειδική εξεταστική και δεύτερη ευκαιρία για τη Γ’ Λυκείου

Για τη Γ’ Λυκείου, προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος τον Ιούνιο για όσους μαθητές έχουν ΓΜΟ κάτω από 10. Αν αποτύχουν και σε αυτή, θα έχουν δεύτερη ευκαιρία τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις προηγούμενες τάξεις, οι μαθητές της Γ’ που δεν επιτυγχάνουν ούτε τότε τον απαιτούμενο μέσο όρο δεν είναι υποχρεωμένοι να φοιτήσουν ξανά — μπορούν να συμμετέχουν μόνο στις εξετάσεις επόμενων ετών για να αποκτήσουν το απολυτήριο Λυκείου.

Διαφορετικό καθεστώς εξετάσεων για κάθε μάθημα

Τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου χωρίζονται πλέον σε δύο ομάδες ανάλογα με τον τρόπο εξέτασης:

Ομάδα Α’: Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς και προφορικά, όπως η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά (για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), η Ιστορία (για τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, Υγείας και Οικονομίας–Πληροφορικής) και όλα τα μαθήματα Προσανατολισμού.

Ομάδα Β’: Τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα επιλογής, τα οποία θα εξετάζονται μόνο προφορικά.

Πώς θα γίνονται οι προφορικές εξετάσεις

Η προφορική εξέταση των μαθημάτων της Ομάδας Β’ θα πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που συγκροτεί ο διευθυντής του σχολείου, ο οποίος και προεδρεύει. Στην επιτροπή συμμετέχουν δύο εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας, και ο μέσος όρος των βαθμών τους θα αποτελεί τον τελικό ετήσιο βαθμό του μαθητή στο συγκεκριμένο μάθημα.

Για την Ομάδα Α’, πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους, οι μαθητές θα εξετάζονται σε ειδική εξεταστική περίοδο στα μαθήματα όπου είχαν βαθμό κάτω από 10. Οι εξετάσεις αυτές θα είναι γραπτές, σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων.

Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Οι μαθητές εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές που φοιτούν στη Γ' τάξη Γενικού Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο μέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέματα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από εκείνα της γραπτής εξέτασης.