Μπορείς να αποκρυπτογραφήσεις το μοτίβο; Δοκίμασε τις δυνάμεις σου σε ερωτήσεις matrix που θα τεστάρουν τη λογική, την παρατηρητικότητα και την αναλυτική σου σκέψη. Είναι για όσους αγαπούν τις προκλήσεις, θέλουν να ακονίσουν το μυαλό τους και να αποδείξουν ότι βλέπουν πέρα από το προφανές.

Η μήτρα επαγωγικής συλλογιστικής, γνωστή και ως matrix ή πίνακας λογικής, αποτελεί μια μορφή αφηρημένης σκέψης κατά την οποία ο εξεταζόμενος καλείται να αναλύσει ένα οργανωμένο πλέγμα σχημάτων ή συμβόλων, με στόχο να αναγνωρίσει το υποκείμενο μοτίβο και να προβλέψει το στοιχείο που λείπει. Πρόκειται για μια διαδικασία που βασίζεται στην ικανότητα παρατήρησης, σύγκρισης και εξαγωγής λογικών συμπερασμάτων, χωρίς τη χρήση γλωσσικού ή αριθμητικού περιεχομένου.

Οι πίνακες αυτοί απαιτούν από τον υποψήφιο να εντοπίσει και να κατανοήσει τους κανόνες που διέπουν τη συμπεριφορά των σχημάτων τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο, ώστε να προσδιορίσει με ακρίβεια το επόμενο στοιχείο της ακολουθίας. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται ευρέως σε τεστ γνωστικών ικανοτήτων, ιδίως στο πλαίσιο διαδικασιών επιλογής προσωπικού, καθώς προσφέρουν αξιόπιστη εικόνα των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και της αναλυτικής σκέψης.

Η επίλυση ενός τέτοιου πίνακα στηρίζεται σε τρία βασικά στάδια:

Αναγνώριση μοτίβων: ο εξεταζόμενος παρατηρεί συστηματικές μεταβολές στα στοιχεία του πλέγματος, όπως αλλαγές στη μορφή, στην κατεύθυνση, στη θέση, στη σύνθεση ή στον συνδυασμό των σχημάτων.

Εφαρμογή κανόνων: τα μοτίβα αυτά μπορούν να ακολουθούν οριζόντια, κάθετη ή μικτή λογική, απαιτώντας συνδυαστική σκέψη και συνεκτίμηση πολλαπλών μεταβλητών.

Πρόβλεψη του ελλείποντος στοιχείου: αφού εντοπιστούν οι κανόνες, εφαρμόζονται στο σύνολο του πλέγματος ώστε να εξαχθεί το στοιχείο που συμπληρώνει ορθά τη δομή.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των τεστ μήτρας είναι:

Αφηρημένος και μη λεκτικός χαρακτήρας: τα τεστ βασίζονται αποκλειστικά σε οπτικά ερεθίσματα όπως σχήματα, σύμβολα και διαγράμματα, χωρίς χρήση λέξεων ή αριθμών.

Έμφαση στα μοτίβα: κεντρικό ζητούμενο αποτελεί η ανίχνευση λογικής συνέπειας και επαναλαμβανόμενων δομών.

Μορφή πολλαπλής επιλογής: ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει την ορθή απάντηση από συγκεκριμένο σύνολο διαθέσιμων επιλογών.

Σύνδεση με την επίλυση προβλημάτων: τα τεστ αξιολογούν την ικανότητα διαχείρισης άγνωστων πληροφοριών και τη μετατροπή τους σε λογικά συμπεράσματα, συνιστώντας βασικό δείκτη της γενικής γνωστικής επάρκειας.

Το ΑΣΕΠ έχει δώσει τα εξής δύο παραδείγματα ως matrices και συγκεκριμένα:

Παράδειγμα 1ο (εύκολο)

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Από την εικόνα που μας δίνεται στο πάνω μέρος της σελίδας, βλέπουμε ότι έχουμε έναν πίνακα με τέσσερις στήλες οριζοντίως και τρεις σειρές κάθετα. Εμείς καλούμαστε να επιλέξουμε την απάντηση που αντικαθιστά το ερωτηματικό, το οποίο βρίσκεται στην τέταρτη στήλη της δεύτερης σειράς. Κοιτώντας την πρώτη και τρίτη σειρά που είναι πλήρεις (δεν λείπει κάποιο σχήμα), διακρίνουμε το ακόλουθο μοτίβο: καθένα από τα τέσσερα κουτάκια οριζοντίως περιέχει έναν, δύο, τρεις ή τέσσερις κύκλους. Επομένως, αναμένουμε ότι και στη δεύτερη σειρά θα συναντήσουμε το ίδιο μοτίβο. Εφόσον έχουμε ήδη κουτάκια με έναν, δύο και τέσσερις κύκλους, διαπιστώνουμε ότι λείπουν οι τρεις κύκλοι, οι οποίοι είναι η σωστή απάντηση, άρα το Δ.

Παράδειγμα 2ο (δύσκολο)

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Στο ανωτέρω παράδειγμα, η σωστή απάντηση είναι το Α. Από την εικόνα που μας δίνεται στο πάνω μέρος, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας πίνακας με τρεις στήλες οριζοντίως και τρεις σειρές κάθετα. Εμείς καλούμαστε να επιλέξουμε την απάντηση που αντικαθιστά το ερωτηματικό, το οποίο βρίσκεται στο δεύτερο κουτί της δεύτερης σειράς. Κοιτώντας τα σχήματα ανά κουτί, διακρίνουμε το ακόλουθο μοτίβο: ο αριθμός των οριζόντιων γραμμών σε κάθε κουτί ισούται με τον αριθμό των σκιασμένων τετραγώνων στο ίδιο κουτί. Η απάντηση Α είναι η μοναδική στην οποία εφαρμόζεται αυτό το μοτίβο, καθώς υπάρχουν δύο οριζόντιες γραμμές και δύο σκιασμένα τετράγωνα. Στις υπόλοιπες απαντήσεις δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του αριθμού των οριζόντιων γραμμών και των σκιασμένων τετραγώνων, άρα δεν θα μπορούσαν να είναι σωστές.

Ακολούθως, παρατίθενται τρεις (3) ερωτήσεις τύπου μάτριξ, οι οποίες σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από εμένα για τις ανάγκες του συγκεκριμένου άρθρου:

Ερώτηση 1η

Ποια εικόνα αντικαθιστά το ερωτηματικό;

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Στην πρώτη σειρά του μάτριξ 2Χ2 εμφανίζονται τρία σχήματα (ψάρι, πάπια, αυτοκίνητο). Παρατηρούμε ότι από την πρώτη στη δεύτερη εικόνα δεν αλλάζουν τα σχήματα, αλλά μόνο η θέση τους μέσα στο πλαίσιο, σαν να μετακινούνται κυκλικά αριστερόστροφα. Για παράδειγμα, το αυτοκίνητο μεταφέρεται στο επάνω κέντρο, ενώ το ψάρι από την πάνω αριστερή θέση καταλήγει στην κάτω δεξιά. Είναι σαφές λοιπόν ότι ακολουθείται ένα συγκεκριμένο μοτίβο μετακίνησης, το οποίο κρατάμε ως βάση. Στη δεύτερη σειρά του μάτριξ εμφανίζονται διαφορετικά σχήματα (ήλιος, ζάρια, δέντρο). Συνεπώς, αναμένουμε να ακολουθούν την ίδια λογική μετακίνησης με την πρώτη σειρά, δηλαδή να παραμείνουν τα ίδια τρία σχήματα και απλώς να αλλάξουν θέση σύμφωνα με το ίδιο γεωμετρικό μοτίβο. Με βάση αυτό, αποκλείονται οι επιλογές Α, Δ και Ε και απομένουν οι επιλογές Β και Γ. Η σωστή επιλογή είναι εκείνη όπου τα σχήματα μετακινούνται κυκλικά δεξιόστροφα αυτή τη φορά. Οπότε, το δέντρο να βρίσκεται στο κέντρο κάτω και ο ήλιος να ακολουθεί τη πορεία μετακίνησης από την αριστερή προς την πάνω αριστερή θέση. Αυτή τη διάταξη παρουσιάζει μόνο η επιλογή Β, η οποία αποτελεί και τη σωστή απάντηση.

Ερώτηση 2η

Ποια εικόνα αντικαθιστά το ερωτηματικό;

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Στη συγκεκριμένη ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι η Γ, γιατί το μοτίβο δεν βασίζεται τόσο στη μετακίνηση των σχημάτων μέσα σε κάθε εικόνα, όσο στη σταθερή σειρά των συμβόλων σε κάθε οριζόντια γραμμή. Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά, σε κάθε σειρά εμφανίζονται συνολικά πέντε σύμβολα που ακολουθούν πάντα την ίδια κυκλική σειρά: άγκυρα ? κύματα ? κουμπί ? μήλο ? παπάκι και μετά ξανά από την αρχή. Έτσι, στην πρώτη σειρά, παρατηρούμε ότι στην πρώτη εικόνα εμφανίζονται η άγκυρα τα κύματα και το κουμπί. Στην δεύτερη εικόνα συνεχίζουμε με μήλο και παπάκι και μετά ξανά με άγκυρα. Οπότε στην εικόνα που ψάχνουμε θέλουμε κύματα, κουμπί και μήλο που περιέχονται μόνο στην επιλογή Γ.

Ερώτηση 3η

Ποια εικόνα αντικαθιστά το ερωτηματικό;

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Για να λύσουμε το συγκεκριμένο μάτριξ, το πρώτο βήμα είναι να παρατηρήσουμε τον βασικό κανόνα του πίνακα: σε κάθε γραμμή και σε κάθε στήλη εμφανίζονται και τα πέντε σύμβολα (κεράσια, βελάκια, λυπημένο πρόσωπο, αυτοκίνητο, χτένα) μία μόνο φορά. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε κενό τετράγωνο πρέπει να τοποθετήσουμε εκείνο το σύμβολο που λείπει ταυτόχρονα από τη συγκεκριμένη γραμμή και από τη συγκεκριμένη στήλη. Αν εξετάσουμε την τρίτη γραμμή και την τρίτη στήλη, διαπιστώνουμε ότι το μοναδικό σύμβολο που λείπει και από τις δύο είναι η χτένα, άρα αυτή τοποθετείται στο επάνω αριστερό τετράγωνο του κεντρικού 2Χ2. Στη συνέχεια, στην τρίτη γραμμή και τέταρτη στήλη το κοινό «κενό» σύμβολο είναι τα βελάκια, οπότε αυτά μπαίνουν επάνω δεξιά. Προχωρώντας στην τέταρτη γραμμή και Τρίτη στήλη, το μόνο σύμβολο που λείπει από τη γραμμή και τη στήλη είναι το αυτοκίνητο, το οποίο τοποθετείται κάτω αριστερά. Τέλος, στο κάτω δεξί τετράγωνο απομένει αναγκαστικά το μοναδικό σύμβολο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη στην τέταρτη γραμμή και στην τέταρτη στήλη, δηλαδή τα κεράσια. Έτσι, το κεντρικό 2Χ2 συμπληρώνεται με σειρά χτένα – βελάκια / αυτοκίνητο – κεράσια, διάταξη που αντιστοιχεί ακριβώς στην επιλογή Δ, η οποία είναι και η σωστή απάντηση.