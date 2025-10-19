Οι μαθητές-αθλητές με διακρίσεις εξασφαλίζουν προνομιακή εισαγωγή στα ΑΕΙ, με επιπλέον μόρια ή χωρίς εξετάσεις, ανάλογα με το επίπεδο των επιδόσεών τους.

Η εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΦΑΑ αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα «μπόνους» του εγχώριου εκπαιδευτικού συστήματος. Οι γονείς αλλά και οι μαθητές αθλητές ενδιαφέρονται για το πλαίσιο βάσει του οποίου τους δίνεται η δυνατότητα έχοντας επιτύχει σημαντικές αθλητικές διακρίσεις είτε να εισαχθούν στα ΑΕΙ και τα ΤΕΦΑΑ χωρίς Πανελλήνιες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις είτε να λάβουν προσαύξηση μορίων στις Πανελλήνιες. Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας ο θεσμός των διακριθέντων αθλητών «αναγνωρίζει την προσπάθεια και την αφοσίωση των μαθητών που τιμούν τη χώρα και τον αθλητισμό» και ταυτόχρονα «εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για ακαδημαϊκή εξέλιξη». Για τους μαθητές-αθλητές που διακρίνονται σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο υπάρχει πρόβλεψη για ένα σύστημα που επιβραβεύει την προσπάθεια, τη συνέπεια και την αριστεία εντός γηπέδων.

Ένα κίνητρο για περισσότερη συμμετοχή

Με αυτό το σύστημα, το Υπουργείο Παιδείας επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο του αθλητισμού στη σχολική ζωή, προσφέροντας κίνητρα που δεν περιορίζονται μόνο στο πτυχίο ή στις βαθμολογίες, αλλά χτίζουν χαρακτήρα, πειθαρχία και ομαδικότητα. Ο στόχος είναι σαφής. Να ωθήσει τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά σε αθλητικές δραστηριότητες, γνωρίζοντας ότι η προσπάθεια και η διάκρισή τους δεν θα ανταμειφθούν μόνο με ένα μετάλλιο, αλλά και με ένα εισιτήριο για το πανεπιστήμιο. Και αυτό το μήνυμα φαίνεται να αγκαλιάζεται ολοένα και περισσότερο, καθώς κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών-αθλητών που διακρίνονται και κερδίζουν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ποιοι αθλητές δικαιούνται εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τη δυνατότητα εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν οι αθλητές που:

έχουν κατακτήσει 1η έως 3η νίκη σε Ολυμπιακούς ή Παγκόσμιους Αγώνες,

έχουν διακριθεί σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα,

έχουν πετύχει 1η έως 3η θέση σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα,

ή έχουν συμμετάσχει με διακρίσεις σε Παγκόσμια Σχολικά Πρωταθλήματα.

Οι διακρίσεις πρέπει να έχουν επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Λύκειο ή μέσα σε ένα έτος πριν ή μετά την αποφοίτηση, ώστε να θεωρηθούν έγκυρες για την τρέχουσα διαδικασία.

Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο πραγματοποιείται σε δύο κύριες κατηγορίες:

Χωρίς Πανελλήνιες Εξετάσεις – για αθλητές με πολύ υψηλές διακρίσεις (Ολυμπιακές, Παγκόσμιες, Ευρωπαϊκές).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με προσαύξηση μορίων – για όσους διακρίθηκαν σε εθνικό επίπεδο, συμμετέχοντας παράλληλα στις Πανελλήνιες.

Έτσι, ανάλογα με το επίπεδο της επιτυχίας τους, οι μαθητές είτε εξασφαλίζουν θέση εκτός εξετάσεων, είτε αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες εισαγωγής τους μέσω προσαύξησης βαθμολογίας.

Δείτε εδώ τη λίστα με τις αναγνωρισμένες από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ομοσπονδίες και τα αντίστοιχα αθλήματα.

Πώς γίνεται η εισαγωγή των μαθητών αθλητών στα ΑΕΙ άνευ Πανελληνίων

Οι αθλητές αυτοί δεν συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, αλλά καταθέτουν αίτηση – μηχανογραφικό στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας. Η επιλογή τους πραγματοποιείται με βάση τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων και τον συντελεστή μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε κάθε επίδοση. Eιδικότερα, μαθητές αθλητές που πέτυχαν διάκριση σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς Αγώνες διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανεξάρτητα με την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (είτε υποβάλλουν, είτε δεν υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο), χωρίς ποσοτικό περιορισμό εφόσον έχουν πετύχει μια από τις ακόλουθες διακρίσεις σ σε:

Παράλληλα σημειώνεται ότι αθλητές που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών – γυναικών, σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις εισάγονται σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. της προτίμησής τους καθ ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων. Αθλητές που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων εισάγονται στα Σ.Ε.Φ.Α.Α- Τ.Ε.Φ.Α.Α. της προτίμησής τους καθ ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων.

Εάν στην τελευταία θέση ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, εισάγεται κατά σειρά προτεραιότητας ο αθλητής που πέτυχε:

1. Διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.

2. Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος.

3. Ανώτερου επιπέδου διάκριση με βάση τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

4. Μεγαλύτερο βαθμό στον τίτλο σπουδών του.

Οι αθλητές/τριες που εισάγονται σε Σ.Ε.Φ.Α.Α- Τ.Ε.Φ.Α.Α. υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής τους χορηγεί την ειδικότητα αυτή.

Το «παραθυράκι» της μετεγγραφής μαθητών αθλητών

Αν το Τμήμα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο της έδρας του ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού σωματείου, στο οποίο ανήκει και προπονείται εκπαιδευτικό ίδρυμα (Σ.Ε.Φ.Α.Α- Τ.Ε.Φ.Α.Α.), το οποίο χορηγεί την ειδικότητα αυτή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου σε θέματα Αθλητισμού του Υπουργείου.

Μαθητής αθλητής που έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες είτε σε Παγκόσμια πρωταθλήματα ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα των κατηγοριών ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο όπου κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου σε θέματα Αθλητισμού του Υπουργείου, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, ιδιότητα που πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης, κατά τον παρόντα νόμο, Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία επικυρώνεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Δείτε την εγκύκλιο με τις παροχές και τα προνόμια για κάθε κατηγορία μαθητή αθλητή

Πώς οι διακρίσεις σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα και Σχολικούς Αγώνες χαρίζουν εξτρά μόρια

Πέρα από τα ατομικά ή ομαδικά αθλήματα αξίζει να σημειωθεί ότι και οι διακρίσεις σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα οδηγούν σε αυξημένο αριθμό μορίων που μπορούν να εξασφαλίσουν θέση σε ΑΕΙ. Οι μαθητές μπορούν να δηλώσουν έως δύο σχολές προτίμησης, με τη σειρά που επιθυμούν, ενώ η κατανομή γίνεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Η προσαύξηση μπορεί να φτάσει έως και το 10% των συνολικών μορίων, δίνοντάς τους σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Η διάκριση του μαθητή σε αγώνες που οργανώνει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πιστοποιείται από την ίδια, και το έγγραφο στέλνεται στην αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Παιδείας για τη μοριοδότηση του μαθητή για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Παράλληλα, μοριοδοτούνται όσοι μαθητές έχουν διακριθεί σε πρωταθλήματα που οργανώνει για τους μαθητές το υπουργείο Παιδείας. Βασικός όρος για να γίνει ένα πρωτάθλημα είναι να συμμετάσχουν σχολεία από 16 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προϋπόθεση αυτή μπαίνει για να μη γίνεται καταστρατήγηση του στόχου της πρόβλεψης περί μοριοδότησης για τα ΑΕΙ των διακριθέντων αθλητών. Αντίστοιχα, για να μοριοδοτηθεί μια ομάδα που έχει διακριθεί σε διεθνή αθλητική διοργάνωση (π.χ. ένα χάλκινο μετάλλιο), σε αυτή πρέπει να έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον έξι ομάδες

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν:

Επικυρωμένα πιστοποιητικά διάκρισης από τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες,

Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την εγκυρότητα της διάκρισης,

Απολυτήριο Λυκείου και πιστοποιητικό γέννησης,

Καθώς και δήλωση προτίμησης σχολών.

Η προθεσμία λήγει συνήθως τέλη Νοεμβρίου κάθε έτους, ενώ τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στις αρχές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Τι ισχύει για τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες 2025-26

Σύμφωνα με την φετινή εγκύκλιο τα αθλήματα που δύνανται να συμμετάσχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες Λυκείου στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες είναι (α) τα ομαδικά: καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, ποδόσφαιρο, (β) o κλασικός αθλητισμός και (γ) τα άλλα ολυμπιακά αθλήματα (ομαδικά και ατομικά) τα οποία διεξάγονται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) Δείτε εδώ