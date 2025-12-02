Καθώς πλησιάζει το 2026, το ημερολόγιο φέρνει… μικτές εντυπώσεις. Ενώ οι μαθητές θα απολαύσουν αρκετές αργίες και τριήμερα, οι εργαζόμενοι μετρούν δύο σημαντικές απώλειες, καθώς ο Δεκαπενταύγουστος και η Δεύτερη Μέρα των Χριστουγέννων «πέφτουν» Σάββατο.
Για τα σχολεία, η νέα χρονιά θεωρείται «γενναιόδωρη», καθώς χαρίζει τρία μεγάλα τριήμερα – την Καθαρά Δευτέρα, την Πρωτομαγιά και του Αγίου Πνεύματος. Παράλληλα, το Πάσχα πέφτει νωρίς, προσφέροντας ένα μεγάλο διάλειμμα σχεδόν δύο εβδομάδων. Παράλληλα, τα ιδιωτικά σχολεία έχουν δικαίωμα σε δύο επιπλέον bonus ημέρες αργίας. Ειδικότερα, όπως ορίζει το πρωτόκολλο τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να αργούν έως δύο (2) επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων της ημεδαπής, που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στη χώρα προέλευσής τους.
Οι εργαζόμενοι, από την άλλη, βλέπουν το ημερολόγιο να μην τους ευνοεί φέτος, με περιορισμένες ευκαιρίες για συνδυαστικά τετραήμερα και με δύο αργίες να «χάνονται» λόγω Σαββάτου.
Η λίστα με τις αργίες του 2026
Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου
Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου
Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)
Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου
Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου
Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)
Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)
Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
28η Οκτωβρίου: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου