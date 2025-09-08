Σχολική χρονιά 2025 -2026: 167 μέρες μαθημάτων, όλες οι σχολικές αργίες - H εξαίρεση των ιδιωτικών σχολείων

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει με κάθε επισημότητα η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025-206. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα περάσουν μετά από σχεδόν δυομιση μήνες την πόρτα του σχολείου και τα προαύλια θα πλημμυρίσουν από τις φωνές και τα γέλια τους. Οι εκπαιδευτικοί προετοιμάζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες στις τάξεις ώστε την προσεχή Πέμπτη να κυλήσουν όλα ομαλά για την επανεκκίνηση της σχολικής καθημερινότητας.
Η νέα σχολική χρονιά έχει 167 μέρες μαθημάτων με την αυλαία να σηκώνεται την Παρασκευή 12 του μήνα και να ολοκληρώνεται ο κύκλος των μαθημάτων την Δευτέρα 15 Ιουνίου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έχει σταλεί από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας το χρονοδιάγραμμα των τριμήνων και των τετραμήνων ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να κυλήσει σύμφωνα με τον επίσημο σχεδιασμό.
Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την προσεχή Πέμπτη με αγιασμό, ευχές και χαμόγελα με το Υπουργείο Παιδείας να έχει στείλει εδώ και καιρό τα σχολικά βιβλία και τους Δήμους να έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση και διάθεση σημαντικών ιδίων πόρων για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δομών με στόχο ένα ασφαλές, υγιές και φιλικό, προς μαθητές και εκπαιδευτικούς, σχολικό περιβάλλον.
Πότε τελειώνει το πρώτο τρίμηνο για τους μαθητές Δημοτικών
Το σχολικό έτος των μαθητών Δημοτικών σχολείων αρχίζει την 11η Σεπτεμβρίου και λήγει την 15η Ιουνίου του επόμενου έτους, ενώ χωρίζεται σε τρία τρίμηνα. Ειδικότερα, το πρώτο τρίμηνο στα Δημοτικά σχολεία της χώρας αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου, το δεύτερο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου και λήγει στις 10 Μαρτίου και το τρίτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Μαρτίου και λήγει στις 15 Ιουνίου, όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού. Η επίδοση της βαθμολογίας με την ολοκλήρωση του κάθε τριμήνου, γίνεται εντός 10 ημερών από τη λήξη του τριμήνου, εκτός διδακτικού ωραρίου και εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σε χρόνο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων ή κηδεμόνων.
Πότε τελειώνει το πρώτο τετράμηνο για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων
Το διδακτικό έτος στα Γυμνάσια και στα Λύκεια ξεκινάει την 11η Σεπτεμβρίου, ενώ χωρίζεται σε δύο τετράμηνα. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο τετράμηνο διαρκεί από την 11η Σεπτεμβρίου έως την 20ή Ιανουαρίου, ενώ το δεύτερο τετράμηνο διαρκεί από την 21η Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων. Οι γραπτές εξετάσεις, προαγωγικές και απολυτήριες διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του δεύτερου τετράμηνου , στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου - Ιουνίου, καθώς και την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου έως την έναρξη των μαθημάτων, όπου η περίοδος αυτή προβλέπεται.
Η λίστα με όλες τις σχολικές αργίες για το 2025-2026
28η Οκτωβρίου: Η εθνική εορτή για την επέτειο του «ΟΧΙ» «πέφτει» Τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία θα την γιορτάσουν μια μέρα νωρίτερα με καθιερωμένες εκδηλώσεις ήτοι την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου που συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται, δημιουργούν ένα άτυπο τετραήμερο δεδομένων των συνθηκών
17η Νοεμβρίου: Η επέτειος του Πολυτεχνείου «πέφτει» Δευτέρα. Τα σχολεία παραδοσιακά θα την γιορτάσουν ανήμερα με εκδηλώσεις και αφιερώματα στις τάξεις. Δεδομένου ότι προηγείται σαββατοκύριακο ένα ακόμη τριήμερο χωρίς μαθήματα εξασφαλίζεται για τους μαθητές.
Διακοπές Χριστουγέννων: Παραδοσιακά τα σχολεία κλείνουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων προπαραπονές της γιορτής ήτοι την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και ανοίγουν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.
Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας φέτος «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου. Είναι το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο.
25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη που είναι αργία όμως η σχολική γιορτή παραδοσιακά θα γίνει μια μέρα νωρίτερα ήτοι την Τρίτη 24 Μαρτίου.
Πάσχα 2026: Φέτος «πέφτει» σχετικά νωρίς καθώς θα το γιορτάσουμε στις 12 Απριλίου. Παραδοσιακά τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα ήτοι στις 6 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την Δευτέρα 20 Απριλίου.
Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά που είναι αργία φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ένα ιδανικό τριήμερο.
Τέλος η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με την αργία του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την 1η Ιουνίου δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές πριν ολοκληρωθούν τα μαθήματα. Φυσικά στις σχολικές αργίες θα πρέπει να υπολογίσετε και την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής.
Σε κάθε περίπτωση η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται την Δευτέρα 15 Ιουνίου.
Σχολικές Αργίες: Γιατί δικαιούνται δύο εξτρά μέρες τα ιδιωτικά σχολεία
Τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να αργούν έως δύο (2) επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων της ημεδαπής, που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στη χώρα προέλευσής τους.