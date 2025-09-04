Games
Παιδεία

Σχολεία και κινητά: Τι ισχύει φέτος για την χρήση και την κατοχή

Σχολεία και κινητά: Τι ισχύει φέτος για την χρήση και την κατοχή
Αποβολή ως και τρεις ημέρες σε όποιον μαθητή χρησιμοποιεί κινητό στο σχολείο.

Με αυστηρούς κανόνες για την κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων επιστρέφουν στις 11 Σεπτεμβρίου οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Το αυστηρό καθεστώς που θεσμοθετηθηκε πέρσι για πρώτη φορά στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα υλοποιηθεί με τα ίδια ακριβώς κριτήρια και φέτος με τις κυρώσεις να είναι σκληρές για τους παραβάτες.

«Φρένο» στα κινητά στα σχολεία, τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές

Σύμφωνα με την επίσημη οδηγία του Υπουργείου Παιδείας οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Πέραν των κινητών δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού. Εξαίρεση υπάρχει μόνο για ιατρικές εφαρμογές, κατόπιν επίσημης ιατρικής γνωμάτευσης.

Το ποινολόγιο για τους παραβάτες που θα πιαστούν επ' αυτοφόρω με κινητό

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παρά την απαγόρευση κάποιος μαθητής είτε κατέχει εμφανώς, είτε χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνό του, ορίζονται τα εξής: Κατόπιν ενημέρωσής του από τον εκπαιδευτικό, ο Διευθυντής αποβάλλει το μαθητή για μία ημέρα ενημερώνοντας παράλληλα τους γονείς ή κηδεμόνες. Τους ζητά, μάλιστα, να προσέλθουν άμεσα στο σχολείο, είτε για να παραλάβουν οι ίδιοι το παιδί, είτε να υπογράψουν σχετικά με την αποχώρησή του από το σχολείο με άλλο, πρόσφορο τρόπο.

Νέο μάθημα στα σχολεία για να εντοπίζουν οι μαθητές τα fake news

Νέο μάθημα στα σχολεία για να εντοπίζουν οι μαθητές τα fake news

Παιδεία
Ποδαρικό στα σχολεία με νέα γονική άδεια - Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους γονείς

Ποδαρικό στα σχολεία με νέα γονική άδεια - Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους γονείς

Παιδεία

Στην περίπτωση, που ο μαθητής, κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ή κατά την προσέλευση ή αποχώρηση από το σχολείο, μαγνητοφωνεί ή φωτογραφίζει ή βιντεοσκοπεί εκπαιδευτικούς ή συμμαθητές του, τότε ο εκπαιδευτικός γνωστοποιεί το γεγονός στο Διευθυντή, ο οποίος ζητά από το μαθητή να απενεργοποιήσει και παραδώσει το τηλέφωνό του, καλώντας να προσέλθουν στο σχολείο οι γονείς ή κηδεμόνες του, προκειμένου να λάβουν γνώση του περιστατικού.

Ο ίδιος, αξιολογεί παιδαγωγικά το περιστατικό και αναλόγως της βαρύτητάς του, μπορεί να επιβάλει αποβολή μέχρι τρεις ημέρες. Εάν, όμως, η συγκεκριμένη συμπεριφορά εκτιμηθεί ως ιδιαιτέρως αποκλίνουσα κυρίως αν σχετίζεται με την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, το περιστατικό παραπέμπεται στο Σύλλογο που μπορεί να προχωρήσει στην αποβολή από τα μαθήματα έως 5 ημέρες. Τέλος, αν πρόκειται για φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση, που αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, και πάλι επιλαμβάνεται ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο οποίος υποχρεούται να εφαρμόσει το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.

