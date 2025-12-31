Το βίντεο που παρουσίασε η Ρωσία ως αποδεικτικό στοιχείο για την δήθεν ουκρανική επίθεση με drone στην κατοικία του Πούτιν είναι «γελοίο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ουκρανίκού ΥΠΕΞ.

Η Μόσχα ενέτεινε την Τετάρτη τους ισχυρισμούς της ότι ουκρανικά drones επιτέθηκαν σε κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν, ενω το Κίεβο αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και ανακοίνωσε νέες επιθέσεις σε ρωσικές υποδομές καυσίμων την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Το Κρεμλίνο από την πλευρά του επιμένει ότι ουκρανικά drones προσπάθησαν να χτυπήσουν την κατοικία του Πούτιν στις όχθες της λίμνης Βαλντάι μεταξύ Μόσχας και Αγίας Πετρούπολης αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Την Τετάρτη, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει ένα drone που έχει καταρριφθεί. Το drone είναι στο χιόνι σε μια δασώδη περιοχή τη νύχτα. Το υπουργείο δήλωσε ότι το βίντεο απεικόνιζε μια προσπάθεια «να χτυπηθεί ένα UAV τύπου αεροσκάφους στο έδαφος μιας προστατευόμενης εγκατάστασης», αλλά δεν παρείχε περισσότερα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι το περιστατικό είχε συμβεί κοντά στην κατοικία του Πούτιν.

Η απάντηση της Ουκρανίας

Το βίντεο που παρουσίασε η Ρωσία ως αποδεικτικό στοιχείο για την δήθεν ουκρανική επίθεση με drone στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «γελοίο», δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας. «Αυτό είναι γελοίο… τόσο το γεγονός ότι τους πήρε δύο μέρες για να το παράξουν όσο και το γεγονός ότι τα πράγματα που προσπαθούν να παρουσιάσουν ως αποδεικτικά στοιχεία, δείχνουν ουσιαστικά ότι δεν είναι σοβαροί ούτε καν όσον αφορά στην κατασκευή του αφηγήματος», δήλωσε στο Reuters ο Χεόρχιι Τίχιι. «Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπήρξε καμία τέτοια επίθεση».

Το Politico δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τις λεπτομέρειες του βίντεο ενώ από την ανακοίνωση Λαβρόφ τη Δευτέρα έχουν κυκλοφορήσει σαφείς ισχυρισμοί ότι ίσως και η απόπειρα αυτή να είναι μία προσπάθεια της Ρωσίας να εκτροχιάσει την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών μετά την συνάντηση Ζελένσκι - Tραμπ.

Τι ισχυρίστηκε ο Λαβρόφ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ότι η φερόμενη επίθεση έγινε με 91 drones μεγάλης εμβέλειας και προειδοποίησε ότι η Μόσχας θα σκληρύνει τη στάση της στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Προειδοποίησε επίσης και για αντίποινα.

Η Ουκρανία από την πλευρά της απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τον αποκαλεί «άλλο ένα ψέμα από τη Ρωσική Ομοσπονδία» και να κατηγορεί τη Μόσχα ότι κατασκευάζει μια πρόκληση για να εκτροχιάσει τη διπλωματική δυναμική. Οι κάτοικοι της κοντινής πόλης Βαλντάι δήλωσαν σε ανεξάρτητα ρωσικά ΜΜΕ δεν είχαν ακούσει εκρήξεις ή σημάδια επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι η Μόσχα προετοιμάζει μια επιχείρηση παραπληροφόρησης με στόχο να εκτροχιάσει την πρόοδο του Ζελένσκι στις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Δυτικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν επίσης σκεπτικισμό. Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας κατηγόρησε τη Μόσχα ότι διαδίδει «αβάσιμους ισχυρισμούς», περιγράφοντας την φερόμενη επίθεση ως «σκόπιμη απόσπαση της προσοχής» με την οποία «η Μόσχα στοχεύει να εκτροχιάσει την πραγματική πρόοδο προς την ειρήνη από την Ουκρανία και τους Δυτικούς εταίρους της».

Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίστηκαν επίσης επιφυλακτικοί, με τον πρεσβευτή της Ουάσιγκτον στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, να δηλώνει την Τρίτη ότι δεν ήταν σαφές εάν το περιστατικό είχε συμβεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ήταν δυσαρεστημένος με τις αναφορές μετά τη συνομιλία του με τον Πούτιν, αλλά αναγνώρισε ότι η αλήθεια για την επίθεση δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.

Στην αντεπίθεση η Ουκρανία

Ενώ η Ρωσία επέστησε την προσοχή στην υποτιθέμενη απειλή για τον πρόεδρό της, η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε μια μεγάλης εμβέλειας επίθεση βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, drones που λειτουργούσαν από το Κέντρο Ειδικών Επιχειρήσεων Άλφα της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας έπληξαν την αποθήκη πετρελαίου Temp στην πόλη Ρίμπινσκ, στην βορειοδυτική περιοχή Γιαροσλάβλ της Ρωσίας, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η εγκατάσταση αποτελεί μέρος του Rosrezerv, του συστήματος κρατικών αποθεμάτων υλικών της Ρωσίας, και έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση μεγάλων όγκων καυσίμων.

Πλάνα που δημοσίευσε η υπηρεσία αντικατασκοπείας SBU της Ουκρανίας έδειξαν μια μεγάλη πυρκαγιά να κατακλύζει την αποθήκη μετά την επίθεση. Το Ρίμπινσκ είναι ένας σημαντικός κόμβος διαμετακόμισης και logistics, και η Temp παίζει βασικό ρόλο στην αποθήκευση και διανομή πετρελαϊκών προϊόντων στη βορειοδυτική Ρωσία.

«Η SBU συνεχίζει να διακόπτει τις αλυσίδες εφοδιασμού ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων με χειρουργική ακρίβεια, τόσο στο εξωτερικό όσο και για τα στρατεύματα που επιτίθενται στην Ουκρανία», δήλωσε αξιωματούχος της SBU στο Politico. «Αυτή η συστηματική εργασία θα συνεχιστεί το 2026.».