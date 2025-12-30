Το Κρεμλίνο κατηγορεί το Κίεβο πως εξαπέλυσε επίθεση με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της κατοικίας του Πούτιν το βράδυ της Κυριακής, χωρίς ωστόσο να προκύψουν ζημιές ή θύματα.

Απειλές κατά του Κιέβου εξαπέλυσε σήμερα Τρίτη ο Ντμίτρι Πεσκόφ - μετά τη φερόμενη επίθεση στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν - τονίζοντας πως «ο στρατός μας ξέρει πώς και πότε να αντιδράσει».

«Ήταν μια τρομοκρατική επίθεση του Κιέβου με στόχο να καταρρεύσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», υποστήριξε, διευκρινίζοντας πάντως πως «ο Ρώσος πρόεδρος και ο πρόεδρος Τραμπ διατηρούν έναν διάλογο εμπιστοσύνης, και οι ενέργειες του Κιέβου, όπως η επίθεση στην κατοικία του, δεν είναι ικανές να υπονομεύσουν αυτόν τον διάλογο».

Την ίδια ώρα οι, ο Πεσκόφ χαρακτήρισε «απλώς παράλογες» τις προσπάθειες του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και των δυτικών μέσων ενημέρωσης, να διαψεύσουν την επίθεση.

«Βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Ζελένσκι προσπαθεί να αρνηθεί [την επίθεση], και πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης, συμπλέοντας με το καθεστώς του Κιέβου, αρχίζουν να διακινούν πληροφορίες ότι δεν συνέβη ποτέ», υποστήριξε σε ενημέρωση δημοσιογράφων.

«Αλλά πρόκειται για μια απολύτως παράλογη δήλωση».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ερώτηση δημοσιογράφου δυτικού πρακτορείου σχετικά με την πιθανή δημόσια παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων της επίθεσης, ο Πεσκόφ απάντησε πως δεν πιστεύει πως θα έπρεπε να υπάρξει οποιαδήποτε απόδειξη «όταν πραγματοποιείται μια τόσο μαζική επιδρομή με drones, μετά την οποία, χάρη στον καλά συντονισμένο έργο της [ρωσικής] αντιαεροπορικής άμυνας, πολλά από αυτά καταρρίφθηκαν και εξουδετερώθηκαν».

«Όσον αφορά τα συντρίμμια… θα τα διαχειριστεί ο στρατός μας», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους ότι τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου η Ουκρανία εξαπέλυσε τρομοκρατική επίθεση κατά της κατοικίας του Πούτιν στην Περιφέρεια Νοβγκορόντ, χρησιμοποιώντας 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα πάντα με το Κρεμλίνο, η επίθεση πραγματοποιήθηκε από το Κίεβο εν μέσω εντατικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο σύμβουλος του Πούτιν Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Τραμπ, ο ρώσος πρόεδρος επέστησε την προσοχή στην επίθεση του Κιέβου, η οποία σημειώθηκε «σχεδόν αμέσως» μετά τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ουκρανίας στο Μαρ-α-Λάγκο, και προειδοποίησε ότι δεν θα μείνει «αναπάντητη».

Ο Ρώσος ηγέτης είπε επίσης στον Τραμπ ότι η θέση της Μόσχας στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης θα επανεξεταστεί.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το ζήτημα. «Μου είναι δύσκολο να το σχολιάσω», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Η διαπραγματευτική θέση [της Ρωσίας] θα αναθεωρηθεί προς μια πιο σκληρή στάση», είπε.