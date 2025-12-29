«Ίσως η επίθεση να μην έγινε. Αλλά ο πρόεδρος Πούτιν μου είπε ότι έγινε» δήλωσε ο Τραμπ από τη Φλόριντα.

«Δεν μου αρέσει. Δεν είναι καλό. Το άκουσα σήμερα το πρωί. Ο Πρόεδρος Πούτιν μου το είπε»απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Μαρ- α - Λάγκο όπου έχει συνομιλίες με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ερωτώμενος για την φερόμενη επίθεση με 91 drones στην προεδρική κατοικία του Πούτιν.

Πρόσθεσε πως «(Ο Πούτιν) μού είπε ότι δέχτηκε επίθεση, δεν είναι καλό. Το έμαθα από τον πρόεδρο Πούτιν και θύμωσα πολύ. Δεν είναι η ώρα για τέτοια. Είναι ένα πράγμα να είσαι επιθετικός - επειδή είναι επιθετικοί- είναι άλλο πράγμα να επιτίθεσαι στο σπίτι του. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνεις κάτι από αυτά. Θύμωσα πάρα πολύ» δήλωσε ο Τραμπ.

Ωστόσο δεν άργησε να πάρει αποστάσεις τονίζοντας πως «Θα το δούμε. Ίσως η επίθεση να μην έγινε. Αλλά ο πρόεδρος Πούτιν μου είπε ότι έγινε».

Ψέματα, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τον ισχυρισμό ως «κλασικά ρωσικά ψέματα» και είπε ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί «επικίνδυνες δηλώσεις» για να υπονομεύσει τις «διπλωματικές προσπάθειες» με τις ΗΠΑ για να τερματίσουν την εισβολή τους στη χώρα του.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν τη Δευτέρα, μετά και τις χθεσινές συνομιλίες Τραμπ - Ζελενσκι και ότι ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε από τον Αμερικανό ομόλογό του και τους ανώτερους συμβούλους του για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ φέρεται να συζήτησαν «την ανάγκη η Ουκρανία να κάνει πραγματικά βήματα προς μια διευθέτηση». Ο Ουσακόφ πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «σοκαρίστηκε» όταν ο Πούτιν τον ενημέρωσε για την φερόμενη επίθεση με drone στην ρωσική προεδρική κατοικία, για την οποία ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμα αποδείξεις ή κάποιες φωτογραφίες.

Παρά την υποτιθέμενη επίθεση, ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να είπε στον Τραμπ ότι η Ρωσία σκοπεύει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης, αν και η ρωσική θέση «θα αναθεωρηθεί» μετά την φερόμενη επίθεση. Από την πλευρά τη η Ουκρανία απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες ως «ψέματα» και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Μέχρι στιγμής ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει σχετικά. Νωρίτερα ωστόσο έκανε λόγο για «θετική επικοινωνία» Τραμπ - Πούτιν.

Λαβρόφ: Ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Πούτιν

Νωρίτερα ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε επίθεση στην κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ χρησιμοποιώντας 91 drones.

«Τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου, το καθεστώς του Κιέβου εξαπέλυσε τρομοκρατική επίθεση στην κατοικία του Προέδρου Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones μεγάλης εμβέλειας. Τέτοιες ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες. Οι στόχοι και ο χρόνος για αντίποινα έχουν επιλεγεί από τις Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λαβρόφ. Επισήμανε επίσης πως όλα τα drones αναχαιτίστηκαν.

Η ανακοίνωση του Ρωσικού ΥΠΕΞ

Μετά το περιστατικό, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα αντιδράσει και οι στόχοι και το χρονοδιάγραμμα για την αντεπίθεση έχουν ήδη καθοριστεί, αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Κλασικά ρωσικά ψέματα, απαντά ο Ζελένσκι

Άμεση ήταν η αντίδραση του Βλοντίμορ Ζελένσκι, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στην κατοικία του Πούτιν. Χαρακτήρισε τις κατηγορίες ως «ψέμα».

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε πως η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για να χτυπήσει κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ενώ προέτρεψε τις ΗΠΑ να αντιδράσουν αναλόγως στις ρωσικές απειλές.

Σημείωσε ακόμα ότι οι κατηγορίες της Ρωσίας είναι ένας τρόπος υπονόμευσης της προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μετά τη συνάντηση του Ουκρανού ηγέτη με τον Ντόναλντ Τραμπ χθες.

«Η Ρωσία το ξανακάνει, χρησιμοποιώντας επικίνδυνες δηλώσεις για να υπονομεύσει όλα τα επιτεύγματα των κοινών διπλωματικών μας προσπαθειών με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για να φέρουμε την ειρήνη πιο κοντά. Αυτή η υποτιθέμενη ιστορία «επίθεσης σε κατοικίες» είναι ένα απόλυτα κατασκευασμένο ψέμα, που αποσκοπεί στη δικαιολογία πρόσθετων επιθέσεων κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, όπως επίσης και της άρνησης της Ρωσίας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου. Κλασικά ρωσικά ψέματα. Επιπλέον, οι Ρώσοι έχουν ήδη στοχεύσει το Κίεβο στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου του κτιρίου του υπουργικού Συμβουλίου. Η Ουκρανία δεν λαμβάνει μέτρα που μπορούν να υπονομεύσουν τη διπλωματία. Αντίθετα, η Ρωσία κάνει πάντα τέτοια βήματα. Αυτή είναι μία από τις πολλές διαφορές μεταξύ μας» έγραψε σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι.

Κατέληξε λέγοντας πως «είναι κρίσιμο να μην σιωπάσει ο κόσμος τώρα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στη Ρωσία να υπονομεύσει το έργο για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης».

Σε νεότερη ανάρτησή του ο Ζελένσκι αναφέρει ότι επικοινώνησε με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Μόλις μίλησα με τον Καγκελάριο Μερτς. Πρώτα, συζητήσαμε τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του στη Φλόριντα. Τον ενημέρωσα για τις κύριες επισημάνσεις και τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν. Σας ευχαριστώ, Φρίντριχ, για τις συμβουλές σας και για τον συνεχή συντονισμό» ανέφερε και πρόσθεσε πως «Φυσικά, συζητήσαμε και τα σημερινά ρωσικά ψέματα, που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να προσπαθήσει να υπονομεύσει τη διπλωματία και να δικαιολογήσει την παράταση του πολέμου.

»Ο Πούτιν πρέπει να αποδεχτεί το γεγονός ότι πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο, τις επιθέσεις και την αιματοχυσία. Η Ουκρανία κάνει τα πάντα για να επιτύχει ειρήνη. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει να εφευρίσκει τρόπους για να διεξάγει πόλεμο και να αρχίσει να σκέφτεται πώς να αποκαταστήσει την ασφάλεια. Η Ουκρανία έχει υποβάλει όλες τις προτάσεις. Ευχαριστώ τη Γερμανία, όλους στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ για την υποστήριξή τους στο δρόμο προς την ειρήνη.

