«Οι φαντασιώσεις για το Ντονμπάς υπάρχουν εδώ και χρόνια», είπε ο Ζελένσκι για τους Ρώσους, και αποκάλυψε όλα όσα συνέβησαν στη συνάντηση με τον Τραμπ.

Με μία σειρά από αναρτήσεις το Βολοντίμιρ Ζελένσκι κοινοποίησε όλα όσα πέτυχε η ουκρανική πλευρά στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας ειδική αναφορά στο ειρηνευτικό σχέδιο και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

«Τι πετύχαμε στη συνάντησή μας με τον Πρόεδρο Τραμπ; Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες που είχαν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής από τις διαπραγματευτικές μας ομάδες σχετικά με αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας και επιβεβαίωσε ότι θα τεθούν σε ψηφοφορία στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για μια πολύ ισχυρή συμφωνία.

Δεύτερον, συζητήσαμε ένα πακέτο υποστήριξης για την ανάκαμψη της Ουκρανίας μετά το τέλος του πολέμου. Ένα οικονομικό πακέτο. Αυτό περιλαμβάνει την είσοδο αμερικανικών επιχειρήσεων, ειδικούς όρους για την ανάπτυξη και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και την ανάπτυξη μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το επιβεβαίωσε επίσης. Και είμαστε πολύ κοντά σε ένα ακόμη αποτέλεσμα στο σχέδιο των 20 σημείων] ανέφερε σε ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ο ίδιος ενημέρωσε «οι ομάδες μας το συζήτησαν αυτό και χθες συμφωνήσαμε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα έχουμε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ. Προς το παρόν, δεν είναι μόνιμες. Στα έγγραφα, οι εγγυήσεις ορίζονται για 15 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης. Έθεσα αυτό το ζήτημα στον Πρόεδρο. Του είπα ότι ο πόλεμός μας συνεχίζεται ήδη για περισσότερο από μια δεκαετία και, ως εκ τούτου, θα θέλαμε πολύ οι εγγυήσεις να διαρκέσουν περισσότερο. Θα θέλαμε να εξετάσουμε την πιθανότητα 30, 40 ή 50 ετών. Τότε θα γινόταν μια ιστορική απόφαση από τον Πρόεδρο Τραμπ. Ο Πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ θα το εξετάσουν».

Τα επόμενα βήματα

Σε επόμενη ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ότι «έχουμε αναπτύξει ένα σχέδιο αλληλουχίας με τις ΗΠΑ: την ακολουθία των ενεργειών - η στρατηγική μας είναι να κινούμαστε βήμα προς βήμα - πότε και τι θέλουμε να οριστικοποιήσουμε και να συντονίσουμε με τους εταίρους μας. Πρώτα απ 'όλα, θέλουμε τώρα να πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας τις επόμενες ημέρες. Ο Ρουστέμ Ούμεροφ έχει ήδη επικοινωνήσει με τους συμβούλους - Αμερικανούς και Ευρωπαίους. Και πιστεύω ότι αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ουκρανία.

Στη συνέχεια, θα προετοιμάσουμε όλα τα έγγραφα σε επίπεδο συμβούλων και στη συνέχεια θα υπάρξει μια συνάντηση σε επίπεδο Ευρωπαίων ηγετών αρχικά με την Ουκρανία, σε διευρυμένη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του Συνασπισμού των Προθύμων. Και αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί. Άρχισα να το συζητώ αμέσως μετά τη συνάντησή μου με τον Πρόεδρο Τραμπ. Έχω ήδη επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο Μακρόν και αρκετούς άλλους εταίρους και θα συνεχίσω αυτές τις διαβουλεύσεις. Σε αυτή τη συνάντηση, θα οριστικοποιήσουμε τα έγγραφα σε επίπεδο ηγετών. Και θα προετοιμαστούμε για μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Θέλουμε όλοι να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο. Και μετά από αυτό, αν όλα προχωρήσουν βήμα προς βήμα, θα υπάρξει μια συνάντηση με τη μία ή την άλλη μορφή με τους Ρώσους. Είμαστε έτοιμοι για τις σχετικές μορφές συναντήσεων που έχουμε ήδη συζητήσει».

Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην ειρήνη

«Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην ειρήνη. Μαζί με τους Αμερικανούς, συμμεριζόμαστε την ίδια θέση: ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί μέσω της διπλωματίας και η Ρωσία πρέπει να πιεστεί να συμμετάσχει σε αυτόν - διαφορετικά ο πόλεμος θα συνεχιστεί» συνέχισε ο Ζελένσκι. «Σίγουρα, αν ο πόλεμος συνεχιστεί, οι Αμερικανοί, μαζί με τους Ευρωπαίους, θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία, επειδή αμυνόμαστε σε αυτόν τον πόλεμο, πολεμάμε και δεν είμαστε οι επιτιθέμενοι» σημείωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και έκανε εκτενή αναφορά στο ενδεχόμενο του δημοψηφίσματος.

«Η στάση των Ρώσων απέναντι σε ένα δημοψήφισμα δεν είναι θετική, επειδή ένα δημοψήφισμα απαιτεί υποδομές ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται κατάπαυση του πυρός. Αλλά οι Ρώσοι δεν θέλουν να μας προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός για όσες ημέρες απαιτούνται ώστε να διεξαχθεί το δημοψήφισμα. Δηλαδή 60 ημέρες. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα και η Ρωσία θέλει να συνεχίσει να μας πιέζει επιμένοντας στον πόλεμο - πυραύλους, πυροβολικό και ούτω καθεξής. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Και υπάρχει επίσης ένα ζήτημα ισχύος αυτών των συμφωνιών, η ισχύς της αναγνώρισης αυτών των συμφωνιών» αναφέρει ο Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία είχε το Μνημόνιο της Βουδαπέστης - υπογεγραμμένο - και δεν λειτούργησε. Έπειτα, υπήρχαν οι συμφωνίες του Μινσκ, οι οποίες οδήγησαν σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας. Κανένα από αυτά τα έγγραφα δεν λειτούργησε. Έχουμε πλέον συμφωνήσει με τους Αμερικανούς ότι θα έχουμε εγγυήσεις ασφαλείας που θα υποστηριχθούν από το Κογκρέσο των ΗΠΑ - κάτι που είναι πολύ σημαντικό - και από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Οι εγγυήσεις ασφαλείας θα ψηφιστούν και από τις δύο πλευρές. Και οι διμερείς συμφωνίες μας με τους Ευρωπαίους θα επικυρωθούν στη συνέχεια από τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, έτσι ώστε αυτές οι συμφωνίες να έχουν νομική ισχύ.

Το σχέδιο των 20 σημείων

«Όσο για το σχέδιο των 20 σημείων» συνεχίζει ο Ζελένσκι, «πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εγκριθεί μέσω δημοψηφίσματος. Αυτή θα ήταν η ισχυρότερη ιστορική επικύρωση της ισχύος αυτού του εγγράφου και θα θέλαμε πολύ να το κάνουμε αυτό. Φυσικά, δεν το βλέπουν όλοι θετικά, επειδή αυτό οδηγεί σαφώς σε ανοιχτή έκφραση της βούλησης - όχι ενός ατόμου, όχι 450 ανθρώπων. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους.

»Είναι ζωτικής σημασίας να είναι αυτή μια έκφραση της βούλησης του ουκρανικού λαού, ώστε το ουκρανικό έθνος να αποδεχτεί αυτήν την ειρήνη και να υποστηρίξει αυτό το σχέδιο. Γι' αυτό το δημοψήφισμα είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Οι Ουκρανοί, που έχουν υποφέρει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον σε αυτόν τον πόλεμο, θα πρέπει να είναι χαρούμενοι για το τέλος αυτού του πολέμου και τη μορφή αυτής της συμφωνίας. Αυτό είναι το νόημα μιας δίκαιης ειρήνης» τονίζει ο Ζελένσκι.

Η αποχώρηση από το Ντονμπάς

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε και στην αποχώρηση από το Ντονμπάς λέγοντας πως «δεν είναι μυστικό ότι η Ρωσία το επιθυμεί αυτό. Στις φαντασιώσεις τους, θα ήθελαν να μην υπάρχουμε καθόλου στο έδαφος της χώρας μας. Αυτές οι φαντασιώσεις υπάρχουν εδώ και χρόνια. Αλλά έχουμε τη δική μας γη, τη δική μας εδαφική ακεραιότητα, το δικό μας κράτος και τα δικά μας συμφέροντα. Θα ενεργήσουμε σύμφωνα με τα συμφέροντα της Ουκρανίας».

Επισήμανε επίσης πως «Μας ενδιαφέρει η Ρωσία να μας δώσει τα χρήματα, και αυτά να είναι αποζημιώσεις. Για εμάς, αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε τα χρήματα για την ανοικοδόμηση του κράτους μας. Και δάνεια με βάση τις αποζημιώσεις - το έχουμε ήδη επιλύσει αυτό με τους Ευρωπαίους επειδή τα περισσότερα από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται εκεί. Χαίρομαι που υποστήριξαν τη θέση μας. Θα λάβουμε τα πρώτα 100 δισεκατομμύρια τα επόμενα δύο χρόνια, σε ίσες δόσεις. Εάν δεν υπάρξει πόλεμος, θα ξοδέψουμε αυτά τα χρήματα για την ανοικοδόμηση του κράτους μας. Εάν πρέπει να αμυνθούμε, θα διαθέσουμε αυτά τα χρήματα για να πληρώσουμε για την άμυνα» εξήγησε.

Η απάντηση της Ρωσίας

Ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, μετά τη λήξη των συνομιλιών Τραμπ - Ζελένσκι, επιβεβαίωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα έχουν άλλη μια τηλεφωνική επικοινωνία «πολύ σύντομα».

Σημειώνεται ότι Τραμπ και Ποούτιν είχαν μία «παραγωγική» συνομιλία, κατά τα λεγόμενα Τραμπο, πριν την συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης πως δεν γνωρίζει ακόμη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας και ότι ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία συζήτηση για τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν. Ερωτηθείς αν το Κρεμλίνο συμφωνεί με την άποψη του Τραμπ ότι η ειρήνη είναι πιο κοντά και οι συνομιλίες φτάνουν στο τελικό στάδιο, ο Πεσκόφ απάντησε καταφατικά. «Φυσικά» είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, επανέλαβε τα αιτήματά του προς την Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά από την περιοχή του Ντονμπάς προκειμένου να σταματήσουν οι μάχες.





