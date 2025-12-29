Νέα τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε, το απόγευμα της Δευτέρας, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε τη συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών ως «θετική».

{https://x.com/PressSec/status/2005668576771051870}

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θα έχουν άλλη μια τηλεφωνική κλήση «πολύ σύντομα» μετά τη χθεσινή τους συνομιλία.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει αυτές τις συνομιλίες «παραγωγικές» και είχε δηλώσει ότι θα ενημερώσει τον Ρώσο πρόεδρο μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα χθες το βράδυ.