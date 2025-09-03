Νέο μάθημα στα σχολεία για να εντοπίζουν οι μαθητές τα fake news

Ο εντοπισμός των fake news γίνεται μάθημα στα σχολεία με τους δημοσιογράφους να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διδακαλία.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και το άνοιγμα των σχολείων μαθητές 30 Γυμνασίων και Λυκείων θα παρακολουθήσουν το πιλοτικό μάθημα δημοσιογραφικής παιδείας «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες».

Πρόκειται για μια καινούργια θεματική μέσω της οποίας το Υπουργείο Παιδείας επιθυμεί οι μαθητές να μυηθούν στο να ξεχωρίζουν τα fake news και να αναπτύξουν κριτική σκέψη απέναντι στα μέσα ενημέρωσης. Το μάθημα περιλαμβάνει διαδραστικά εργαστήρια, σεμινάρια με δημοσιογράφους, συνεργασίες με ΜΜΕ και αξιολόγηση μέσω συζητήσεων και ερωτηματολογίων. Στόχος είναι οι μαθητές να κατανοούν καλύτερα τη λειτουργία των μέσων, την ηθική της δημοσιογραφίας και να συμμετέχουν υπεύθυνα στον δημόσιο διάλογο.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και χρηματοδοτείται με 350.000 ευρώ, ενώ η εφαρμογή του θα περιλαμβάνει και διδασκαλία εξ αποστάσεως.

Μάλιστα την έναρξη αυτού του καινοτόμου για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα μαθήματος προανήγγειλε το καλοκαίρι η υπουργός Παιδείας σημειώνοντας ότι η εισαγωγής ενός μαθήματος δημοσιογραφικής παιδείας αποσκοπεί στο να δώσει στους μαθητές τα εργαλεία για εντοπισμό ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, διάκριση μεταξύ λαϊκισμού και τεκμηριωμένης είδησης και διασταύρωση πηγών πριν την αποδοχή μιας πληροφορίας ως αληθινής.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο για θεσμική ενσωμάτωση της ειδησεογραφικής παιδείας στο ελληνικό σχολείο και εντάσσεται στη συνολική στρατηγική αναβάθμισης της παιδείας.