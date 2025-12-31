Απότομη αλλαγή του σκηνικού του καιρού τις επόμενες μέρες, «βλέπει» ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ντυμένος, όπως το προστάζει ο καιρός, με σκουφί και χοντρά ρούχα λόγω του τσουχτερού κρύου, ο Σάκης Αρναούτογλου δίνει την πρόγνωση του καιρού για τις πρώτες μέρες του 2026.

«Τσουχτερό κρύο σχεδόν σε όλη την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, που κατεβαίνει νοτιότερα» είναι τα κύρια χαρακτηριστικά σήμερα Παραμονή Πρωτοχρονιάς ενώ όπως διευκρινίζει ο Σάκης Αρναούτογλου, αυτό θα είναι πρόσκαιρο γιατί από μεθαύριο κυρίως από το Σάββατο, θα αρχίσει να ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και «πάμε σε εντελώς διαφορετικές καιρικές συνθήκες από ό,τι σήμερα και αύριο».

Πανευρωπαϊκά υπάρχουν κάποιες χιονοπτώσεις στη Γερμανία, βορειότερα των Άλπεων ενώ κύριο χαρακτηριστικό των ημερών στη Βόρεια Ευρώπη είναι η βαρυχειμωνιά.

Σε ό,τι αφορά σητν Ελλάδα, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα παραμένει την Παραμπνή Πρωτοχρονιάς, η συννεφιά και οι παροδικές βροχές και χιονοπτώσεις σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα κυρίως προς την Εύβοια και κάποια αστάθεια στη νότια νησιωτική χώρα με μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Την Πρωτοχρονιά η δυτική και βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει ξαστεριά, από Φθιώτιδα, Βοιωτία, Αττική, Εύβοια, και ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη θα υπάρχει άστατος καιρός. Συννεφιά θα έχει και στην Θράκη ενώ αναμένονται και χιονοπτώσεις προς το βράδυ σε ορεινά του βορειοναατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λήμνο.

Προς τις βραδινές ώρες ο καιρος βελτιώνεται σέ όλες σχεδόν τις περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδα. Στο θρακικό και τη Λήμνο ίσως να υπάρξουν κάποιες χιονοπτώσεις πρόσκαιρου χαρακτήρα.

Στην Αττική μέχρι και λίγο πριν την αλλαγή της ημέρας θα υπάρχουν κάποια φαινόμενα πρόσκαιρα όπως και στη νοτιοανατολική Εύβοια αλλά αυτά σταδιακά θα βελτιωθούν. Άστατος θα είναι ο καιρός στην Κρήτη την Πρωτοχρονιά ενώ στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου θα είναι ενισχυμένοι οι βορειάδες όπως και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία στην ορεινή και βόρεια Ελλάδα παραμένει χαμηλή. Προς την Πρωτοχρονιά θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις στο θρακικό, ενώ στη Λήμνο, δυτική Λέσβο και βόρεια Χίο ίσως να υπάρξουν κάποιες χιονοπτώσεις παροδικού χαρακτήρα.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά

Η Πρωτοχρονιά μπαίνει με βροχοπτώσεις στην Κρήτη, στα ορεινά αλλά ο καιρός θα βελτιωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Την Παρασκευή αναμένονται βροχές μετά το μεσημέρι στα δυτικά και χιόνια στα βουνά της ΒΔ Ελλάδας. Μέχρι το Σαββατοκύριακο αναμένονται βροχοπτώσεις στην δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και το Ιόνιο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθεί σύννεφα και υγρασία.

Το Σάββατο αλλάζει ο καιρός με ισχυρούς νοτιάδες σε τμήματα του Αιγαίου ενώ δυνατός άνεμος θα φυσά την Κυριακή και στην Αττική. Θα κυριαρχήσουν οι νοτιάδες που θα φέρουν θερμότερες αέριες μάζες και θα ανέβει αισθητότατα η θερμοκρασία.

Η Πρωτοχρονιά θα έχει μονοψήφιους αριθμούς σε επίπεδο θερμοκρασίας με τοπικό παγετό στα βόρεια. Την Κυριακή η θερμοκρασία κατά τόπους θα φτάσει σε 17 και 18 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογο και το σκηνικό τη Δευτέρα.

Βαρυχειμωνιά στην Ευρώπη

Σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη αναμένεται βαρυχειμωνιά βορειότερα των Άπλεων και την επόμενη εβδομάδα ενώ οι θερμοκρασίες και το τσουχτερό κρύο θα είναι πολύ έντονα. Η Ελλάδα και Ανατολική Μεσόγειος θα είναι οι μόνες περιοχές της Ευρώπης, που θα έχουν μέχρι και τη Δευτέρα νοτιάδες με έντονη άνοδο της θερμοκρασίας.