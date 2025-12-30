Τρεις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ - Δείτε τον πίνακα κερδών του Τζόκερ.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για το mega τζακ ποτ των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ που μοίραζε το Τζόκερ απόψε (30/12).

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 7, 12, 14, 29, 37 και Τζόκερ το 17.

Τα τζακ ποτ συνεχίστηκαν στην αποψινή κλήρωση, αλλά τρεις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία. Επίσης, 19 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην κλήρωση της Πέμπτης (1/1) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν 7,8 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=NfqYoJMRduA}

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Η ακύρωση εκτυπωμένου αποδεικτικού συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο Τζόκερ μέσω των πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του αποδεικτικού συμμετοχής. Δηλαδή, αν το αποδεικτικό συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.