Παιδεία

Ποδαρικό στα σχολεία με νέα γονική άδεια - Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους γονείς

Μία επιπλέον ημέρα γονικής άδειας φέρνει η νέα σχολική χρονιά, πώς καλούνται να την αξιοποιήσουν οι εργαζόμενοι γονείς.

Η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία στις 11 Σεπτέμβρη φέρνει ευχάριστα νέα και στους εργαζόμενους γονείς καθώς από τη νέα σχολική χρονιά τίθεται σε ισχύ μια νέα γονική άδεια. Η νέα αυτή γονική άδεια δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους γονείς να απουσιάσουν δικαιολογημένα από την εργασία τους χωρίς να στερηθούν το ημερομίσθιο καθώς πρόκειται για μια επίσημη άδεια που έχει αποφασιστεί από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία.

Η εν λόγω γονική άδεια που ενεργοποιείται για πρώτη φορά φέτος αφορά την 11η Δεκεμβρίου. Η επιλογή της μέρας αυτής είναι δεδομένη και αποκλειστική για κάθε έτος εκτός αν «πέσει» Σαββατοκύριακο οπότε μετατίθεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη είτε για την προηγούμενη σύμφωνα πάντα με την εκάστοτε απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου. Η γονική αυτή άδεια παρέχεται εφεξής στους γονείς προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην ειδική ενδοσχολική συνεκπαίδευση που θα γίνεται στα σχολεία στις 11 Δεκεμβρίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού.

Η καθιέρωση της αποφασίστηκε στο πλαίσιο των δράσεων και των πρωτοβουλιών που εκπονεί η κυβέρνηση με απώτερο στόχο την εξάλειψη της νεανικής παραβατικότητας και των φαινομένων βίας ανηλίκων που παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση τα τελευταία χρόνια. Όπως έχει τονιστεί στη μάχη κατά της κατά της βίας ανηλίκων δίνεται πρωτίστως έμφαση στην ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας αλλά και ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων/ ασκούντων την επιμέλεια παιδιών στη σχολική ζωή. Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκε η αναγκαιότητα συνεκπαίδευσης εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων/ασκούντων την επιμέλεια.

Βάσει όλων αυτών αρχής γενομένης από την φετινή 11η Δεκεμβρίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού, οι εργαζόμενοι γονείς καλούνται να δίνουν το παρών στις σχολικές μονάδες και να παρακολουθούν συζητήσεις και προγράμματα με εποπτεία ειδικών σε ζητήματα π.χ. πρώιμης παρέμβασης, διαπαιδαγώγησης ανηλίκων, ψυχικής υγείας και ανθεκτικότητας. Σε πρώτη φάση η άδεια αυτή καλύπτει γονείς μαθητών σε Γυμνάσια και Λύκεια χωρίς ακόμη να έχει διευκρινιστεί εάν θα επεκταθεί και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Γονική άδεια αλλά με υποχρεωτική παρουσία στην συνεκπαίδευση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews οι γονείς που θα κάνουν χρήση αυτής της άδειας θα κληθούν να συμμετάσχουν ενεργά σε δράσεις συνεκπαίδευσης που θα λάβουν χώρα στο σχολείο των παιδιών στις 11 Δεκεμβρίου.

Βέβαια αξίζει να τονιστεί ότι η συνεκπαίδευση μπορεί να γίνει είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως, με χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων μέσων. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται να εκδοθεί σχετική ενημέρωση από τα συναρμόδια υπουργεία ώστε να αναδειχθεί πλήρως το πλαίσιο και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την νέα αυτή γονική άδεια προκειμένου να την αξιοποιήσουν οι εργαζόμενοι γονείς.

Όπως τονίζουν πηγές του Υπουργείου Παιδείας με τη νέα ρύθμιση, όχι μόνο δίνεται θεσμικό δικαίωμα στον εργαζόμενο γονέα να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά δημιουργείται και ένα πλαίσιο διαλόγου και καλλιέργειας κοινών αξιών με το σχολείο.

