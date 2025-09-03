Games
Παιδεία

Σχολεία: Μετά τον αγιασμό, καθημερινές στάσεις εργασίας - Η ανακοίνωση της ΔΟΕ

Σχολεία: Μετά τον αγιασμό, καθημερινές στάσεις εργασίας - Η ανακοίνωση της ΔΟΕ
Οι δάσκαλοι εμμένουν στις στάσεις εργασίας στα σχολεία για την αξιολόγηση.

Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία θα χτυπήσει την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Για ακόμη μια σχολική χρονιά, οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν στην αξιολόγηση που επιβάλλει το Υπουργείο και ακολουθώντας τη γραμμή των περασμένων ετών συνεχίζουν να απέχουν από τις σχετικές διαδικασίες μέσω της προκήρυξης στάσεων εργασίας.

Με ανακοίνωσή της η ΔΟΕ ξεκαθαρίζει ότι το καθεστώς αποχής από την αξιολόγηση συνεχίζεται και για το λόγο αυτό κηρύσσει στάσεις εργασίας μίας (1) ώρας, σε καθημερινή βάση, από την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Όπως τονίζεται «στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η χρήση περισσότερων ωρών, συμπληρωματικά, καλούνται οι Σ.Ε.Π.Ε. να το αποφασίζουν ώστε να καλύπτονται πλήρως οι συνάδελφοι.»

Οι μονόωρες στάσεις εργασίας οδηγούν είτε σε πρόωρο σχόλασμα όταν η στάση εργασίας είναι τις τελευταίες ώρες είτε σε κενό δηλαδή μια ώρα άνευ μαθημάτων για τους μαθητές της τάξης που ο διδάσκων επιλέγει να απέχει από τα διδακτικά του καθήκοντα.

Σχολεία: Το όριο των απουσιών σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

Σχολεία: Το όριο των απουσιών σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

Παιδεία
Στις 11/9 ο αγιασμός στα σχολεία - Οι επίσημες ανακοινώσεις

Στις 11/9 ο αγιασμός στα σχολεία - Οι επίσημες ανακοινώσεις

Παιδεία
Ποιες μέρες θα έχουμε κλειστά σχολεία τον Σεπτέμβρη, οι περιοχές

Ποιες μέρες θα έχουμε κλειστά σχολεία τον Σεπτέμβρη, οι περιοχές

Παιδεία

Η ανακοίνωση της ΔΟΕ

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κηρύσσει στάσεις εργασίας μίας (1) ώρας, σε καθημερινή βάση, από την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, της οποίας μπορούν να κάνουν χρήση οι συνάδελφοι στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της». Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η χρήση περισσότερων ωρών, συμπληρωματικά, καλούνται οι Σ.Ε.Π.Ε. να το αποφασίζουν ώστε να καλύπτονται πλήρως οι συνάδελφοι.

Σχολεία χωρίς παιδιά - Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, θέμα στους Financial Times

Σχολεία χωρίς παιδιά - Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, θέμα στους Financial Times

Διεθνή
Δέσμευση Ζαχαράκη στον Τασούλα για ομαλή έναρξη των σχολείων στις 11 Σεπτέμβρη

Δέσμευση Ζαχαράκη στον Τασούλα για ομαλή έναρξη των σχολείων στις 11 Σεπτέμβρη

Παιδεία
Σχολεία: Το όριο των απουσιών σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

Σχολεία: Το όριο των απουσιών σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

Παιδεία
Στις 11/9 ο αγιασμός στα σχολεία - Οι επίσημες ανακοινώσεις

Στις 11/9 ο αγιασμός στα σχολεία - Οι επίσημες ανακοινώσεις

Παιδεία

