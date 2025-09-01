Games
Ποιες μέρες θα έχουμε κλειστά σχολεία τον Σεπτέμβρη, οι περιοχές

Ποιες μέρες θα έχουμε κλειστά σχολεία τον Σεπτέμβρη, οι περιοχές
Η λίστα με τους πολιούχους πόλεων που γιορτάζουν τον Σεπτέμβρη και φέρνουν κλειστά σχολεία για τους μαθητές των περιοχών αυτών.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου με τον αγιασμό όμως για ορισμένους μαθητές υπάρχουν περιθώρια ξεκούρασης με κλειστά σχολεία και απόχη από τα μαθήματα λόγω του εορτασμού των αργίων που κάθε χρόνο γιορτάζουν τον ένατο μήνα του χρόνου.

Κι όταν μάλιστα η γιορτή «πέφτει» Δευτέρα ή Παρασκευή τα χαμόγελα των μαθητών είναι διπλά γιατί δημιουργείται ένα τριήμερο ξεκούρασης που είναι πάντα καλοδεχούμενο καθώς οι πρώτες μέρες επιστροφής στα θρανία από τις καλοκαιρινές διακοπές πάντα ζορίζουν τους μαθητές. Η προσαρμογή στη σχολική ρουτίνα μετά από σχεδόν τρεις μήνες διακοπών δεν είναι εύκολη και κάθε ευκαιρία για εξτρά ανάπαυλα είναι δώρο!

Οι πρώτοι τυχεροί μαθητές είναι αυτή των Τρικάλων και της Καλαμπάκας καθώς στις 15 του μήνα τιμάται η μνήμη του Αγίου Βησσαρίωνα. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα η μνήμη του Αγίου εορτάζεται με ιδιαίτερη ευλάβεια και μεγαλοπρέπεια. Φέτος «πέφτει» Δευτέρα οπότε το πρώτο τριήμερο της χρονιάς για τους μαθητές είναι δεδομένο.

Στις 17 του μήνα ανήμερα της Αγίας Σοφίας έχουν αργία τα σχολεία που ανήκουν στην Δημοτικής Ενότητας Ν. Ψυχικού λόγω της γιορτής της πολιούχου της πόλης.

Στις 23 του μήνα τιμάται ο Άγιος Νικόλαος ο Καρπενησιώτης που φέρνει κλειστά σχολεία στο Καρπενήσι ενώ στις 24 ημέρα Τετάρτη γιορτάζει η Παναγία Μυρτιδιώτισσα με τα σχολεία να είναι κλειστά σε Κύθηρα και Πύλο.

Η λίστα με όλες τις σχολικές αργίες για το 2025-2026

28η Οκτωβρίου: Η εθνική εορτή για την επέτειο του «ΟΧΙ» «πέφτει» Τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία θα την γιορτάσουν μια μέρα νωρίτερα με καθιερωμένες εκδηλώσεις ήτοι την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου που συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται, δημιουργούν ένα άτυπο τετραήμερο δεδομένων των συνθηκών

17η Νοεμβρίου: Η επέτειος του Πολυτεχνείου «πέφτει» Δευτέρα. Τα σχολεία παραδοσιακά θα την γιορτάσουν ανήμερα με εκδηλώσεις και αφιερώματα στις τάξεις. Δεδομένου ότι προηγείται σαββατοκύριακο ένα ακόμη τριήμερο χωρίς μαθήματα εξασφαλίζεται για τους μαθητές.

Διακοπές Χριστουγέννων: Παραδοσιακά τα σχολεία κλείνουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων προπαραπονές της γιορτής ήτοι την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και ανοίγουν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας φέτος «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου. Είναι το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο.

25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη που είναι αργία όμως η σχολική γιορτή παραδοσιακά θα γίνει μια μέρα νωρίτερα ήτοι την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Πάσχα 2026: Φέτος «πέφτει» σχετικά νωρίς καθώς θα το γιορτάσουμε στις 12 Απριλίου. Παραδοσιακά τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα ήτοι στις 6 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά που είναι αργία φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ένα ιδανικό τριήμερο.

Τέλος η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με την αργία του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την 1η Ιουνίου δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές πριν ολοκληρωθούν τα μαθήματα.

Σε κάθε περίπτωση η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται την Δευτέρα 15 Ιουνίου.

