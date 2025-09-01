Ανατροπή με τα μαθήματα στα σχολεία την 26η Σεπτεμβρίου

Τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα γιορτάσουν την Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού στις 26 Σεπτεμβρίου, τι θα γίνει με τα μαθήματα.

Μετά το άνοιγμα των σχολείων με την τελετή του αγιασμού την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές θα μπουν σε ρυθμούς διαβάσματος και καθημερινών μαθημάτων. Η φετινή σχολική χρονιά θα είναι για ακόμη μια φορά πλούσια σε αργίες και εορτασμούς που δίνουν την ευκαιρία για αποχή από τα μαθήματα και ολιγοήμερη ξεκούραση από το απαιτητικό πρόγραμμα μαθημάτων. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έχει γίνει γνωστοποιηθεί το ημερολόγιο των σχολικών αργιών που αποτελεί μπούσουλα για το πώς θα κινηθεί ημερολογιακά η χρονιά. Βέβαια υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή καθώς πέραν των κοινων σχολικών αργιών πρέπει να συνυπολογιστεί και η ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου καθώς και τυχόν εορτασμός της ημέρας της τοπικής εθνικής εορτής.

Οι εξτρά μέρες σχολικών αργιών για τα ιδιωτικά σχολεία

Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί και το γεγονός ότι οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων έχουν το προνόμιο να απολαμβάνουν δυο εξτρά μέρες σχολικών αργιών εν αντιθέσει με τους μαθητές των δημόσιων. Ειδικότερα, τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να αργούν έως δύο (2) επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων της ημεδαπής, που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στη χώρα προέλευσής τους.

Σχολεία: Η μεγάλη αλλαγή στο πρόγραμμα μαθημάτων της 26ης Σεπτεμβρίου

Η πρώτη «ανάσα» των μαθητών από την σχολική ρουτίνα έρχεται δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων ήτοι την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου λόγω του εορτασμού της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο εκείνη την μέρα (την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη) οι μαθητές καλούνται να δώσουν κανονικά το παρών στα σχολεία χωρίς να φέρουν την τσάντα τους καθώς δεν θα γίνει το πρόγραμμα των μαθημάτων αλλά θα διοργανωθούν δραστηριότητες και προγράμματα προώθησης του σχολικού αθλητισμού. Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθεί απουσιολόγιο καθώς είναι υποχρεωτική η παρουσία των μαθητών και οι απουσίες αυτής της μέρας δεν δικαιολογούνται. Η σχετική εγκύκλιος αναμένεται να σταλεί στα σχολεία αμέσως μετά τον αγιασμό ώστε οι σχολικές μονάδες να προγραμματίσουν τις δράσεις που θα διοργανώσουν εκείνη τη μέρα. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι όπως κάθε φορά έτσι και φέτος θα υπάρξουν σχολεία που είτε λόγω έλλειψης μεγάλου προαυλίου για όλες τις τάξεις ή έλλειψης γυμναστηρίου θα μεταθέσουν τον εορτασμό της Πανελλήνιας Ημέρας και τις σχετικές δράσεις για άλλη μέρα προγραμματίζοντας κάποια επίσκεψη σε αθλητικό χώρο. Για τις περιπτώσεις αυτών των σχολείων, ανήμερα της 26ης Σεπτεμβρίου θα γίνει κανονικά μάθημα.