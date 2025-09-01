Games
Ανατροπή με τα μαθήματα στα σχολεία την 26η Σεπτεμβρίου

Ανατροπή με τα μαθήματα στα σχολεία την 26η Σεπτεμβρίου
Τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα γιορτάσουν την Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού στις 26 Σεπτεμβρίου, τι θα γίνει με τα μαθήματα.

Μετά το άνοιγμα των σχολείων με την τελετή του αγιασμού την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές θα μπουν σε ρυθμούς διαβάσματος και καθημερινών μαθημάτων. Η φετινή σχολική χρονιά θα είναι για ακόμη μια φορά πλούσια σε αργίες και εορτασμούς που δίνουν την ευκαιρία για αποχή από τα μαθήματα και ολιγοήμερη ξεκούραση από το απαιτητικό πρόγραμμα μαθημάτων. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έχει γίνει γνωστοποιηθεί το ημερολόγιο των σχολικών αργιών που αποτελεί μπούσουλα για το πώς θα κινηθεί ημερολογιακά η χρονιά. Βέβαια υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή καθώς πέραν των κοινων σχολικών αργιών πρέπει να συνυπολογιστεί και η ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου καθώς και τυχόν εορτασμός της ημέρας της τοπικής εθνικής εορτής.

Οι εξτρά μέρες σχολικών αργιών για τα ιδιωτικά σχολεία

Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί και το γεγονός ότι οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων έχουν το προνόμιο να απολαμβάνουν δυο εξτρά μέρες σχολικών αργιών εν αντιθέσει με τους μαθητές των δημόσιων. Ειδικότερα, τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να αργούν έως δύο (2) επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων της ημεδαπής, που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στη χώρα προέλευσής τους.

Σχολεία: Η μεγάλη αλλαγή στο πρόγραμμα μαθημάτων της 26ης Σεπτεμβρίου

Η πρώτη «ανάσα» των μαθητών από την σχολική ρουτίνα έρχεται δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων ήτοι την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου λόγω του εορτασμού της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο εκείνη την μέρα (την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη) οι μαθητές καλούνται να δώσουν κανονικά το παρών στα σχολεία χωρίς να φέρουν την τσάντα τους καθώς δεν θα γίνει το πρόγραμμα των μαθημάτων αλλά θα διοργανωθούν δραστηριότητες και προγράμματα προώθησης του σχολικού αθλητισμού. Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθεί απουσιολόγιο καθώς είναι υποχρεωτική η παρουσία των μαθητών και οι απουσίες αυτής της μέρας δεν δικαιολογούνται. Η σχετική εγκύκλιος αναμένεται να σταλεί στα σχολεία αμέσως μετά τον αγιασμό ώστε οι σχολικές μονάδες να προγραμματίσουν τις δράσεις που θα διοργανώσουν εκείνη τη μέρα. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι όπως κάθε φορά έτσι και φέτος θα υπάρξουν σχολεία που είτε λόγω έλλειψης μεγάλου προαυλίου για όλες τις τάξεις ή έλλειψης γυμναστηρίου θα μεταθέσουν τον εορτασμό της Πανελλήνιας Ημέρας και τις σχετικές δράσεις για άλλη μέρα προγραμματίζοντας κάποια επίσκεψη σε αθλητικό χώρο. Για τις περιπτώσεις αυτών των σχολείων, ανήμερα της 26ης Σεπτεμβρίου θα γίνει κανονικά μάθημα.

Σχολεία 2025-2026: Πότε ολοκληρώνεται το πρώτο τρίμηνο και πότε το πρώτο τετράμηνο

Πρόεδρος ΔΟΕ στο Dnews: «Τα σχολεία θα ανοίξουν με κενά σε δασκάλους, κτίρια σε κακά χάλια και πανηγυρισμούς του Υπουργείου»

Σχολεία 2025: Τι ώρα και πότε ο αγιασμός για τη σχολική χρονιά 2025-2026

Σχολεία: «Καμπανάκι» του Υπουργείου για τις εργασίες στο σπίτι για τους μαθητές Δημοτικού

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

Σοβαρό τροχαίο στην Καλλιθέα – Μάχη για τη ζωή του δίνει διασώστης του ΕΚΑΒ

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Μυοψίες: Τι είναι τα στίγματα που επιπλέουν στο οπτικό σας πεδίο - Πότε υπάρχει κίνδυνος

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Κολύμβηση στα Δημοτικά: Τι αλλάζει από φέτος στη διδασκαλία, η ευχάριστη έκπληξη για τους μαθητές

Σχολεία 2025-2026: Πότε ολοκληρώνεται το πρώτο τρίμηνο και πότε το πρώτο τετράμηνο

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και πότε η πρώτη αργία της νέας χρονιάς

Σχολεία: Η μεγάλη επιστροφή στα θρανία - Οδηγός επιβίωσης για γονείς και παιδιά

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Ξηροί καρποί: Τι προσφέρουν στα παιδιά – Πώς θα μειώσετε τον κίνδυνο αλλεργίας

Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

Περιοδεία Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία και ΚΥ στη Β. Ελλάδα

Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης

ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

