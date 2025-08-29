Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Σχολεία 2025: Τι ώρα και πότε ο αγιασμός για τη σχολική χρονιά 2025-2026

Σχολεία 2025: Τι ώρα και πότε ο αγιασμός για τη σχολική χρονιά 2025-2026
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των σχολείων με την τελετή του αγιασμού ξεκίνησε, το χρονοδιάγραμμα για όλες τις βαθμίδες.

Την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία και «πιάνουν δουλειά» για να προετοιμάσουν τις σχολικές μονάδες ώστε να είναι όλα έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιά. Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα χτυπήσει παραδοσιακά στις 11 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη με τον αγιασμό να μονοπωλεί το πρόγραμμα της πρώτης μέρας επαναλειτουργίας της εκπαίδευσης μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Ο αγιασμός θα γίνει ανήμερα της 11ης Σεπτεμβρίου σε όλες τις σχολικές μονάδες όμως θα υπάρξει διαφοροποίηση ως προς την ώρα τέλεσής του. Οι επίσημες ενημερώσεις θα σταλούν από τα σχολεία στους γονείς το αργότερο μέχρι την επόμενη Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν κάθε χρόνο, πρώτοι κόβουν το νήμα του αγιασμού στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά με την τελετή να ξεκινά γύρω στις 8:15 και να ολοκληρώνεται στις 9 ώστε να δοθεί η σκυτάλη στον αγιασμό των μεγαλύτερων τάξεων αυτών των Γυμνασίων και Λυκείων με την διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 10:30.

Σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, μετά το πέρας του Αγιασμού οι μαθητές μεταβαίνουν στις αίθουσές τους προκειμένου να τους δοθεί το πρόγραμμα αλλά για να παραλάβουν τα σχολικά βιβλία της χρονιάς. Η νέα σχολική χρονιά περιλαμβάνει 167 ημέρες μαθημάτων, με τον Οκτώβριο να έχει τις περισσότερες (21) και τον Ιούνιο τις λιγότερες (9).

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σχολεία: «Καμπανάκι» του Υπουργείου για τις εργασίες στο σπίτι για τους μαθητές Δημοτικού

Σχολεία: «Καμπανάκι» του Υπουργείου για τις εργασίες στο σπίτι για τους μαθητές Δημοτικού

Παιδεία
Σχολεία: Με 13 μέρες μαθημάτων ξεκινά η σχολική χρονιά

Σχολεία: Με 13 μέρες μαθημάτων ξεκινά η σχολική χρονιά

Παιδεία
Η μέρα του Αγιασμού στα σχολεία - Πότε έρχεται η πρώτη αργία

Η μέρα του Αγιασμού στα σχολεία - Πότε έρχεται η πρώτη αργία

Ελλάδα
ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

3 λόγοι για να τρώτε λιαστές ντομάτες

3 λόγοι για να τρώτε λιαστές ντομάτες

Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

Πώς η πανσέληνος επηρεάζει την υγεία και τη διάθεσή σας

Πώς η πανσέληνος επηρεάζει την υγεία και τη διάθεσή σας

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Σχολεία: «Καμπανάκι» του Υπουργείου για τις εργασίες στο σπίτι για τους μαθητές Δημοτικού

Σχολεία: «Καμπανάκι» του Υπουργείου για τις εργασίες στο σπίτι για τους μαθητές Δημοτικού

Παιδεία
Σχολεία: Με 13 μέρες μαθημάτων ξεκινά η σχολική χρονιά

Σχολεία: Με 13 μέρες μαθημάτων ξεκινά η σχολική χρονιά

Παιδεία
Ανοίγουν τα σχολεία 2025 - Τι ώρα θα σχολάνε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Ανοίγουν τα σχολεία 2025 - Τι ώρα θα σχολάνε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Παιδεία
Η Δράμα απέκτησε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο - Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές

Η Δράμα απέκτησε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο - Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές

Παιδεία

NETWORK

Νίκος Παπαθανάσης: Κατά 212% αυξημένο το 2026 το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έναντι του 2019

Νίκος Παπαθανάσης: Κατά 212% αυξημένο το 2026 το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έναντι του 2019

ienergeia.gr
«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Ερωτοαπαντήσεις σχετικές με ερωτήματα πολιτών

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Ερωτοαπαντήσεις σχετικές με ερωτήματα πολιτών

ienergeia.gr
Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

healthstat.gr
Αραγτσί: Το Ιράν είναι διατεθειμένο να ξαναρχίσει «δίκαιες» διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμά

Αραγτσί: Το Ιράν είναι διατεθειμένο να ξαναρχίσει «δίκαιες» διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμά

ienergeia.gr
Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

healthstat.gr
Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

healthstat.gr
ΤΕΕ/ΤΔΜ: Συγκρότηση ομάδας εργασίας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του ΥΠΕΝ, για την ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων

ΤΕΕ/ΤΔΜ: Συγκρότηση ομάδας εργασίας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του ΥΠΕΝ, για την ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων

ienergeia.gr
Η συνήθεια που προκαλεί κατάθλιψη στα παιδιά, σύμφωνα με τους ειδικούς

Η συνήθεια που προκαλεί κατάθλιψη στα παιδιά, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr