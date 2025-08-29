Σχολεία 2025: Τι ώρα και πότε ο αγιασμός για τη σχολική χρονιά 2025-2026

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των σχολείων με την τελετή του αγιασμού ξεκίνησε, το χρονοδιάγραμμα για όλες τις βαθμίδες.

Την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία και «πιάνουν δουλειά» για να προετοιμάσουν τις σχολικές μονάδες ώστε να είναι όλα έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιά. Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα χτυπήσει παραδοσιακά στις 11 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη με τον αγιασμό να μονοπωλεί το πρόγραμμα της πρώτης μέρας επαναλειτουργίας της εκπαίδευσης μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Ο αγιασμός θα γίνει ανήμερα της 11ης Σεπτεμβρίου σε όλες τις σχολικές μονάδες όμως θα υπάρξει διαφοροποίηση ως προς την ώρα τέλεσής του. Οι επίσημες ενημερώσεις θα σταλούν από τα σχολεία στους γονείς το αργότερο μέχρι την επόμενη Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν κάθε χρόνο, πρώτοι κόβουν το νήμα του αγιασμού στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά με την τελετή να ξεκινά γύρω στις 8:15 και να ολοκληρώνεται στις 9 ώστε να δοθεί η σκυτάλη στον αγιασμό των μεγαλύτερων τάξεων αυτών των Γυμνασίων και Λυκείων με την διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 10:30.

Σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, μετά το πέρας του Αγιασμού οι μαθητές μεταβαίνουν στις αίθουσές τους προκειμένου να τους δοθεί το πρόγραμμα αλλά για να παραλάβουν τα σχολικά βιβλία της χρονιάς. Η νέα σχολική χρονιά περιλαμβάνει 167 ημέρες μαθημάτων, με τον Οκτώβριο να έχει τις περισσότερες (21) και τον Ιούνιο τις λιγότερες (9).