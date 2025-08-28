Σχολεία: Με 13 μέρες μαθημάτων ξεκινά η σχολική χρονιά

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός στα σχολεία για το νέο σχολικό έτος, τι ισχύει για τα μαθήματα τον Σεπτέμβρη.

Μια ανάσα μας χωρίζει από το τέλος Αυγούστου και η έλευση του Σεπτέμβρη σηματοδοτεί την πρεμιέρα των μαθητών στα σχολεία. Το ραντεβού των μαθητών όλων των βαθμίδων είναι σταθερό για τις 11 του μήνα εκτός κι αν αυτή η ημερομηνία «πέσει» Σάββατο ή Κυριακή οπότε εύλογα ο αγιασμός μετατίθεται για την πρώτη εργάσιμη μέρα.

Φέτος, η 11η Σεπτεμβρίου «πέφτει» Πέμπτη οπότε ο αγιασμός θα τελεστεί κανονικά εκείνη τη μέρα. Ανήμερα λοιπόν 11 του μήνα θα χτυπήσει για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2025-2026 το κουδούνι σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Άπαντες οι μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων θα δώσουν το παρών στο προαύλιο όπου θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός. Όπως συμβαίνει κάθε φορά η ώρα της τελετής διαφοροποιείται ανά σχολική μονάδα και βαθμίδα. Στο πλαίσιο αυτό την ενημέρωση για την ώρα του αγιασμού κάθε σχολείου έχει υποχρέωση να πραγματοποιήσει ο σύλλογος διδασκόντων και η διεύθυνση κάθε μονάδας.

Δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα καθήκοντά τους την προσεχή Δευτέρα 1η του μήνα, θα αρχίσει ο προγραμματισμός και η ανάληψη καθηκόντων ώστε ανήμερα 11ης Σεπτεμβρίου να είνα έτοιμες οι σχολικές μονάδες για την εκκίνηση της σχολικής χρονιάς. Το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου οι γονείς πρέπει να έχουν ενημερωθεί για το ακριβές ωράριο αγιασμού ώστε να ρυθμίσουν σε περίπτωση που είναι εργαζόμενοι την γονικής τους άδεια.

Η φετινή σχολική χρονιά σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό θα έχει 167 μέρες μαθημάτων. Η αυλαία των μαθημάτων ξεκινά την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν ε ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά. Για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, η χρονιά θα έχει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα λήξης μαθημάτων και εξετάσεων που παραδοσιακά θα γνωστοποιηθεί στα μέσα της χρονιάς.

Η ιδιότυπη σχολική μέρα με υποχρεωτική παρουσία αλλά απουσία μαθημάτων

Ο φετινός Σεπτέμβρης έχει 13 μέρες μαθημάτων και αποτελεί τον δεύτερο μήνα με τις λιγότερες σχολικές μέρες μετά τον Ιούνιο που παραδοσιακά κρατά τα σκήπτρα με μόλις 9 μέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον πρώτο σχολικό μήνα έχουμε και την ιδιότυπη σχολική αργία των τελευταίων ετών με τους μαθητές ανήμερα της τελευταίας Παρασκευής του Σεπτέμβρη να συμμετέχουν στον εορτασμό της 11ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού - Ευρωπαϊκής Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Οι μαθητές θα την γιορτάσουν την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο όμως το πρόγραμμα εκείνης της μέρας δεν προβλέπει μαθήματα παρά μόνο δραστηριότητες, δράσεις και εκδηλώσεις που προωθούν την κουλτούρα και την φιλοσοφία του αθλητισμού στο χώρο του σχολείου.

Τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί και σχετική εγκύκλιος από το αρμόδιο Υπουργείο όπου θα δίνεται το πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα διεξαχθούν για τον 11ο εορτασμό της σχολικής αυτής μέρας. Και δεδομένου ότι πάντα ο εορτασμός «πέφτει» Παρασκευή δημιουργείται ένα τριήμερο ανάπαυλας και ξεκούρασης με τις σχολικές υποχρεώσεις να επιστρέφουν από την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.