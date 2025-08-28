Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Σχολεία: Με 13 μέρες μαθημάτων ξεκινά η σχολική χρονιά

Σχολεία: Με 13 μέρες μαθημάτων ξεκινά η σχολική χρονιά
Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός στα σχολεία για το νέο σχολικό έτος, τι ισχύει για τα μαθήματα τον Σεπτέμβρη.

Μια ανάσα μας χωρίζει από το τέλος Αυγούστου και η έλευση του Σεπτέμβρη σηματοδοτεί την πρεμιέρα των μαθητών στα σχολεία. Το ραντεβού των μαθητών όλων των βαθμίδων είναι σταθερό για τις 11 του μήνα εκτός κι αν αυτή η ημερομηνία «πέσει» Σάββατο ή Κυριακή οπότε εύλογα ο αγιασμός μετατίθεται για την πρώτη εργάσιμη μέρα.

Φέτος, η 11η Σεπτεμβρίου «πέφτει» Πέμπτη οπότε ο αγιασμός θα τελεστεί κανονικά εκείνη τη μέρα. Ανήμερα λοιπόν 11 του μήνα θα χτυπήσει για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2025-2026 το κουδούνι σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Άπαντες οι μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων θα δώσουν το παρών στο προαύλιο όπου θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός. Όπως συμβαίνει κάθε φορά η ώρα της τελετής διαφοροποιείται ανά σχολική μονάδα και βαθμίδα. Στο πλαίσιο αυτό την ενημέρωση για την ώρα του αγιασμού κάθε σχολείου έχει υποχρέωση να πραγματοποιήσει ο σύλλογος διδασκόντων και η διεύθυνση κάθε μονάδας.

Δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα καθήκοντά τους την προσεχή Δευτέρα 1η του μήνα, θα αρχίσει ο προγραμματισμός και η ανάληψη καθηκόντων ώστε ανήμερα 11ης Σεπτεμβρίου να είνα έτοιμες οι σχολικές μονάδες για την εκκίνηση της σχολικής χρονιάς. Το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου οι γονείς πρέπει να έχουν ενημερωθεί για το ακριβές ωράριο αγιασμού ώστε να ρυθμίσουν σε περίπτωση που είναι εργαζόμενοι την γονικής τους άδεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανοίγουν τα σχολεία 2025 - Τι ώρα θα σχολάνε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Ανοίγουν τα σχολεία 2025 - Τι ώρα θα σχολάνε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Παιδεία
Σχολεία: Τα βιβλία που θα μοιραστούν στις τάξεις μετά τον αγιασμό 2025

Σχολεία: Τα βιβλία που θα μοιραστούν στις τάξεις μετά τον αγιασμό 2025

Παιδεία
Σχολεία: Ποδαρικό με αλλαγές στο σχόλασμα στα Δημοτικά – Το νέο ωράριο

Σχολεία: Ποδαρικό με αλλαγές στο σχόλασμα στα Δημοτικά – Το νέο ωράριο

Παιδεία

Η φετινή σχολική χρονιά σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό θα έχει 167 μέρες μαθημάτων. Η αυλαία των μαθημάτων ξεκινά την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν ε ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά. Για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, η χρονιά θα έχει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα λήξης μαθημάτων και εξετάσεων που παραδοσιακά θα γνωστοποιηθεί στα μέσα της χρονιάς.

Η ιδιότυπη σχολική μέρα με υποχρεωτική παρουσία αλλά απουσία μαθημάτων

Ο φετινός Σεπτέμβρης έχει 13 μέρες μαθημάτων και αποτελεί τον δεύτερο μήνα με τις λιγότερες σχολικές μέρες μετά τον Ιούνιο που παραδοσιακά κρατά τα σκήπτρα με μόλις 9 μέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον πρώτο σχολικό μήνα έχουμε και την ιδιότυπη σχολική αργία των τελευταίων ετών με τους μαθητές ανήμερα της τελευταίας Παρασκευής του Σεπτέμβρη να συμμετέχουν στον εορτασμό της 11ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού - Ευρωπαϊκής Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Οι μαθητές θα την γιορτάσουν την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο όμως το πρόγραμμα εκείνης της μέρας δεν προβλέπει μαθήματα παρά μόνο δραστηριότητες, δράσεις και εκδηλώσεις που προωθούν την κουλτούρα και την φιλοσοφία του αθλητισμού στο χώρο του σχολείου.

Τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί και σχετική εγκύκλιος από το αρμόδιο Υπουργείο όπου θα δίνεται το πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα διεξαχθούν για τον 11ο εορτασμό της σχολικής αυτής μέρας. Και δεδομένου ότι πάντα ο εορτασμός «πέφτει» Παρασκευή δημιουργείται ένα τριήμερο ανάπαυλας και ξεκούρασης με τις σχολικές υποχρεώσεις να επιστρέφουν από την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Εργασία σε βάρδιες: 5 μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία σας

Εργασία σε βάρδιες: 5 μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία σας

Στάθης Μαντζώρος: Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ηθοποιός του «Σασμού»

Στάθης Μαντζώρος: Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ηθοποιός του «Σασμού»

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Ανοίγουν τα σχολεία 2025 - Τι ώρα θα σχολάνε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Ανοίγουν τα σχολεία 2025 - Τι ώρα θα σχολάνε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Παιδεία
Η Δράμα απέκτησε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο - Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές

Η Δράμα απέκτησε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο - Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές

Παιδεία
Σχολεία: «Το Υπουργείο Παιδείας μας κοροϊδεύει», το ξέσπασμα αναπληρώτριας

Σχολεία: «Το Υπουργείο Παιδείας μας κοροϊδεύει», το ξέσπασμα αναπληρώτριας

Παιδεία
Σχολεία: Τα βιβλία που θα μοιραστούν στις τάξεις μετά τον αγιασμό 2025

Σχολεία: Τα βιβλία που θα μοιραστούν στις τάξεις μετά τον αγιασμό 2025

Παιδεία

NETWORK

Η απάντηση του ΠΙΣ στον Άδωνι Γεωργιάδη: «Οι 320 διορισμοί δεν αφορούν όλοι γιατρούς που εισέρχονται στο ΕΣΥ»

Η απάντηση του ΠΙΣ στον Άδωνι Γεωργιάδη: «Οι 320 διορισμοί δεν αφορούν όλοι γιατρούς που εισέρχονται στο ΕΣΥ»

healthstat.gr
Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr
Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

ienergeia.gr
Εργασία σε βάρδιες: 5 μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία σας

Εργασία σε βάρδιες: 5 μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία σας

healthstat.gr
Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

healthstat.gr
Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

healthstat.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Εκκενώθηκαν γραφεία στη Θεσσαλονίκη μετά από απειλητικό email για εκρηκτικό μηχανισμό

ΔΕΔΔΗΕ: Εκκενώθηκαν γραφεία στη Θεσσαλονίκη μετά από απειλητικό email για εκρηκτικό μηχανισμό

ienergeia.gr
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης της σχετικά με ειδικούς τομεακούς κανόνες για τις πτυχές της κυβερνοασφάλειας στις διασυνοριακές ροές η/ε

ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης της σχετικά με ειδικούς τομεακούς κανόνες για τις πτυχές της κυβερνοασφάλειας στις διασυνοριακές ροές η/ε

ienergeia.gr