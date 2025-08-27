Ανοίγουν τα σχολεία 2025 - Τι ώρα θα σχολάνε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Η αντίστροφη μέτρηση για τον αγιασμό στα σχολεία ξεκίνησε, όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για το σχόλασμα σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά.

Οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου μας φέρνουν όλο και πιο κοντά στο άνοιγμα των σχολείων για τη νέα σχολική χρονιά. Οι καλοκαιρινές διακοπές των μαθητών ολοκληρώνονται δίνοντας σκυτάλη στις σχολικές υποχρεώσεις, το διάβασμα και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Το πρώτο κουδούνι για το σχολικό έτος 2025-2026 θα ηχήσει παραδοσιακά στις 11 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη με τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας να κάλουνται να δώσουν το παρών στην καθιερωμένη τελετή του αγιασμού. Μετά το πέρας της διαδικασίας, οι μαθητές θα ανέβουν στις νέες τους τάξεις, θα γνωριστούν με τους εκπαιδευτικούς ενώ θα ακολουθήσει η διανομή των σχολικώ βιβλίων. Το Υπουργείο Παιδείας έχει μεριμνήσει ώστε τα βιβλία να έχουν παραδοθεί στα σχολεία εγκαίρως. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά για όλες τις βαθμίδες την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Όπως τονίζουν πηγές του Υπουργείου Παιδείας στο Dnews κατά την έναρξη των σχολείων, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, γίνεται ο καθιερωμένος αγιασμός, δίνονται οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου, οι μαθητές/τριες παραλαμβάνουν τα βιβλία τους και αποχωρούν.

Σχολική χρονιά 2025-2026: Το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σχολική χρονιά οι γονείς των παιδιών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο και την Α Δημοτικού δεχόμαστε πολλές ερωτήσεις για το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης από τις τάξεις.

Τι ισχύει για το Νηπιαγωγείο

Τμήμα Πρωινής Υποδοχής: 7.45-8.30 με χρόνο προσέλευσης 7.45-8.00

Πρωινό Υποχρεωτικό Τμήμα: 8.30-13.00 με χρόνο προσέλευσης 8.15-8.30 και ώρα αποχώρησης 13.00

Απογευματινό Ολοήμερο τμήμα: 13.00-16.00 με ώρα αποχώρησης 16.00

Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου: 16.00- 17.30 με ώρα αποχώρησης 17.30

Ως προς την προσέλευση - σχόλασμα και την λειτουργία του Νηπιαγωγείου αλλά και του ολοήμερου Νηπιαγωγείου οι γονείς θα πρέπει να έχουν κατά νου τις εξής παραμέτρους:

Στα 1/θέσια νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοημέρου Προγράμματος είναι 5 (νήπια/προνήπια). Στα διθέσια νηπιαγωγεία και άνω, ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών είναι δέκα πέντε (15) ανά τμήμα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

Στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι πέντε (5) νήπια/προνήπια. Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Το ωράριο στα Δημοτικά και στα Ολοήμερα Δημοτικά

Οι μαθητές Δημοτικού κάνουν μάθημα από τις 8:15 μέχρι τις 13:15. Παράλληλα στα Δημοτικά δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00’- 8:00’), για υποδοχή (7:00’- 7:15’) και ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (7:15’- 8:00’), μια παροχή που καταγράφεται σε σχολεία, όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο Ολοήμερo Πρόγραμμα.

Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης είναι οι 10 μαθητές για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω. Ενδεικτικά το πρόγραμμα που καλείται να φέρει κάθε μέρα εις ένας μαθητής Δημοτικού είναι το κάτωθι:

07.00 – 07.15 15′ Υποδοχή μαθητών/τριών Πρωινής Υποδοχής

07.15 – 08.00 45′ Πρωινή Ζώνη

08.00 – 08.15 15′ Προσέλευση μαθητών/τριών

08.15 – 09.00 45′ 1η διδακτική ώρα

09.00 – 9.40 40′ 2η διδακτική ώρα

09.40 – 10.00 20′ Διάλειμμα

10:00 – 10:45 45′ 3η διδακτική ώρα

10:45 – 11:30 45′ 4η διδακτική ώρα

11:30 – 11:45 15′ Διάλειμμα

11:45 – 12:25 40′ 5η διδακτική ώρα

12:25 – 12.35 10′ Διάλειμμα

12:35 – 13:15 40′ 6η διδακτική ώρα

13.15 – 13.20 5′ Αποχώρηση μαθητών/τριών Πρωινού Προγράμματος

13:20- 17:30– Μετάβαση μαθητών/τριών Ολοήμερου Προγράμματος

Τι ισχύει για το Ολοήμερο Δημοτικό και το Αναβαθμισμένο Ολοήμερο

Για το σχολικό έτος 2025-26, η αποχώρηση των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων που παρακολουθούν το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου καθορίζεται ως εξής:

Στις 14:55, με τη λήξη της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

Στις 15:50, με τη λήξη της 2ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

Στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος.

Ενώ αντίστοιχα για τους μαθητές του απλού ολοήμερου προγράμματος η αποχώρηση των μαθητών συνεχίζεται και την φετινή σχολική χρονιά με τα περσινά δεδομένα. Η αποχώρηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος μπορεί να γίνει:

Με τη λήξη του ολοήμερου προγράμματος (16:00),

Με τη λήξη της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00), εφόσον έχει συμπεριληφθεί στην αρχική δήλωση εγγραφής.

Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του (16:00), ασχέτως αν ασκεί διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.