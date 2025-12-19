Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή του.

Προφυλακίστηκε ο 44χρονος που κατηγορείται ότι προσπάθησε να πνίξει την 34χρονη σύντροφό του με δύο κορδόνια μετά από έναν καβγά τους στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με καταγγελία, ο ίδιος χτύπησε και τον 14χρονο γιο της γυναίκας, όταν εκείνος προσπάθησε να επέμβει για να προστατέψει τη μητέρα του.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με την καταγγελία, σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου 2025, στο σπίτι της 34χρονης, στους Αμπελόκηπους. Η γυναίκα, με καταγωγή από την Ουκρανία, κατέθεσε ότι κατάφερε να ξεφύγει χάρη στις γνώσεις αυτοάμυνας που είχε αποκτήσει από πολεμικές τέχνες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο 44χρονος κινήθηκε και εναντίον του γιου της όταν προσπάθησε να παρέμβει.

Ο κατηγορούμενος, γεωργιανής καταγωγής, στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες περί ενδοοικογενειακής απόπειρας ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακής παράνομης βίας κατά συρροή. Παραδέχθηκε μόνο ότι υπήρξε φραστικό επεισόδιο και ισχυρίστηκε ότι η σύγκρουση ξεκίνησε ύστερα από σκηνή ζηλοτυπίας της 34χρονης.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή του.

