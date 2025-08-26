Σχολεία: Ποδαρικό με αλλαγές στο σχόλασμα στα Δημοτικά – Το νέο ωράριο

Τι αλλάζει στο ωράριο σχολάσματος των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων από τη νέα σχολική χρονιά.

Λίγες μέρες μας χωρίζουν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την επιστροφή των μαθητών στα θρανία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Το κουδούνι θα χτυπήσει φέτος στις 11 Σεπτεμβρίου για όλες τις σχολικές μονάδες. Σε γενικές γραμμές δεν αναμένονται ιδιαίτερες αλλαγές εκτός από μια νέα διαφοροποίηση στο ωράριο σχολάσματος και αποχώρησης των μαθητών Δημοτικού από το Ολοήμερο Σχολείο. Σύμφωνα με νέο ΦΕΚ προβλέπεται νέο ωράριο αποχώρησης για όσους μαθητές Δημοτικού μετά το πέρας του βασικού ωραρίου παρακολουθούν και το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου Ολοήμερου .

Όπως προβλέπεται στη σχετική διάταξη «Ρυθμίζουμε για το σχολικό έτος 2025-26, την ώρα αποχώρησης από τις σχολικές μονάδες που εφαρμόζεται το Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, ως εξής: «Για το σχολικό έτος 2025-26, η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30,με τη λήξη του προγράμματος. Επιπλέον, δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14:55 με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης».

Ολοήμερο σχολείο 2025-26: Τι ώρες μπορούν να αποχωρούν οι μαθητές

Για το σχολικό έτος 2025-26, η αποχώρηση των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων που παρακολουθούν το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου καθορίζεται ως εξής:

Στις 14:55, με τη λήξη της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

Στις 15:50, με τη λήξη της 2ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

Στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ