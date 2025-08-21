«Λουκέτο» σε 38 σχολεία στην Ήπειρο

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ανακοίνωσε αναστολή λειτουργίας 25 νηπιαγωγείων και 13 δημοτικών σε τέσσερις νομούς Ηπείρου.

Με το κλείσιμο 38 σχολικών μονάδων ξεκινά η νέα σχολική χρονιά 2025-2026 στην Ήπειρο, καθώς η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας 25 νηπιαγωγείων και 13 δημοτικών σχολείων. Η απόφαση βασίστηκε στις εισηγήσεις των κατά τόπους διευθύνσεων εκπαίδευσης στους νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, με κύριο λόγο τη ραγδαία μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Σε πολλά σχολεία δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών, ενώ σε ορισμένα δεν υπήρξε καμία εγγραφή.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούριο, αλλά συνεχίζει μια τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Την περασμένη χρονιά 2024-2025 είχαν ήδη κλείσει 33 σχολεία (20 νηπιαγωγεία και 13 δημοτικά), γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχή συρρίκνωση του εκπαιδευτικού δικτύου της περιοχής.

Η υπογεννητικότητα, η εσωτερική μετανάστευση προς τα αστικά κέντρα και η εγκατάλειψη της υπαίθρου αποτελούν τους βασικούς λόγους αυτής της εξέλιξης, που εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς για το μέλλον των τοπικών κοινωνιών.

Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων δεν επηρεάζει μόνο την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και τον ίδιο τον κοινωνικό ιστό. Ένα σχολείο αποτελεί συχνά κέντρο ζωής για μια κοινότητα και η απουσία του ενισχύει το αίσθημα απομόνωσης και εγκατάλειψης. Η κατάσταση αυτή καθιστά αναγκαία την εφαρμογή μέτρων στήριξης ώστε οι οικογένειες να παραμείνουν σε απομακρυσμένα και ορεινά χωριά.

Η πρόσφατη απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου επαναφέρει με ένταση τη συζήτηση για το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης στις ακριτικές περιοχές και αναδεικνύει την ανάγκη για συνολικές πολιτικές παρεμβάσεις, που θα αποτρέψουν την περαιτέρω ερήμωση και θα διασφαλίσουν το δικαίωμα κάθε παιδιού να φοιτά στο σχολείο του τόπου διαμονής του.