Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

«Λουκέτο» σε 38 σχολεία στην Ήπειρο

«Λουκέτο» σε 38 σχολεία στην Ήπειρο
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ανακοίνωσε αναστολή λειτουργίας 25 νηπιαγωγείων και 13 δημοτικών σε τέσσερις νομούς Ηπείρου.

Με το κλείσιμο 38 σχολικών μονάδων ξεκινά η νέα σχολική χρονιά 2025-2026 στην Ήπειρο, καθώς η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας 25 νηπιαγωγείων και 13 δημοτικών σχολείων. Η απόφαση βασίστηκε στις εισηγήσεις των κατά τόπους διευθύνσεων εκπαίδευσης στους νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, με κύριο λόγο τη ραγδαία μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Σε πολλά σχολεία δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών, ενώ σε ορισμένα δεν υπήρξε καμία εγγραφή.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούριο, αλλά συνεχίζει μια τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Την περασμένη χρονιά 2024-2025 είχαν ήδη κλείσει 33 σχολεία (20 νηπιαγωγεία και 13 δημοτικά), γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχή συρρίκνωση του εκπαιδευτικού δικτύου της περιοχής.

Η υπογεννητικότητα, η εσωτερική μετανάστευση προς τα αστικά κέντρα και η εγκατάλειψη της υπαίθρου αποτελούν τους βασικούς λόγους αυτής της εξέλιξης, που εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς για το μέλλον των τοπικών κοινωνιών.

Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων δεν επηρεάζει μόνο την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και τον ίδιο τον κοινωνικό ιστό. Ένα σχολείο αποτελεί συχνά κέντρο ζωής για μια κοινότητα και η απουσία του ενισχύει το αίσθημα απομόνωσης και εγκατάλειψης. Η κατάσταση αυτή καθιστά αναγκαία την εφαρμογή μέτρων στήριξης ώστε οι οικογένειες να παραμείνουν σε απομακρυσμένα και ορεινά χωριά.

Η πρόσφατη απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου επαναφέρει με ένταση τη συζήτηση για το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης στις ακριτικές περιοχές και αναδεικνύει την ανάγκη για συνολικές πολιτικές παρεμβάσεις, που θα αποτρέψουν την περαιτέρω ερήμωση και θα διασφαλίσουν το δικαίωμα κάθε παιδιού να φοιτά στο σχολείο του τόπου διαμονής του.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Σχετικά Άρθρα

Σχολεία 2025: Πότε ανοίγουν, πότε η πρώτη αργία

Σχολεία 2025: Πότε ανοίγουν, πότε η πρώτη αργία

Παιδεία
Χ. Δούκας: Συνεχίζουμε την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων σε όλη την Αθήνα

Χ. Δούκας: Συνεχίζουμε την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων σε όλη την Αθήνα

Πολιτική
Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός στις 11 Σεπτεμβρίου

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός στις 11 Σεπτεμβρίου

Παιδεία
Τι ισχύει με το υποχρεωτικό μάθημα της κολύμβησης στα σχολεία

Τι ισχύει με το υποχρεωτικό μάθημα της κολύμβησης στα σχολεία

Ελλάδα

NETWORK

Κυρ. Μητσοτάκης: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, και το φυσικό μας περιβάλλον

Κυρ. Μητσοτάκης: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, και το φυσικό μας περιβάλλον

ienergeia.gr
Πώς ο καύσωνας επηρεάζει τα αυτοάνοσα νοσήματα - Τι πρέπει να ξέρετε

Πώς ο καύσωνας επηρεάζει τα αυτοάνοσα νοσήματα - Τι πρέπει να ξέρετε

healthstat.gr
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι κίνδυνοι της απολέπισης προσώπου - Τι πρέπει να αποφεύγετε

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι κίνδυνοι της απολέπισης προσώπου - Τι πρέπει να αποφεύγετε

healthstat.gr
Οι 5 τροφές που μειώνουν το πρήξιμο στην κοιλιά

Οι 5 τροφές που μειώνουν το πρήξιμο στην κοιλιά

healthstat.gr
Ιράν-πυρηνικό πρόγραμμα: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων

Ιράν-πυρηνικό πρόγραμμα: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων

ienergeia.gr
Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αμοργού για το «Αμοργόραμα» τις προστατευόμενες περιοχές και τα θαλάσσια πάρκα

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αμοργού για το «Αμοργόραμα» τις προστατευόμενες περιοχές και τα θαλάσσια πάρκα

ienergeia.gr
Ν. Παπαθανάσης: Στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση η αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης

Ν. Παπαθανάσης: Στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση η αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης

ienergeia.gr
Τελικά το φοινικέλαιο είναι καλό ή κακό για την υγεία μας; - Τι λέει η επιστήμη

Τελικά το φοινικέλαιο είναι καλό ή κακό για την υγεία μας; - Τι λέει η επιστήμη

healthstat.gr