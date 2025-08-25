Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Σχολεία: Πότε θα γίνει ο αγιασμός το 2025 – Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Σχολεία: Πότε θα γίνει ο αγιασμός το 2025 – Τι ισχύει για τη γονική άδεια
Πώς οι εργαζόμενοι γονείς μπορούν να πάρουν άδεια μετ΄αποδοχών για να δώσουν το παρών στον αγιασμό στα σχολεία των παιδιών τους.

Με την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να έχει ξεκινήσει για τα καλά, οι μαθητές προετοιμάζονται για την επιστροφή στα θρανία και τον καθιερωμένο αγιασμό. Οι διακοπές του καλοκαιριού ολοκληρώνονται και πλέον το ενδιαφέρον των μαθητών επιστρέφει στη γνώριμη σχολική ρουτίνα.

Σε τροχιά αγιασμού στα σχολεία όλων των βαθμίδων

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, ο αγιασμός στα σχολεία της χώρας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς. Την ίδια ημέρα θα γίνει η διανομή των βιβλίων και η πρώτη γνωριμία των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς τους. Είθισται, στα νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά ο αγιασμός να γίνεται στις 08:15, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακολουθούν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Η ακριβής ώρα του αγιασμού στέλνεται από τα σχολεία στους γονείς στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Εργαζόμενοι γονείς: Δικαιούνται γονική άδεια για να δώσουν το παρών στον αγιασμό στα σχολεία

Οι εργαζόμενοι γονείς μαθητών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου δικαιούνται άδεια μίας ημέρας με αποδοχές, ώστε να παρευρεθούν στον αγιασμό του παιδιού τους. Η διευκόλυνση αυτή προβλέπεται από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και ισχύει για τον έναν από τους δύο γονείς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η μέρα του Αγιασμού στα σχολεία - Πότε έρχεται η πρώτη αργία

Η μέρα του Αγιασμού στα σχολεία - Πότε έρχεται η πρώτη αργία

Ελλάδα
Πότε ανοίγουν τα σχολεία τον Σεπτέμβρη - Όλες οι σχολικές αργίες της χρονιάς

Πότε ανοίγουν τα σχολεία τον Σεπτέμβρη - Όλες οι σχολικές αργίες της χρονιάς

Παιδεία

Οι γονείς λοιπόν που θέλουν να δώσουν το «παρών» στην πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς, μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια από την εργασία τους. Πρόκειται για την Άδεια Παρακολούθησης Σχολικής Επίδοσης Τέκνου που ορίζεται στις 4 ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και δίνεται χωρίς περικοπή αποδοχών. Μάλιστα έχει διευκρινιστεί κατηγορηματικά ότι η άδεια παρακολουθήσης σχολικής επίδοσης τέκνου μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων, επειδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και κατά τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του σχολείου, για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίδοση του παιδιού, ενώ μπορεί να ενημερώσει και να συζητήσει γενικότερα θέματα ή προβλήματα που αφορούν τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την ένταξη του παιδιού στην σχολική μονάδα ή την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά.

Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινές, ως προς το περιεχόμενο, υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, για το ποιος γονέας εκ των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, αν συμφωνούν να τη μοιραστούν, για τη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που θα κάνει χρήση τμήματος της άδειας ο καθένας τους. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους, σχετικές βεβαιώσεις (Ν. 4808/2021 άρθρο 38)

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Εκπαιδευτικοί: «Άνοιξαν» οι αιτήσεις για τους φετινούς αναπληρωτές μέσω ΟΠΣΥΔ, η διαδικασία

Εκπαιδευτικοί: «Άνοιξαν» οι αιτήσεις για τους φετινούς αναπληρωτές μέσω ΟΠΣΥΔ, η διαδικασία

Παιδεία
Τα 162 Δημοτικά και Νηπιαγωγεία που βάζουν «λουκέτο» σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Τα 162 Δημοτικά και Νηπιαγωγεία που βάζουν «λουκέτο» σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Παιδεία
Η μέρα του Αγιασμού στα σχολεία - Πότε έρχεται η πρώτη αργία

Η μέρα του Αγιασμού στα σχολεία - Πότε έρχεται η πρώτη αργία

Ελλάδα
Πότε ανοίγουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο 2025

Πότε ανοίγουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο 2025

Ελλάδα

NETWORK

Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Τι αποκαλύπτει καθηγητής επιδημιολογίας

Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Τι αποκαλύπτει καθηγητής επιδημιολογίας

healthstat.gr
ΑΔΜΗΕ: Στην Τελική Ευθεία για Εμπορική Λειτουργία η Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

ΑΔΜΗΕ: Στην Τελική Ευθεία για Εμπορική Λειτουργία η Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

ienergeia.gr
Η ΕΕ ερευνά την Ελλάδα για κακή διαχείριση Κονδυλίων Ανακύκλωσης

Η ΕΕ ερευνά την Ελλάδα για κακή διαχείριση Κονδυλίων Ανακύκλωσης

ienergeia.gr
ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

healthstat.gr
AKTOR: Απόσχιση Κλάδου Κατασκευών και Απόσχιση Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ

AKTOR: Απόσχιση Κλάδου Κατασκευών και Απόσχιση Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ

ienergeia.gr
Ανακοίνωση λειτουργίας Νέου Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου από το ΥΠΕΝ

Ανακοίνωση λειτουργίας Νέου Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου από το ΥΠΕΝ

ienergeia.gr
Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

healthstat.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

healthstat.gr