Σχολεία: Πότε θα γίνει ο αγιασμός το 2025 – Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Πώς οι εργαζόμενοι γονείς μπορούν να πάρουν άδεια μετ΄αποδοχών για να δώσουν το παρών στον αγιασμό στα σχολεία των παιδιών τους.

Με την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να έχει ξεκινήσει για τα καλά, οι μαθητές προετοιμάζονται για την επιστροφή στα θρανία και τον καθιερωμένο αγιασμό. Οι διακοπές του καλοκαιριού ολοκληρώνονται και πλέον το ενδιαφέρον των μαθητών επιστρέφει στη γνώριμη σχολική ρουτίνα.

Σε τροχιά αγιασμού στα σχολεία όλων των βαθμίδων

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, ο αγιασμός στα σχολεία της χώρας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς. Την ίδια ημέρα θα γίνει η διανομή των βιβλίων και η πρώτη γνωριμία των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς τους. Είθισται, στα νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά ο αγιασμός να γίνεται στις 08:15, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακολουθούν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Η ακριβής ώρα του αγιασμού στέλνεται από τα σχολεία στους γονείς στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Εργαζόμενοι γονείς: Δικαιούνται γονική άδεια για να δώσουν το παρών στον αγιασμό στα σχολεία

Οι εργαζόμενοι γονείς μαθητών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου δικαιούνται άδεια μίας ημέρας με αποδοχές, ώστε να παρευρεθούν στον αγιασμό του παιδιού τους. Η διευκόλυνση αυτή προβλέπεται από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και ισχύει για τον έναν από τους δύο γονείς.

Οι γονείς λοιπόν που θέλουν να δώσουν το «παρών» στην πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς, μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια από την εργασία τους. Πρόκειται για την Άδεια Παρακολούθησης Σχολικής Επίδοσης Τέκνου που ορίζεται στις 4 ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και δίνεται χωρίς περικοπή αποδοχών. Μάλιστα έχει διευκρινιστεί κατηγορηματικά ότι η άδεια παρακολουθήσης σχολικής επίδοσης τέκνου μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων, επειδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και κατά τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του σχολείου, για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίδοση του παιδιού, ενώ μπορεί να ενημερώσει και να συζητήσει γενικότερα θέματα ή προβλήματα που αφορούν τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την ένταξη του παιδιού στην σχολική μονάδα ή την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά.

Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινές, ως προς το περιεχόμενο, υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, για το ποιος γονέας εκ των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, αν συμφωνούν να τη μοιραστούν, για τη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που θα κάνει χρήση τμήματος της άδειας ο καθένας τους. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους, σχετικές βεβαιώσεις (Ν. 4808/2021 άρθρο 38)