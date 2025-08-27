Σχολεία: Τα βιβλία που θα μοιραστούν στις τάξεις μετά τον αγιασμό 2025

Τα σχολικά βιβλία είναι ήδη στα σχολεία ώστε να μοιραστούν στους μαθητές μετά τον αγιασμό στις 11 Σεπτεμβρίου.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των σχολείων μετά τις καλοκαιρινές διακοπές έχει ξεκινήσει. Μαθητές όλων των βαθμίδων προετοιμάζονται για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς που σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό του αρμόδιου Υπουργείου έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να επιστρέψουν στα σχολεία την προσεχή Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου όπου θα αναλάβουν τα φετινά τους καθήκοντα και θα προετοιμάσουν τις σχολικές μονάδες ώστε ανήμερα του αγιασμού και έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς όλα να είναι έτοιμα για την εκκίνηση των σχολικών μαθημάτων.

Ο αγιασμός σύμφωνα με το καθιερωμένο πρόγραμμα θα τελεστεί από τις 8 έως τις 9 στην Πρωτοβάθμια ενώ λίγο αργότερα μέχρι τις 10 θα γίνει η αντίστοιχη τελετή στην Δευτεροβάθμια. Γονείς και μαθητές θα ενημερωθούν για το ακριβές ωράριο του φετινού αγιασμού κάθε βαθμίδας μέσω email που θα τους αποσταλεί από τις σχολικές μονάδες την επόμενη εβδομάδα ώστε να δώσουν έγκαιρα όλοι οι μαθητές το παρών στην πρώτη μέρα του σχολείου.

Τα βιβλία που θα πάρουν οι μαθητές ανά τάξη τη σχολική χρονιά 2025-2026

Στο Dnews συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τη λίστα με τα βιβλία που θα λάβουν οι μαθητές κάθε τάξης αμέσως μετά τον αγιασμό την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να πατήσετε ΕΔΩ και επιλέγοντας τη στήλη ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ θα σας εμφανιστεί η κάθε σχολική βαθμίδα (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) όπου κάνοντας τις αντίστοιχες επιλογές θα δείτε τα βιβλία που θα πάρουν οι μαθητές.