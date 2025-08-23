Πότε ανοίγουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο 2025

Η ημερομηνία πλησιάζει σιγά σιγά.

Η αντίστροφη μέτρηση για το πότε ανοίγουν τα σχολεία έχει αρχίσει.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου, με τον καθιερωμένο αγιασμό.

Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά ο αγιασμός θα ξεκινήσει στις 08:15 και λίγη ώρα αργότερα θα συμβεί το ίδιο σε Γυμνάσια και Λύκεια. Τα σχολεία ενημερώνουν για την ακριβή ώρα του αγιασμού στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ημέρα οι μαθητές θα πάρουν τα βιβλία τους και την επομένη, στις 12 Σεπτεμβρίου, θα επιστρέψουν στα θρανία τους για την πρώτη ημέρα μαθημάτων. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, η σχολική χρονιά θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά.

Για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια η ημερομηνία ολοκλήρωσης των μαθημάτων θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Με βάση τον προγραμματισμό, η νέα σχολική χρονιά περιλαμβάνει 167 ημέρες μαθημάτων. Ο μήνας με τις λιγότερες μέρες στα θρανία είναι ο Ιούνιος- μόλις 9- και ακολουθεί ο Απρίλιος (12). Ο πιο «γεμάτος» μήνας είναι ο Οκτώβριος, με 21 ημέρες μαθημάτων. Ωστόσο, είναι και ο μήνας με την πρώτη αργία.

Πρόκειται βέβαια για την 28η Οκτωβρίου, που φέτος «πέφτει» Τρίτη. Κάτι που σημαίνει ότι δημιουργεί κάποιες προϋποθέσεις για τετραήμερο, με δεδομένο ότι την παραμονή (Δευτέρα σε αυτή την περίπτωση) γίνονται οι σχολικές γιορτές.