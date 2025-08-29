Πρόεδρος ΔΟΕ στο Dnews: «Τα σχολεία θα ανοίξουν με κενά σε δασκάλους, κτίρια σε κακά χάλια και πανηγυρισμούς του Υπουργείου»

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ τονίζει ότι τα σχολεία θα ανοίξουν στις 11 Σεπτέμβρη με κενά και προβλήματα.

Προ των πυλών της έναρξης των σχολείων μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα προετοιμάζεται για την επιστροφή στα θρανία. Νωρίτερα σήμερα η υπουργός Παιδείας μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο παρέθεσε τον προγραμματισμό και τις κινήσεις που έχουν γίνει ώστε ο αγιασμός και η επαναλειτουργία των σχολείων να γίνει χωρίς παρατράγουδα.

Παράλληλα η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι στις 11 Σεπτεμβρίου τα σχολεία θα ξεκινήσουν με τα λιγότερα κενά δεσμευόμενη ότι «από την 1η Σεπτεμβρίου οι επιπλέον 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν φέτος θα βρίσκονται στις θέσεις τους ενώ με τον ίδιο γρήγορο ρυθμό προχωρεί και η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας από τους αναπληρωτές. Κεντρικός στόχος της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘΑ είναι να βρίσκονται όλοι, μόνιμοι και αναπληρωτές, εγκαίρως στις τάξεις τους, γεγονός που θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση των κενών που θα προκύψουν. Οι διορισμοί των 10.000 εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκαν στο διάστημα 12-19 Αυγούστου και έως τις 11 Σεπτεμβρίου εκτιμάται ότι θα έχουν τοποθετηθεί και οι αναπληρωτές.»

Τις εξαγγελίες της υπουργού διαψεύδει ανοιχτά ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), Σπύρος Μαρίνης, που σε δηλώσεις του στο Dnews σχολιάζει ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με σοβαρά προβλήματα, παρά τους πανηγυρισμούς του Υπουργείου Παιδείας.

Όπως τόνισε ο κ. Μαρίνης «Η «πολυδιαφημισμένη» προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς από την κυβέρνηση της ΝΔ αποδεικνύεται φούσκα. Η αλήθεια και οι αριθμοί είναι διαφορετικοί από όσα ισχυρίζεται η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Οι άβολες αλήθειες είναι ότι για ακόμη μια χρονιά έχουμε καθυστερημένες και μειωμένες προσλήψεις αναπληρωτών, που στην καλύτερη περίπτωση θα βρεθούν στα σχολεία στον αγιασμό, σχολικά κτίρια σε κακά χάλια, με ένα πρόγραμμα «Μ. Γιαννάκου» που αφορά μόλις το 2,5% των σχολείων και περιορίζεται σε καλλωπισμούς. Για να μην αναφερθούμε σε εκπαιδευτικούς με άδειες τσέπες, μισθούς εξαθλίωσης και αδυναμία διαβίωσης μπροστά στα πανάκριβα ενοίκια και το υψηλό κόστος ζωής. Και φυσικά συνεχίζονται οι διώξεις, η καταστολή και η φίμωση σε όσους εκπαιδευτικούς αγωνίζονται για μόρφωση και δικαιώματα.»

Και ενόσω συμβαίνουν όλα αυτά η κυβέρνηση επιλέγει να παρουσιάζει μια εικόνα «αριστείας και προγραμματισμού» που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σύμφωνα με τον κ. Μαρίνη. «Φέτος έχουμε και το τρανό παράδειγμα εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης και κατηγοριοποίησης σχολείων με πρότυπα, πειραματικά, Ωνάσεια και πολυτυπία, αντί για ολόπλευρη μόρφωση για όλα τα παιδιά». Κλείνοντας σημειώνει εμφατικά πως ενώ όλα αυτά είναι πραγματικότητα η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο «φτάνουν να παρουσιάζουν ως «επιτυχία» ότι έφτασαν στην ώρα τους τα σχολικά βιβλία – λες και αυτό δεν είναι αυτονόητη υποχρέωση!»

Κλείνοντας ο κ. Μαρίνης υπογράμμισε πως για μια ακόμη σχολική χρονιά οι πραγματικές ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών μένουν ακάλυπτες, παρά τις εξαγγελίες για «εκσυγχρονισμό» και «αναβάθμιση» της εκπαίδευσης.