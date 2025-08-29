Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Πρόεδρος ΔΟΕ στο Dnews: «Τα σχολεία θα ανοίξουν με κενά σε δασκάλους, κτίρια σε κακά χάλια και πανηγυρισμούς του Υπουργείου»

Πρόεδρος ΔΟΕ στο Dnews: «Τα σχολεία θα ανοίξουν με κενά σε δασκάλους, κτίρια σε κακά χάλια και πανηγυρισμούς του Υπουργείου»
Σε δηλώσεις του στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ τονίζει ότι τα σχολεία θα ανοίξουν στις 11 Σεπτέμβρη με κενά και προβλήματα.

Προ των πυλών της έναρξης των σχολείων μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα προετοιμάζεται για την επιστροφή στα θρανία. Νωρίτερα σήμερα η υπουργός Παιδείας μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο παρέθεσε τον προγραμματισμό και τις κινήσεις που έχουν γίνει ώστε ο αγιασμός και η επαναλειτουργία των σχολείων να γίνει χωρίς παρατράγουδα.

Παράλληλα η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι στις 11 Σεπτεμβρίου τα σχολεία θα ξεκινήσουν με τα λιγότερα κενά δεσμευόμενη ότι «από την 1η Σεπτεμβρίου οι επιπλέον 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν φέτος θα βρίσκονται στις θέσεις τους ενώ με τον ίδιο γρήγορο ρυθμό προχωρεί και η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας από τους αναπληρωτές. Κεντρικός στόχος της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘΑ είναι να βρίσκονται όλοι, μόνιμοι και αναπληρωτές, εγκαίρως στις τάξεις τους, γεγονός που θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση των κενών που θα προκύψουν. Οι διορισμοί των 10.000 εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκαν στο διάστημα 12-19 Αυγούστου και έως τις 11 Σεπτεμβρίου εκτιμάται ότι θα έχουν τοποθετηθεί και οι αναπληρωτές.»

Τις εξαγγελίες της υπουργού διαψεύδει ανοιχτά ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), Σπύρος Μαρίνης, που σε δηλώσεις του στο Dnews σχολιάζει ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με σοβαρά προβλήματα, παρά τους πανηγυρισμούς του Υπουργείου Παιδείας.

MARINIS SPYROS DOE FORO 10156

Όπως τόνισε ο κ. Μαρίνης «Η «πολυδιαφημισμένη» προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς από την κυβέρνηση της ΝΔ αποδεικνύεται φούσκα. Η αλήθεια και οι αριθμοί είναι διαφορετικοί από όσα ισχυρίζεται η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Οι άβολες αλήθειες είναι ότι για ακόμη μια χρονιά έχουμε καθυστερημένες και μειωμένες προσλήψεις αναπληρωτών, που στην καλύτερη περίπτωση θα βρεθούν στα σχολεία στον αγιασμό, σχολικά κτίρια σε κακά χάλια, με ένα πρόγραμμα «Μ. Γιαννάκου» που αφορά μόλις το 2,5% των σχολείων και περιορίζεται σε καλλωπισμούς. Για να μην αναφερθούμε σε εκπαιδευτικούς με άδειες τσέπες, μισθούς εξαθλίωσης και αδυναμία διαβίωσης μπροστά στα πανάκριβα ενοίκια και το υψηλό κόστος ζωής. Και φυσικά συνεχίζονται οι διώξεις, η καταστολή και η φίμωση σε όσους εκπαιδευτικούς αγωνίζονται για μόρφωση και δικαιώματα.»

Και ενόσω συμβαίνουν όλα αυτά η κυβέρνηση επιλέγει να παρουσιάζει μια εικόνα «αριστείας και προγραμματισμού» που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σύμφωνα με τον κ. Μαρίνη. «Φέτος έχουμε και το τρανό παράδειγμα εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης και κατηγοριοποίησης σχολείων με πρότυπα, πειραματικά, Ωνάσεια και πολυτυπία, αντί για ολόπλευρη μόρφωση για όλα τα παιδιά». Κλείνοντας σημειώνει εμφατικά πως ενώ όλα αυτά είναι πραγματικότητα η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο «φτάνουν να παρουσιάζουν ως «επιτυχία» ότι έφτασαν στην ώρα τους τα σχολικά βιβλία – λες και αυτό δεν είναι αυτονόητη υποχρέωση!»

Κλείνοντας ο κ. Μαρίνης υπογράμμισε πως για μια ακόμη σχολική χρονιά οι πραγματικές ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών μένουν ακάλυπτες, παρά τις εξαγγελίες για «εκσυγχρονισμό» και «αναβάθμιση» της εκπαίδευσης.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Δήμος Αθηναίων: Θερινό σινεμά σε προαύλια σχολείων - Πού μπορείτε να δείτε δωρεάν ταινίες

Δήμος Αθηναίων: Θερινό σινεμά σε προαύλια σχολείων - Πού μπορείτε να δείτε δωρεάν ταινίες

Entertainment
Σχολεία: Πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτέμβρη - Οι αλλαγές που περιμένουν τους μαθητές όλων των τάξεων

Σχολεία: Πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτέμβρη - Οι αλλαγές που περιμένουν τους μαθητές όλων των τάξεων

Παιδεία
Σχολεία 2025: Τι ώρα και πότε ο αγιασμός για τη σχολική χρονιά 2025-2026

Σχολεία 2025: Τι ώρα και πότε ο αγιασμός για τη σχολική χρονιά 2025-2026

Παιδεία
Ποια είναι τα 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν

Ποια είναι τα 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν

Παιδεία

NETWORK

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

healthstat.gr
Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

healthstat.gr
Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

healthstat.gr