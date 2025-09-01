Σχολεία 2025-2026: Πότε ολοκληρώνεται το πρώτο τρίμηνο και πότε το πρώτο τετράμηνο

Τα σχολεία ξεκινούν στις 11 Σεπτεμβρίου με τους μαθητές να καλούνται να επιστρέψουν στο διάβασμα και στις σχολικές υποχρεώσεις.

Τα σχολεία ανοίγουν την 11η Σεπτεμβρίου με τους μαθητές όλων των βαθμίδων να επιστρέφουν στα θρανία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Η πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς είναι αφιερωμένη στην τελετή του αγιασμού, στην διανομή των σχολικών βιβλίων και στις ενημερώσεις για τα διαδικαστικά που καλούνται να γνωρίζουν οι μαθητές.

Αρχής γενομένης από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου ξεκινά η διαδικασία των μαθημάτων καθώς εκκινεί επίσημα το πρώτο τρίμηνο για το Δημοτικό και αντίστοιχα το πρώτο τετράμηνο για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Μετά το πέρας της πρώτης εβδομάδας μαθημάτων, θα εντατικοποιηθεί η διδασκαλία και σταδιακά θα ξεκινήσει η διαδικασία των τεστ και των διαγωνισμάτων ώστε οι εκπαιδευτικοί να προχωρήσουν στην αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών και να δρομολογηθεί η βαθμολόγηση. Ως γνωστόν, οι μαθητές λαμβάνουν βαθμούς στο τέλος των τριμήνων (για τα Δημοτικά) και του τετράμηνων (για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια).

Πότε τελειώνει το πρώτο τρίμηνο για τους μαθητές Δημοτικών

Το σχολικό έτος των μαθητών Δημοτικών σχολείων αρχίζει την 11η Σεπτεμβρίου και λήγει την 21η Ιουνίου του επόμενου έτους, ενώ χωρίζεται σε τρία τρίμηνα. Ειδικότερα, το πρώτο τρίμηνο στα Δημοτικά σχολεία της χώρας αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου, το δεύτερο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου και λήγει στις 10 Μαρτίου και το τρίτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Μαρτίου και λήγει στις 15 Ιουνίου, όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού.

Η επίδοση της βαθμολογίας με την ολοκλήρωση του κάθε τριμήνου, γίνεται εντός 10 ημερών από τη λήξη του τριμήνου, εκτός διδακτικού ωραρίου και εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σε χρόνο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων ή κηδεμόνων.

Πότε τελειώνει το πρώτο τετράμηνο για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων

Το διδακτικό έτος στα Γυμνάσια και στα Λύκεια ξεκινάει την 11η Σεπτεμβρίου, ενώ χωρίζεται σε δύο τετράμηνα. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο τετράμηνο διαρκεί από την 11η Σεπτεμβρίου έως την 20ή Ιανουαρίου, ενώ το δεύτερο τετράμηνο διαρκεί από την 21η Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων. Οι γραπτές εξετάσεις, προαγωγικές και απολυτήριες διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του δεύτερου τετράμηνου , στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου - Ιουνίου, καθώς και την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου έως την έναρξη των μαθημάτων, όπου η περίοδος αυτή προβλέπεται.