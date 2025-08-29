Games
Παιδεία

Σχολεία: Πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτέμβρη - Οι αλλαγές που περιμένουν τους μαθητές όλων των τάξεων

Σχολεία: Πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτέμβρη - Οι αλλαγές που περιμένουν τους μαθητές όλων των τάξεων
Τι αλλάζει στα βιβλία, στο πρόγραμμα σπουδών αλλά και στον τρόπο που γίνονται τα μαθήματα στα σχολεία, οι επίσημες ανακοινώσεις της υπουργού Παιδείας.

Με το βλέμμα στραμμένο στην έναρξη των σχολείων στις 11 Σεπτεμβρίου και την επιστροφή των μαθητών όλων των βαθμίδων στα θρανία, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανέπτυξε στο πλαίσιο του υπουργικού συμβουλίου όλο το πλαίσιο των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων που τίθενται σε ισχύ από τη νέα σχολική χρονιά.

Η Υπουργός τόνισε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου οι 10.000 νεοδιορισθέντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους, ενώ έως τις 11 Σεπτεμβρίου θα έχουν τοποθετηθεί και οι αναπληρωτές. «Δημιουργούμε έναν σταθερό πυρήνα εκπαιδευτικών, που θα προσφέρουν με συνέπεια και αφοσίωση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας», σημείωσε.

Τα σχολεία ανοίγουν με αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους

Σύμφωνα με την κα Ζαχαράκη, κεντρικός στόχος είναι να βρίσκονται όλοι, μόνιμοι και αναπληρωτές, εγκαίρως στις τάξεις τους, γεγονός που θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση των κενών που θα προκύψουν. Οι διορισμοί των 10.000 εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκαν στο διάστημα 12-19 Αυγούστου και έως τις 11 Σεπτεμβρίου εκτιμάται ότι θα έχουν τοποθετηθεί και οι αναπληρωτές. Μάλιστα παραθέτοντας αναλυτικά τα στοιχεία της στελέχωσης της εκπαίδευσης με μόνιμο προσωπικό η υπουργός σημείωσε ότι «φέτος διορίστηκαν 5.627 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης,3.196 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 993 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).»

Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην στελέχωση των σχολικών μονάδων ώστε η σχολική χρονιά να ξεκινήσει με τα λιγότερα δυνατά κένα. «Με την προσθήκη των 10.000 νεοδιοριζόμενων – προερχόμενων από τους πίνακες των αναπληρωτών- ο συνολικός αριθμός των νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού προσωπικού, οι οποίοι έχουν καλύψει οργανικά κενά από το 2020 έως και φέτος, ανέρχεται σε 48.653. Δημιουργούμε έναν σταθερό πυρήνα εκπαιδευτικών, που θα προσφέρουν με συνέπεια και αφοσίωση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από την πρώτη σχολική μέρα. Επενδύουμε, ιδιαίτερα, στην ειδική αγωγή, ενισχύουμε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καλύπτοντας ουσιαστικά κενά και δίνοντας προτεραιότητα στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων μας» σημείωσε, χαρακτηριστικά η Σοφία Ζαχαράκη.

Το Ψηφιακό Σχολείο εμπλουτίζεται με νέες δυνατότητες και εκπαιδευτικές καινοτομίες

Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση της αρμόδιας Υπουργού, θα υπάρχει αναβάθμιση του Ψηφιακού Σχολείου με την προσθήκη νέων καινοτομιών προς όφελος της μαθητικής κοινότητας. Ειδικότερα, οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας αναμενεται να δουν μια σειρά από αλλαγές που θα κάνουν την σχολική τους καθημερινότητα καλύτερη και θα ενισχύσει την μαθησιακή διαδικασία. Όπως ανακοίνωσε η υπουργός από τον φετινό Σεπτέμβρη:

  • 36.000 διαδραστικοι πίνακες έχουν τοποθετηθεί σε 7.000 σχολικές μονάδες. Θα προστεθούν επιπλέον 2.900
  • 117.000 σετ ρομποτικής και STEM διατίθενται σε 11.146 σχολικές μονάδες
  • 150.000 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οι 35.000 ειδικής αγωγής επιμορφώνονται σε τεχνολογίες και τη χρήση των διαδραστικών πινάκων
  • ενισχύεται το Ψηφιακό Φροντιστήριο που θα λειτουργήσει για δεύτερη χρονιά, με περισσότερες από 3.500 χιλιάδες ώρες ζωντανών διαδικτυακών μαθημάτων, και στην νοηματική
  • εξοπλίζονται τα Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών σε 1500 Γυμνάσια εντός της σχολικής χρονιάς
  • Αντικαθίσταται, αναβαθμίζονται και εμπλουτίζονται τα μουσικά όργανα και ο εξοπλισμός στα 52 Μουσικά Σχολεία της χώρας μέσα στη σχολική χρονιά
  • δημιουργούνται σχολικοί λαχανόκηποι με σκοπό την γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη μαθητών-τριών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων και την υιοθέτηση αντιλήψεων και στάσεων ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες
  • διατίθενται, εντός του έτους, 10.000 απινιδωτές σε σχολεία, με παράλληλη εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες
  • για το πολλαπλό βιβλίο, παρέχεται πρόσβαση από το τέλος του Σεπτεμβρίου 2025 στην ηλεκτρονική μορφή των βιβλίων που έχουν ήδη συγγραφεί με σκοπό μελέτη από εκπαιδευτικούς, ώστε να γίνουν διορθώσεις, με σκοπό την άνοιξη του 2026 να γίνει η τελική επιλογή των βιβλίων που θα χρησιμοποιήσουν για κάθε μάθημα
  • για το eVivlio, είναι η πρώτη εφαρμογή που δίνει σε μαθητές πρόσβαση σε δεκάδες εκπαιδευτικά και λογοτεχνικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή. Ενισχύονται τα ήδη υπάρχοντα με την ηχογράφηση των σχολικών εγχειριδίων
  • εντάσσεται η διδασκαλία του μαθήματος των Οικονομικών στην Γ Τάξη του Γυμνασίου με σκοπό τον οικονομικό εγγραμματισμό των παιδιών
    εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό των βιβλίων ξένων γλωσσών, ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής και καθολική κάλυψη
  • θα λειτουργήσει το πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο σε σωφρονιστικό κατάστημα ενηλίκων, στις φυλακές της Λάρισας.
  • ξεκινά η λειτουργία των 12 νέων Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων.

431σχολεία αλλάζουν όψη και ανακαινίζονται ριζικά χάρη στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Σε ότι αφορά στην εξέλιξη του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και την αναβάθμιση 431 σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα η Σοφία Ζαχαράκη, επεσήμανε τη δέσμευση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά την επίσκεψή του στο Γ’ Γυμνάσιο Ζωγράφου, για συνέχιση και επέκταση του προγράμματος προκειμένου να καλυφθούν ακόμη περισσότερα σχολεία. «Τους τελευταίους μήνες είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πολλά σχολεία και να δω από κοντά πόσο αλλάζει η καθημερινότητα των παιδιών και των εκπαιδευτικών όταν οι χώροι όπου ζουν και μαθαίνουν αναβαθμίζονται πραγματικά. Σήμερα, οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε 431 σχολικές μονάδες, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, όταν θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών αυτών θα έχει ολοκληρωθεί. Γνωρίζω, βέβαια, ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις και μέσα στη σχολική χρονιά. Δεσμεύομαι όμως ότι αυτό θα γίνεται με τρόπο που δεν θα διαταράσσει την καθημερινότητα των μαθητών και των δασκάλων τους» ανέφερε, χαρακτηριστικά, η Υπουργός.

