Σχολεία: Πότε ανοίγουν και πότε η πρώτη αργία της νέας χρονιάς

Το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής στα θρανία και το άνοιγμα των σχολείων για την σχολική χρονιά 2025-2026.

1η Σεπτεμβρίου σήμερα και η σχολική χρονιά έχει μπει σε τροχιά έναρξης καθώς οι εκπαιδευτικοί γύρισαν στα σχολεία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές για να αναλάβουν καθήκοντα. Με το βλέμμα στραμμένο στην 11η Σεπτεμβρίου ημερομηνία ορόσημο για την επιστροφή στα θρανία των μαθητών όλων των βαθμίδων, η σχολική κοινότητα κινείται πλέον σε ρυθμούς επανεκκίνησης της εκπαιδευτικής λειτουργίας και των μαθημάτων.

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους και αφού μάθουν για τις τάξεις που θα αναλάβουν να διδάξουν φέτος, θα απασχολούνται από σήμερα και για το επόμενο δεκαήμερο με διοικητικές εργασίες, παιδαγωγικές συναντήσεις και επιμορφωτικές ενημερώσεις ώστε να είναι απόλυτα προετοιμασμένοι για την έναρξη των μαθημάτων.

Σχολεία: Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου ο αγιασμός για την νέα σχολική χρονιά

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς 2025-2026 θα χτυπήσει την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη με τον καθιερωμένο αγιασμό των σχολείων. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το αργότερο θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική τελετή σε όλες τις σχολικές μονάδες με τους μαθητές να παραλαμβάνουν τα σχολικά τους βιβλία, να πηγαίνουν στις νέες τους τάξεις και να ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς αναλυτικά για το ωρολόγιο πρόγραμμα των πρώτων ημερών. Η αποχώρηση την ημέρα του αγιασμού γίνεται σταδιακά και ολοκληρώνεται περίπου στις 11:30 π.μ. Εντός των επόμενων ημερών οι γονείς θα ενημερωθούν με email από το σχολείο για το ακριβές χρονοδιάγραμμα του αγιασμού και της πρώτης μέρας στα σχολεία. Η νέα σχολική χρονιά περιλαμβάνει 167 ημέρες μαθημάτων, με τον Οκτώβριο να έχει τις περισσότερες (21) και τον Ιούνιο τις λιγότερες (9).

Η πρώτη σχολική αργία της χρονιάς έρχεται τον Οκτώβριο

Η φετινή σχολική χρονιά λοιπόν θα είναι για ακόμη μια φορά ευνοϊκή για τους μαθητές καθώς υπάρχουν πολλά τριήμερα και αργίες που θα τους δώσουν «ανάσα» από την απαιτητική σχολική ρουτίνα και θα τους επιτρέψουν να ξεκουραστούν από τα διαβάσματα. Η πρώτη ιδιότυπη αργία με υποχρεωτική παρουσία μεν στα σχολεία αλλά χωρίς μαθήματα έρχεται στις 26 Σεπτεμβρίου όπου τα σχολεία γιορτάζουν την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού με αθλητικές δραστηριότητες και δράσεις προώθησης του αθλητισμού με την συμμετοχή όλων των μαθητών όλων των τάξεων. Όμως η πρώτη επίσημη σχολική αργία που θα αφορά ανεξαιρέτως όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας έρχεται στα τέλη του Οκτωβρίου με αφορμή τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Οι μαθητές θα γιορτάσουν την εθνική μας εορτή με σχολική γιορτή την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου και την Τρίτη 28 τα σχολεία θα είναι κλειστά με τους μαθητές να επιστρέφουν στη σχολική καθημερινότητα την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου. Και δεδομένου ότι προηγείται σαββατοκύριακο δημιουργείται ένα τετραήμερο ξεκούρασης για τους μαθητές.