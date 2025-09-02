Σχολεία: Το όριο των απουσιών σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τις απουσίες τους στα σχολεία καθώς υπάρχει κίνδυνος να μείνουν στην ίδια τάξη αν ξεπεράσουν τα όρια δικαιολόγησης.

Η σχολική χρονιά 2025-2026 ξεκινά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου με την καθιερωμένη επιστροφή των μαθητών στα θρανία. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται από την 1η του μήνα στα σχολεία για τις απαραίτητες προετοιμασίες ώστε μετά τον αγιασμό να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα και να μην χαθούν σχολικές μέρες. Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας δρομολογούνται οι διορισμοί αναπληρωτών ώστε οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου να μπουν σε τροχιά μαθημάτων.

Πότε ο μαθητής έχει πρόβλημα με τις απουσίες στο Δημοτικό

Μπορεί στο Δημοτικό να μην τηρείται παρουσιολόγιο όπως συμβαίνει σε Γυμνάσια και Λύκεια όμως αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η φοίτηση δεν είναι υποχρεωτική και ο μαθητής μπορεί να απουσιάζει όσες μέρες θέλει. Σύμφωνα με το Υπουργείο η φοίτηση των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία παρακολουθείται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα mySchool. Μάλιστα όπως διευκρινίζεται υπάρχει πρόβλεψη για τους μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες αιτούνται πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση στο πρόγραμμα του σχολείου για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης των μαθητών/τριών, κατόπιν βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας και ο ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται, ότι τόσο ο φορέας που εκδίδει την βεβαίωση, όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς.

Όταν ένας μαθητής απουσιάζει συστηματικά και αδικαιολόγητα από το σχολείο ο εκπαιδευτικός της τάξης επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες και ενημερώνει τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου. Εφόσον δεν επιλύεται το πρόβλημα της συστηματικής και αδικαιολόγητης απουσίας με τις ενέργειες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αναζητείται ο μαθητής και η οικογένεια του μαθητή μέσω της αστυνομικής και της δημοτικής αρχής καθώς και της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας.

Στις περιπτώσεις που η ανωτέρω αναζήτηση δεν φέρει αποτέλεσμα, αναφέρεται η συστηματική και αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι ενέργειες που έχουν γίνει. Ο αρμόδιος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναζητεί τον μαθητή σε όλα τα σχολεία της οικείας Διεύθυνσης. Όταν και αυτή η ενέργεια δεν φέρει αποτέλεσμα ο αρμόδιος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει σχετική αναφορά στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ο οποίος αναζητεί τον μαθητή σε όλα τα σχολεία της οικείας περιφέρειας. Όταν και αυτή η ενέργεια δεν φέρει αποτέλεσμα ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης υποβάλλει σχετική αναφορά στη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που συνοδεύεται από έκθεση, η οποία περιέχει τα στοιχεία της έρευνας που έγινε. Η αναζήτηση σε όλα τα σχολεία της χώρας γίνεται από τη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Το όριο των απουσιών σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ο κίνδυνος να μείνει στην τάξη ο μαθητής

Oι μαθητές της Δευτεροβάθμιας πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί με τις απουσίες τους καθώς φέτος ισχύει όπως και πέρσι το καθεστώς των δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων με ανώτατο όριο τις 114. Οι αδικαιολόγητες απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 50, ενώ δεν δικαιολογούνται οι μεμονωμένες ώρες.

Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να δικαιολογήσουν συνολικά μόλις 5 ημέρες απουσιών τον χρόνο και έως 2 συνεχόμενες ημέρες. Η δικαιολόγηση των απουσιών μπορεί να γίνει με υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα προς το σχολείο, είτε με φυσική παρουσία, είτε με αποστολή email. Για τις υπόλοιπες απουσίες, περιλαμβανομένου του Covid 19, απαιτείται χαρτί γιατρού συνοδεία της υπεύθυνης δήλωσης. To χρονικό όριο δικαιολόγησης των απουσιών είναι οι 10 ημέρες.

Η καθυστερημένη προσέλευση μαθητή/τριας μετά την είσοδο του/της εκπαιδευτικού εντός της αίθουσας θεωρείται απουσία.

Ποιες απουσίες είναι αδικαιολόγητες

Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής του., οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης. Στις εκδρομές στις οποίες δεν συμμετέχουν οι μαθητές/ τριες χωρίς όμως να παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία υπουργική απόφαση, οι απουσίες καταχωρίζονται ως αδικαιολόγητες απουσίες.Η καθυστερημένη προσέλευση μαθητή/τριας μετά την είσοδο του/της εκπαιδευτικού εντός της αίθουσας θεωρείται απουσία.

Αν λοιπόν οι μαθητές ξεπεράσουν τις αδικαιολόγητες βαπουσίες δεν μπορέσουν να δώσουν εξετάσεις και θα μείνουν στην ίδια τάξη.

Απουσίες που εξαιρούνται κατά τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

1. Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών, καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο). Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών δεν λαμβάνονται υπόψη οι κάτωθι περιπτώσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 25:

α) απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας του, μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, στο εξωτερικό ή το εσωτερικό, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις όργανα,

β) απουσίες μαθητών για την προσέλευση τους ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών, η οποία βεβαιώνεται νόμιμα,

γ) απουσίες μαθητών/τριών: γα) του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από την προηγούμενη μέχρι και την επόμενη του Λατινικού Πάσχα, γβ) του Εβραϊκού Θρησκεύματος την προηγούμενη και την 1η του Εβραϊκού Έτους, την ημέρα της Εξιλέωσης, καθώς και την προηγούμενη και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα, γγ) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Εΐντ Αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και Εΐντ Αλ- Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα αυτών. Για να μην ληφθούν υπόψη οι απουσίες της περίπτωσης αυτής, πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1989 (Α' 75), του/της μαθητή/τριας ή των γονέων/κηδεμόνων/ασκούντων την επιμέλεια του/ της εάν είναι ανήλικος/η, με την οποία θα δηλώνονται οι ημερομηνίες των ανωτέρω.

δ) απουσίες μαθητών/τριών που πραγματοποιήθηκαν λόγω της μετεγγραφής τους σε Γυμνάσιο ή ΓΕ.Λ.. ή ΕΠΑ.Λ. μέχρι τρεις (3) ημέρες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν την ημέρα έκδοσης του υπηρεσιακού σημειώματος μετεγγραφής,

ε) απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μαθημάτων, αλλά την ώρα πραγματοποίησης της διδασκαλίας παρευρίσκονται στο σχολείο, σύμφωνα με το άρθρο 22,

στ) απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο,

ζ) απουσίες μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες, με την προϋπόθεση ότι με την επιστροφή τους προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την οποία βεβαιώνεται η φοίτησή τους κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής τους,

η) απουσίες μαθητών/τριών οι οποίες οφείλονται σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων Κ.Τ.Ε.Λ. που βεβαιώνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή σε απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που βεβαιώνεται από τον οικείο φορέα δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό φοίτησης μαθητών/τριών, εφόσον αυτοί/ές χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μεταβούν στο σχολείο, θ) απουσίες ως δύο (2) ημερών που πραγματοποιούνται για πρωινές επισκέψεις στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για διερεύνηση και πιστοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

2. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος:

α) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση,

β) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος,

γ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης,

δ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπό στοιχεία Γ2/2209/1998 (Β' 314) υπουργική απόφαση,

ε) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα καθώς και για όσους/ες πάσχουν από αιμορροφιλία.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι γονείς/ κηδεμόνες/ασκούντες την επιμέλεια των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες, θα πρέπει:

i) Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ii) Να προσκομίσουν με αίτησή τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ ντριας Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του/της θεράποντος ιατρού και του/της Διοικητικού Διευθυντή/ντριας της ιδιωτικής Κλινικής.

3. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών για όλο το διδακτικό έτος που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως:

α) έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση και κατ' οίκον νοσηλεία κατά περίπτωση κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου,

β) έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο και κατ' οίκον νοσηλεία κατά περίπτωση κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου,

γ) θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες ή χρόνιες παθήσεις ή ασθένειες που απαιτούν συνεχή νοσηλεία σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο και παραμονή κατ' οίκον κατά περίπτωση κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι γονείς/ κηδεμόνες/ασκούντες την επιμέλεια των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες, θα πρέπει:

i) Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ii) Να προσκομίσουν με αίτησή τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/ στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή Διευθυντή/ ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του/της θεράποντος ιατρού και του/της Διοικητικού Διευθυντή/ντριας της ιδιωτικής Κλινικής. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού, να προσκομίσουν τις αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από πιστοποιημένο μεταφραστή του Μητρώου Πιστοποιημένων Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών

iii) Η αίτηση του/της μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών που εξετάζει το αίτημα και, εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την κάθε περίπτωση μαθητή/τριας, το οποίο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει το σχολείο.

4. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι δέκα (10) ημερών για όλο το διδακτικό έτος που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά που δεν απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο, αλλά κατ' οίκον νοσηλεία κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι γονείς/ κηδεμόνες/ασκούντες την επιμέλεια των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες, θα πρέπει:

i) Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ii) Να προσκομίσουν με αίτησή τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του/της θεράποντος ιατρού και του/της Διοικητικού Διευθυντή/ντριας της ιδιωτικής Κλινικής. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού, να προσκομίσουν τις αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

iii) Η αίτηση του/της μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών που εξετάζει το αίτημα και, εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την κάθε περίπτωση μαθητή/τριας, το οποίο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει το σχολείο.

6. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περιόδους έξαρσης εποχικών επιδημιών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση επίσημου φορέα του Υπουργείου Υγείας και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/ τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

7. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα, μαθητών/τριών με εξαιρετικές επιδόσεις στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) εβδομάδες. Η απόφαση αυτή εκδίδεται με την προσκόμιση από τους/ τις ενδιαφερόμενους/ες της πρόσκλησης συμμετοχής τους από το όργανο διοργάνωσης της εκδήλωσης, καθώς και βεβαίωσης συμμετοχής τους στην εκδήλωση.

8. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτείται, για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση του ΥΠΑΙ.Θ.Α..

9. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους:

α) σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες και αγώνες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

β) Η φοίτηση των μαθητών/τριών θεωρείται επαρκής, ακόμα και στην περίπτωση όπου εκείνοι/ες πραγματοποιήσουν, πέραν του προβλεπόμενου ορίου των εκατό δεκατεσσάρων (114) απουσιών μέχρι και εκατό σαράντα (140) επιπλέον απουσίες, εφόσον αποδεδειγμένα συμμετέχουν ως αθλητές/τριες μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων σε αθλητικές υποχρεώσεις προετοιμασίας ή συμμετοχής σε ολυμπιακούς, παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, μεσογειακούς αγώνες ή άλλες αθλητικές διοργανώσεις με τις εθνικές ομάδες,

γ) μέχρι και εκατό είκοσι (120) επιπλέον απουσίες, εφόσον αποδεδειγμένα συμμετέχουν ως αθλητές/τριες αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σε κλιμάκια προετοιμασίας για την επιλογή τους στις ελληνικές εθνικές ομάδες ακόμα κι αν δεν συγκροτείται Εθνική ομάδα.

δ) Η φοίτηση των μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες ως αθλητές/τριες συμμετέχουν σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., υπερέβησαν το προβλεπόμενο όριο απουσιών, θεωρείται επαρκής, ακόμη και αν, πέραν του προβλεπόμενου ορίου των εκατόν δεκατεσσάρων (114) απουσιών πραγματοποιήσουν μέχρι και εβδομήντα (70) επιπλέον απουσίες.

Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών για όλες τις υποχρεώσεις των μαθητών/τριών που εμπίπτουν στις περ. β), γ) και δ) εκδίδεται εφόσον προσκομίζονται από τους/τις ενδιαφερομένους/ες οι προσκλήσεις συμμετοχής από τον επίσημο φορέα διοργάνωσης των αγώνων, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής τους και για τις υποχρεώσεις προετοιμασίας με την εθνική ομάδα, η σχετική βεβαίωση συμμετοχής από την εκάστοτε επίσημη Ομοσπονδία του αθλήματος.

10. Οι απουσίες μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία καταχωρίζονται αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, ως εξής: i) Της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο/η μαθητής/τρια προσφέρει αίμα για ασθενή του συγγενικού του/της περιβάλλοντος. ii) Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο/η μαθητής/τρια, με δική του/της πρωτοβουλία, προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο/η μαθητής/τρια ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία. Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών/τριών αίματος καθορίζονται από το π.δ. 138/2005 (Α' 195), ήτοι το 18ο έτος. Μπορεί να γίνουν δεκτοί/ές αιμοδότες/τρι- ες ηλικίας 17 ετών με υπεύθυνη δήλωση των γονέων/ κηδεμόνων/ασκούντων την επιμέλεια.

11. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες που πραγματοποιούνται για συμμετοχή σε εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως η Ανώτερη Σχολή Καλών Τεχνών. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με εισήγηση του/της Υπεύθυνου/ ης του Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση τις απουσίες της κατηγορίας αυτής του/της μαθητή/τριας με βάση τις ημερομηνίες που φέρουν τα παρακάτω έγγραφα, που πρέπει να προσκομίσει ο/η μαθητής/τρια: α) βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών του/της μαθητή/τριας, προκειμένου να συμμετάσχει στις εισιτήριες εξετάσεις και β) βεβαίωση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στις εισιτήριες εξετάσεις.

12. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες που πραγματοποιούνται για τις διαδικασίες των προκαταρκτικών εξετάσεων (ψυχομετρικές, υγειονομικές, αθλητικές), προκειμένου οι μαθητές/τριες της Γ' τάξης να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για τις υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με εισήγηση του/ της Υπεύθυνου/ης του Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση τις απουσίες της περίπτωσης αυτής του/της μαθητή/τριας με βάση τη βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες επιτροπές των συναρμόδιων υπουργείων ότι ο/η μαθητής/τρια προσήλθε στις προκαταρκτικές (ψυχομετρικές, υγειονομικές, αθλητικές) εξετάσεις. Η βεβαίωση αναφέρει τον τόπο και τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων. Σε περίπτωση που ο μαθητής/τρια εξετάζεται εκτός Περιφερειακής Ενότητας ή εκτός νησιού της μόνιμης κατοικίας του, με εξαίρεση τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής (εκτός των νήσων), τότε η ημέρα πριν και η ημέρα μετά τις προκαταρκτικές εξετάσεις δεν προσμετράται στις απουσίες του.

Επίσης, για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων που απαιτούνται από τους υποψηφίους κατά την υγειονομική τους εξέταση ενώπιον της επιτροπής, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μέχρι τρεις (3) ημέρες υπό την προϋπόθεση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών.

13. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες λόγω υποχρεωτικής παρουσίας σε Δικαστήριο.

14. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών έως τριών (3) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση θανάτου συγγενούς τους έως και β' βαθμού (γονείς/αδέλφια), καθώς και των ασκούντων την επιμέλεια.

15. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει ο λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη απουσίες μαθητή/τριας.

