ΟΙΕΛΕ: «Καμπανάκι» για τα ιδιωτικά σχολεία – Μαζικές αποχωρήσεις εκπαιδευτικών στον ορίζοντα

Την τελευταία πενταετία έχουν αποχωρήσει από τα ιδιωτικά σχολεία πάνω από 4.000 εκπαιδευτικοί – περίπου το 40% του συνόλου

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στα σχολεία για να προετοιμαστούν για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς καθώς στις 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Όμως η κατάσταση στην ιδιωτική εκπαίδευση κρίνεται ιδιαιτέρως κρίσιμη και όπως χαρακτηριστικά τονίζει η ΟΙΕΛΕ υπάρχει ορατός ο κίνδυνος μαζικής φυγής εκπαιδευτικών από τα ιδιωτικά σχολεία λόγω των κάκιστων εργασιακών συνθηκών και της μονομέρειας της κυβερνητικής πολιτικής.

Σε ανακοίνωσή της η ΟΙΕΛΕ κρούει το καμπανάκι του κινδύνου τονίζοντας ότι οι κακές εργασιακές συνθήκες, οι χαμηλές αμοιβές και η απορρύθμιση που έφερε ο νόμος 4713/2020 οδηγούν σε μαζική φυγή εκπαιδευτικών προς το δημόσιο σχολείο. Ήδη πάνω από 4.000 ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν αποχωρήσει τα τελευταία χρόνια, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί με το άνοιγμα του Πίνακα της Γενικής Εκπαίδευσης την άνοιξη. Η Ομοσπονδία καλεί κυβέρνηση και ιδιοκτήτες να προσέλθουν άμεσα σε διάλογο, ώστε να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και να αποτραπεί η περαιτέρω απαξίωση των ιδιωτικών σχολείων.

Όπως τονίζεται από πλευράς ιδιωτικών εκπαιδευτικών «οι διατάξεις του νόμου 4713/2020 (ελεύθερες απολύσεις, «εθελοντικές» παραιτήσεις ωραρίου, μονομερείς αλλαγές συμβάσεων, αποδυνάμωση συλλόγων διδασκόντων) έχουν οδηγήσει σε κατάρρευση των εργασιακών σχέσεων. Ταυτόχρονα, η απλήρωτη εργασία εκτός ωραρίου, η συνεχής πίεση από διοικήσεις και γονείς, η επαγγελματική εξουθένωση και το φαινόμενο του εργασιακού bullying καθιστούν την ιδιωτική εκπαίδευση έναν «κάκιστο προορισμό εργασίας». «Για ποιο λόγο κάποιος νέος να εργαστεί σε ένα ιδιωτικό σχολείο για 800 ευρώ, όταν έχει τη δυνατότητα να βγάλει περισσότερα και χωρίς τέτοια πίεση σε άλλους χώρους του ιδιωτικού τομέα;»

Η Ομοσπονδία καλεί την κυβέρνηση και τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων να προσέλθουν άμεσα σε διάλογο, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αμοιβών. Διαφορετικά, προειδοποιεί, η μαζική φυγή εκπαιδευτικών –ιδίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση– θα έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τα ίδια τα σχολεία όσο και για τις οικογένειες που τα εμπιστεύονται.