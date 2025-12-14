Ανυποχώρητοι παραμένουν στα αιτήματά τους οι αγρότες.

Αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν είναι οι αγρότες όλης της χώρας την ώρα που αρνούνται συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δηλώνουν έτοιμοι να παραμείνουν στους δρόμους ακόμα και τις ημέρες των εορτών.

Οι αγρότες στέλνουν εγγράφως τα αιτήματά τους στην κυβέρνηση τονίζοντας, ότι αν δεν εξασφαλίσουν ότι αυτά θα ικανοποιηθούν, δεν σκοπεύουν να καθίσουν στο τραπέζι για διάλογο.

Από την άλλη, η κυβέρνηση επιμένει στο διάλογο τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κλειστοί δρόμοι.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12/25) στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες αποφάσισαν ότι μέχρι να τοποθετηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση για τα αιτήματά τους, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα, τονίζοντας μάλιστα πως προτίθενται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Τα αιτήματα των αγροτών

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Ρεύμα στα 7 λεπτά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς. Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

«Δεν θα πάμε στον πρωθυπουργό να τρώμε μελομακάρονα και κουραμπιέδες»

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Χανίων, Λιλικάκης Κώστας δήλωσε από τα μπλόκα πως: «Συμμετείχαμε στη σύσκεψη διότι από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη τα προβλήματα είναι κοινά.

Από την Παρασκευή κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να πάμε στο Υπουργείο και να τρώμε μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Θέλουμε λύσεις στα προβλήματά μας. Ο Υπουργός γνωρίζει και τα προβλήματα αλλά και τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων όλης της χώρας.

Δε θα κάνουμε πίσω αν δε λυθούν τα προβλήματα».

{https://www.youtube.com/watch?v=yE7zw1CkLQ4}

Νέο κάλεσμα για διάλογο από την κυβέρνηση

Το απόγευμα του Σαββάτου (13/12/25) από το βήμα της Βουλής, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είπε μεταξύ άλλων για την αρνητική στάση των αγροτών στο διάλογο, ότι «όταν προβάλεις τα αιτήματά σου χωρίς καν να θέλεις να τα συζητήσεις, μάλλον ο διάλογος για εσένα είναι προσχηματικός».

«Επιμένω, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο, χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας. Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους. Όχι στην ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Όχι σε ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να πάνε στο σπίτι τους, στο χωριό τους, στη δουλειά τους, στο παιδί τους. Όχι σε δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dexb6lz0vq01?integrationId=40599y14juihe6ly}