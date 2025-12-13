Παρεμβάσεις Καραμανλή, Σαμαρά και Βενιζέλου: Κόμμα ανάδελφο η Νέα Δημοκρατία!

Σε κόμμα ...ανάδελφο έχει μετατραπεί πλέον η Νέα Δημοκρατία.

Από επικεφαλής του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται πλέον πολιτικά απομονωμένος και χωρίς δυνατότητες καμιάς μετεκλογικής συμμαχίας με άλλο κόμμα από τον προοδευτικό χώρο.

Η παρουσία του Κώστα Καραμανλή και του Ευάγγελου Βενιζέλου στο πάνελ της εκδήλωσης για τα 15 χρόνια από την έκδοση της εφημερίδας "Δημοκρατία", με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Νίκο Δένδια να βρίσκονται στην πρώτη σειρά των προσκεκλημένων, σηματοδοτεί ακριβώς όχι απλά την πολιτική απομόνωση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και την εσωτερική της οριστική διάσπαση για όσο διάστημα πρωθυπουργός και αρχηγός της παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

-Καραμανλής και Σαμαράς πραγματοποίησαν παρεμβάσεις υπέρ των αγροτών αφήνοντας ευθείες αιχμές για την στρατηγική και τις πράξεις του Μαξίμου. Ο Σερραίος πρώην πρωθυπουργός, παρουσία του Μεσήνιου πρώην πρωθυπουργού, άσκησε σφοδρή κριτική στο Μαξίμου για το κράτος δικαίου στη χώρα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, ακόμα και για ένα θέμα που δεν αγγίζεται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, το σκάνδαλο των υποκλοπών.

-Ιδιαίτερο μάλιστα ενδιαφέρον έχει πως στην εκδήλωση, παρά το «απαγορευτικό» που είχε τεθεί από το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς οι σχέσεις του πρωθυπουργού με το συγκρότημα Φιλιππάκη είναι τεταμένες, συμμετείχε και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Όχι μόνο προφανώς ως πρόσωπο που διατηρεί άριστες σχέσεις με το παραπάνω συγκρότημα, αλλά και γιατί αποτελεί τον πιθανότερο διάδοχο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-Καραμανλής και Σαμαράς κόβουν πλέον κάθε γέφυρα και είναι καθαρά απέναντι στον Μητσοτάκη. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει καταλήξει στην ίδρυση νέου κόμματος, όμως θα αναμένει μήπως ενδιαμέσως υπάρξει «αλλαγή εν πλω» Μητσοτάκη προκειμένου να επανέλθει στη Νέα Δημοκρατία με τον νέο αρχηγό, ιδίως αν αυτός είναι ο Νίκος Δένδιας. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν είναι ο νυν πρωθυπουργός που θα οδηγήσει τη ΝΔ στις εκλογές, εκτός πολύ μεγάλου απροόπτου ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός θα ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος λίγο πριν τις κάλπες, προσδοκώντας και στη στήριξη του Κώστα Καραμανλή. Ο ανιψιός του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας (και μακροβιότερος αρχηγός της) δεν πρόκειται ποτέ δημοσίως να στραφεί εναντίον της Νέας Δημοκρατίας ακόμα και όσο το κόμμα έχει αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πολλά στελέχη όμως εκτιμούν πως παρασκηνιακά θα εργαστεί για την απομάκρυνση Μητσοτάκη από το κόμμα.

-Οι κριτικές παρεμβάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου δημιουργούν νέο τοπίο και στο λεγόμενο «κέντρο»- και κυρίως στους λεγόμενους «ακροκεντρώους»: Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «απονομιμοποιεί» τη στήριξη του συγκεκριμένου κοινωνικού χώρου στον Μητσοτάκη, καθιστώντας ακόμα μεγαλύτερη την ασφυξία προσωπικά στον πρωθυπουργό αλλά και το κυβερνών κόμμα συνολικότερα.

-Δεν χωρά αμφιβολία πως η πολιτική στάση του Ευάγγελου Βενιζέλου διαλύει και τις όποιες αμφιβολίες «δελφίνων» για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπήρχε πιθανότητα συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ αυτό δεν μπορεί να γίνει με πρωθυπουργό -και πιθανότατα αρχηγό της Ν. Δ.- τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να αναζητήσει πιθανότητα επανεκλογής του σε θέση του πρωθυπουργού εφόσον η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα στο χώρο δεξιά του κόμματός του, δηλαδή στην ακροδεξιά ή να αποχωρήσει από την ηγεσία της ΝΔ.

Χυδαίες επιθέσεις σε Καραμανλή και Βενιζέλο

Το Μαξίμου απάντησε στον Κώστα Καραμανλή ενώ ενορχήστρωσε χυδαίες επιθέσεις κατά του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Η κυβέρνηση, δια του εκπροσώπου της, επιτέθηκε στον Κώστα Καραμανλή υπενθυμίζοντας το «πακέτο Χατζηγάκη» και την υιοθέτηση του αιτήματος «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» που κατά το Μαξίμου συνέβαλε στον εκτροχιασμό της οικονομίας. Με αυτή την τοποθέτηση, πάντως, το Μαξίμου αναγνωρίζει για πρώτη φορά επισήμως πως η Νέα Δημοκρατία είχε ευθύνες για τη χρεοκοπία της χώρας, εγκαταλείποντας για πρώτη φορά τη θέση της πως την αποκλειστική ευθύνη για τα μνημόνια φέρει η κυβέρνηση Παπανδρέου.

Χυδαία είναι πάντως και η επίθεση που ενορχηστρώθηκε από το Μαξίμου κατά του Ευάγγελου Βενιζέλου, γεγονός που μάλλον εξόργισε παρά ...φόβισε τον εκ των κορυφαίων καθηγητών της χώρας...

(Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Στο Καρφί» που κυκλοφορεί από το πρωί του Σαββάτου)