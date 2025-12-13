Η ένταση προκλήθηκε από φωτογραφία που ανάρτησε η Τζαφτσέ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Jodel.

Η Σάρα Τζαφτσέ έχασε τον τίτλο της Μις Φινλανδία έπειτα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ρατσιστικό περιεχόμενο, την οποία κοινοποίησε εβδομάδες αφότου εκπροσώπησε τη χώρα της στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος 2025 τον Σεπτέμβριο.

H ανάρτηση που άναψε φωτιές

Η ένταση προκλήθηκε από φωτογραφία που ανάρτησε η Τζαφτσέ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Jodel. Η εικόνα θεωρήθηκε ρατσιστική, στοχεύοντας στα άτομα ασιατικής καταγωγής (Η Τζαφτσέ τραβούσε με τα δάχτυλά της τα μάτια της προς τα πλάγια).

Η φωτογραφία συνοδευοταν από τη λεζάντα «τρώγοντας με έναν Κινέζο».

Η συγγνώμη

Η ίδια σε ανάρτησή της ζήτησε συγγνώμη, γράφοντας: «Κατανοώ πλήρως ότι οι ενέργειές μου προκάλεσαν δυσαρέσκεια σε πολλούς ανθρώπους και λυπάμαι βαθιά για αυτό... Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, ειδικά σε όσους επηρεάστηκαν προσωπικά από αυτήν. Δεν ήταν καθόλου αυτή η πρόθεσή μου».