Επιτροπή ενόρκων στην Καλιφόρνια έκρινε ότι η εταιρεία γνώριζε πως τα προϊόντα της με βάση το ταλκ είναι επικίνδυνα, αλλά δεν προειδοποίησε τους καταναλωτές.

Επιτροπή ενόρκων στην Καλιφόρνια επιδίκασε 40 εκατομμύρια δολάρια σε δύο γυναίκες που υποστήριξαν ότι η βρεφική πούδρα της Johnson & Johnson ευθύνεται για τον καρκίνο των ωοθηκών τους.

Το ανώτατο δικαστήριο του Λος Άντζελες επιδίκασε 18 εκατομμύρια δολάρια στη Μόνικα Κεντ και 22 εκατομμύρια δολάρια στη Ντέμπορα Σουλτς και τον σύζυγό της, αφού έκρινε ότι η Johnson & Johnson γνώριζε επί χρόνια πως τα προϊόντα της με βάση το ταλκ είναι επικίνδυνα, ωστόσο απέτυχε να προειδοποιήσει τους καταναλωτές.

Ο Έρικ Χας, αντιπρόεδρος νομικών υποθέσεων της Johnson & Johnson, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η εταιρεία σκοπεύει να «ασκήσει άμεσα έφεση κατά της απόφασης και αναμένει να δικαιωθεί, όπως συνήθως συμβαίνει με τέτοιες δυσμενείς αποφάσεις».

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Κεντ διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών το 2014, ενώ η Σουλτς το 2018. Και οι δύο γυναίκες είναι κάτοικοι Καλιφόρνιας και υποστήριξαν ότι επί 40 χρόνια χρησιμοποιούσαν τη βρεφική πούδρα της J&J μετά το μπάνιο τους.

Οι θεραπείες τους για τον καρκίνο των ωοθηκών περιλάμβαναν σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις και δεκάδες κύκλους χημειοθεραπείας.

Στις τελικές αγορεύσεις, τις οποίες είδε το Reuters, ο Άντι Μπέρτσφιλντ, δικηγόρος των γυναικών, δήλωσε στους ενόρκους ότι η Johnson & Johnson γνώριζε από τη δεκαετία του 1960 πως το προϊόν της μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

«Αναμφίβολα το γνώριζαν. Το γνώριζαν και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το αποκρύψουν, για να θάψουν την αλήθεια σχετικά με τους κινδύνους», είπε ο Μπέρτσφιλντ.

Η Άλισον Μπράουν, δικηγόρος της Johnson & Johnson, δήλωσε ότι οι μόνοι άνθρωποι που είπαν στην Κεντ και τη Σουλτς ότι οι καρκίνοι τους προκλήθηκαν από το ταλκ ήταν οι δικηγόροι τους, καθώς η υποτιθέμενη σύνδεση δεν υποστηρίζεται από καμία μεγάλη υγειονομική αρχή των ΗΠΑ και δεν υπάρχει μελέτη που να δείχνει ότι το ταλκ μπορεί να μετακινηθεί από το εξωτερικό του σώματος στα αναπαραγωγικά όργανα.

«Δεν έχουν τα αποδεικτικά στοιχεία σε αυτή την υπόθεση», είπε η Μπράουν στους ενόρκους.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η J&J αντιμετωπίζει αγωγές από περισσότερους από 67.000 ενάγοντες που υποστηρίζουν ότι διαγνώστηκαν με καρκίνο μετά τη χρήση της βρεφικής πούδρας και άλλων προϊόντων ταλκ της εταιρείας.

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή, δεν περιέχουν αμίαντο και δεν προκαλούν καρκίνο. Η J&J σταμάτησε να πωλεί βρεφική πούδρα με βάση το ταλκ στις ΗΠΑ το 2020, αντικαθιστώντας την με προϊόν από άμυλο καλαμποκιού.

Η J&J έχει προσπαθήσει να επιλύσει τη δικαστική διαμάχη μέσω πτώχευσης, πρόταση που έχει απορριφθεί τρεις φορές από ομοσπονδιακά δικαστήρια - πιο πρόσφατα, τον Απρίλιο. Οι διαδικασίες πτώχευσης είχαν «παγώσει» τις περισσότερες υποθέσεις.

Οι υποθέσεις της Μπράουν και της Κεντ είναι οι πρώτες που φτάνουν σε δίκη.

