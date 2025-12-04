Φιλοζωικές οργανώσεις προειδοποιούν για... επικίνδυνο προηγούμενο.

Μία γυναίκα στη νότια Γαλλία καταδικάστηκε πρόσφατα να πληρώσει ένα ασυνήθιστα υψηλό πρόστιμο, ύψους 1.250 ευρώ, καθώς η γάτα της κατηγορήθηκε ότι εισέβαλε επανειλημμένα στον κήπο γείτονα προκαλώντας ζημιές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Le Parisien, το δικαστήριο στο Μπεζιέ αποφάσισε ότι η Ντομινίκ Βαλντές, ιδιοκτήτρια της πορτοκάλι γάτας Ρεμί, φέρει την ευθύνη για τις ζημιές, ενώ πλέον κινδυνεύει με πρόστιμο 30 ευρώ για κάθε μελλοντική «παράβαση» της γάτας.

Ο γείτονας ισχυρίστηκε ότι ο Ρεμί άφησε πατουσές σε νωπό σοβά, ούρησε σε πάπλωμα και έκανε την ανάγκη του στον κήπο, ενώ η Βαλντές υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει σαφές αποδεικτικό στοιχείο ότι η γάτα της προκάλεσε τις ζημιές, επισημαίνοντας ότι κι άλλα παρόμοια γατιά κυκλοφορούν στην περιοχή.

Μετά την απόφαση, η Βαλντές αναγκάστηκε να κρατάει τη γάτα της στο σπίτι, με αποτέλεσμα ο Ρεμί να έχει πάρει βάρος και να δείχνει επιθετικός.

Η κηδεμόνας του περιγράφει την ποινή του σαν «κατ’ οίκον περιορισμό».

Η γαλλική οργάνωση προστασίας ζώων SPA προειδοποίησε ότι η υπόθεση θα μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο, καθώς, όπως είπε ο διευθυντής της Γκιγιόμ Σάντσεζ, «αν γίνει νομολογία, οι άνθρωποι θα το σκέφτονται δύο φορές πριν υιοθετήσουν μια γάτα».