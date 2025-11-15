Οι ίδιοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες και υποστήριξαν πως προχώρησαν σε μία ολιγόλεπτη και συμβολική διαμαρτυρία.

Στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα που συνελήφθησαν χθες επειδή άνοιξαν πανό στο χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο πρόσφατος νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα την καταδίκη τους σε ποινή φυλάκισης 9 μηνών με τριετή αναστολή.

Οι 23 κατηγορούμενοι παρότι αθωώθηκαν για τα υπόλοιπα αδικήματα με τα οποία βαρύνονταν, κρίθηκαν ένοχοι μόνο για την παραβίαση του νέου νόμου για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ο οποίος επισύρει ποινή έως ενός έτους φυλάκιση.

Σε βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη επίσης για βία κατά υπαλλήλων και άρνηση δακτυλοσκόπησης, κατηγορίες για τις οποίες απαλλάχθηκαν, σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ακολουθώντας πάντως δικαστήριο πάντως την άποψη του εισαγγελέα, αναγνώρισε σε όλους το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων.