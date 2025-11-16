«Ο νέος νόμος, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δεν στοχεύει προφανώς στην ''προστασία'' μνημείων» επισημαίνει σε ανακοίνωση.

Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της, σχολιάζει πως «καταδικάστηκαν 23 μέλη του Ρουβίκωνα σε 9 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Για ποιο λόγο; Μα φυσικά διότι πραγματοποίησαν μια ολιγόλεπτη συμβολική διαμαρτυρία μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η σύλληψη και η ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας αποτελεί ακόμη ένα ανησυχητικό δείγμα της αυταρχικής εκτροπής που προωθεί η Νέα Δημοκρατία.

Ο νέος νόμος, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δεν στοχεύει προφανώς στην “προστασία” μνημείων, αλλά αντίθετα στη φίμωση της κοινωνικής διαμαρτυρίας και στον εκφοβισμό όσων διεκδικούν δημόσια χώρο και λόγο.

Η χρήση χημικών από τα ΜΑΤ σε μια ειρηνική κινητοποίηση επιβεβαιώνει ένα δόγμα ασφάλειας που κινείται κόντρα σε καθετί δημοκρατικό.

Η Νέα Αριστερά υπερασπίζεται σταθερά και αμετάκλητα το δικαίωμα στη δημόσια διαμαρτυρία και την ανάγκη να διατηρηθεί ο χώρος του Άγνωστου Στρατιώτη μπροστά στη Βουλή ως χώρος δημοκρατικής έκφρασης».